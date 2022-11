KKV:n selvitys: Taksiuudistus kiihdytti hintojen nousua halpojen kyytien lisääntymisestä huolimatta

Taksikyytien keskimääräiset kyytihinnat ovat nousseet, vaikka vuonna 2018 voimaan tullut taksiuudistus on tuonut tarjolle aiempaa halvempia kyytejä, selviää Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tutkimuksesta.

Keskimääräiset hinnat ovat nousseet pienissä ja keskisuurissa seutukunnissa noin 15 prosenttia. Myös suurissa kunnissa nousua on seitsemän prosenttia.

KKV:n mukaan uudistus on lisännyt aiempaa halvempien kyytien tarjontaa. Tämän myötä varsinkin suurissa kunnissa kyydin voi saada halvemmalla kuin ennen uudistusta. Kilpailuttamalla keskihinnan halvimpaan vaihtoehtoon asiakas voi suurissa kunnissa säästää kuusi euroa viiden kilometrin matkalla.

Sen sijaan pienemmillä paikkakunnilla kilpailua ja tarjontaa on vähemmän, jolloin vastaava säästö on euron verran.

– Pienissä ja keskisuurissa seutukunnissa säästöpotentiaali on huomattavan vähäistä. Puolessa tilauksista ei asiakkaalla sovelluksella tilatessa ollut vaihtoehtoa matkan hinnan suhteen, tutkimuksen pohjalta laaditussa policy brief -artikkelissa kirjoitetaan.

Suuren hintavaihtelun myötä asiakkailta myös vaaditaan aiempaan enemmän vaivannäköä kyydin valinnassa.

Valituksia osaamisesta

Taksiuudistus purki alan sääntelyä. Se esimerkiksi poisti pakollisen kuljettajakoulutuksen ja myös pieniä paikkakuntia koskeneen päivystysvelvollisuuden.

– Uudistuksen jälkeen onkin tullut paljon valituksia esimerkiksi kuljettajien osaamisesta sekä autojen laadusta tai siisteydestä, mikä voi osaltaan johtua siitäkin, että asiakkaat ovat ennen uudistusta tottuneet tiettyyn standarditasoiseen laatuun, artikkelissa kirjoitetaan.

Tutkimuksen hintatiedot on kerätty tämän vuoden keväällä ja kesällä. Tutkimuksessa on selvitetty tarjottuja hintoja, joiden perusteella kuluttaja voi valita kyytinsä. Tutkimusta varten on kerätty yli 23 000 tarjottua hintaa.

– Tarjottu hinta on hyödyllinen mittari, sillä se kertoo siitä, millä hinnalla asiakkaan on mahdollista saada taksikyyti. Selvitys ei siis ota suoraa kantaa siihen, mikä toteutunut hintataso on ollut, vaan siihen, minkä hintaisia taksikyytejä on saatavilla, artikkelissa perustellaan.

Hintoja on pyritty vertaamaan hintoihin, jotka olisivat olleet voimassa ilman uudistusta. Ennen uudistusta valtio sääteli enimmäishinnat. Vaihtoehtoiset hinnat laskettiin käyttämällä valtioneuvoston vuosittain antamia asetuksia enimmäishinnoista.

Ilkka Hemmilä