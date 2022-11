Koko perheen Steissi -tapahtumassa kaikenikäiset pääsevät tutustumaan Steissille

Salon Nuorten keskus Steississä järjestetään lauantaina 19. marraskuuta muutaman vuoden tauon jälkeen Koko perheen Steissi -tapahtuma.

Tapahtumassa Steissi ja Skeittihalli Tunneli avaavat ovensa kaikille, ja luvassa on hauskaa toiminnallista tekemistä kaikenikäisille.

Ympäri Steissiä on mahdollista kokeilla erilaisia pelejä ja Steissin vakiovarusteita, kuten kiipeilyseinää, biljardia ja pingistä. Paikalla on myös nuoriso-ohjaajia, jotka ovat valmiina peli- ja juttukaveriksi. Myös kengurukenkiä pääsee kokeilemaan osaavan ohjaajan opastuksella, ja kädentaitopisteellä voi askarrella heijastimia. Yhteen huoneeseen on rakennettu jännittävä pakopeli, jota myös pääsee testaamaan.

Skeittihalli Tunnelissa voi puolestaan kokeilla skuuttausta ja skeittausta. Ja oppia jopa uusia temppuja.

Kaiken toiminnan välissä voi istahtaa Metka-kahvilaan. Tapahtuman järjestää Salon nuorisopalvelut.

Koko perheen Steissi -tapahtuma Nuorten keskus Steissillä (Mariankatu 12, Salo) 19. marraskuuta klo 11–15.