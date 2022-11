Linnan juhlissa kätellään tänäkin vuonna, mutta vieraat voivat myös nyökätä halutessaan

Presidentti Sauli Niinistö kertoo, että Linnan juhlissa on tänäkin vuonna mahdollista kätellä. Vieraat voivat kuitenkin halutessaan myös saapuessaan nyökätä presidenttiparille, jos kokevat sen mukavammaksi.

Niinistön mukaan päätöksen taustalla on se, että lääketieteessä on päädytty siihen, että (koronan) tartuntariski on suurimmillaan hengitysteiden kautta.

Myös itsenäisyyspäivän vastaanoton vieraiden määrää on supistettu kolmanneksella aiemmasta eli noin 1 300 henkeen. Linnaan on hankittu ilmanpuhdistajia. Vieraiden toivotaan myös tekevän koronatestit ennen saapumista. Myös maskeja on hankittu niitä haluaville.

Veteraaneja ja lottia ei kutsuta tänä vuonna itsenäisyyspäivänä Linnan juhliin. Sen sijaan heille järjestetään oma vastaanotto itsenäisyyspäivää edeltävällä viikolla, jotta heidän terveysturvallisuutensa pystytään varmistamaan ja presidenttiparilla on enemmän aikaa seurustella keskittyneesti heidän kanssaan.

Siitä ei vielä suostuttu kertomaan, kuka kättelyn aloittaa nyt, kun veteraanit ja lotat eivät osallistu Linnan juhliin.

Vieraslistalla myös viime vuoden vieraita

Juhlien teemana on itseensä luottava Suomi. Mukana on muun muassa kokonaisturvallisuudesta vastaavia ja terveysalan ihmisiä, Niinistö kertoo.

Koska vuoden 2021 vastaanotto pidettiin ilman vieraita koronapandemian takia, senvuotiset kutsutut on kutsuttu Linnaan myös nyt. Jotta tilaa varsinkin ensikertalaisille olisi riittävästi supistetullakin vieraslistalla, monia virkansa tai asemansa puolesta perinteisesti kutsuttuja on nyt jätetty kutsumatta.

– (Se) koskee lähinnä sellaisia viranomaisia, jotka pysyvästi nimenomaan virkatoimensa vuoksi ovat olleet kutsuttuna, tai eräitä henkilöitä, jotka on palkittu korkeasti meidän valtiollisilla kunniamerkeillämme. Kaikkia heitäkään ei tällä kertaa kutsuttu, Niinistö sanoi.

”Hyvä hetki osoittaa kiitollisuutta ja kunnioitusta”

Tiedotustilaisuuden alussa Niinistö nosti esiin yhä väestön keskuudessa kiertävän koronaviruksen sekä Ukrainassa käytävän sodan.

– Voi tuntua, että juhlan aihetta on kovinkin vähän. Mutta itsenäisyyspäivä ja vastaanotto on hyvä hetki osoittaa kiitollisuutta ja kunnioitusta, Niinistö sanoo.

Kysymykseen siitä, onko Venäjän ja Valko-Venäjän suurlähettiläitä kutsuttu, Niinistö ei antanut suoraa vastausta.

– Hyviin tapoihin on kuulunut, ettei kutsuttuja tai kutsumatta jätettyjä ole meidän puolestamme etukäteen kerrottu. Myöskin diplomaattikuntaa on tilaisuuden supistamisen vuoksi jouduttu jättämään kutsumatta, ja sitten erityisistä syistä on eräitä muita lähettiläitä jätetty kutsumatta. Tämän pidemmälle en tähän mene.

Koristuksissa luonnon kuivakukkia

Musiikillista ohjelmaa Linnassa esittävät Kaartin soittokunta ja Kaartin Combo -yhtye solistinaan Maria Lund. Jukka Perko ja hänen Avara-trionsa ystävineen taas esittävät versioitaan kesällä kuolleen Vesa-Matti Loirin tuotannosta.

Vastaanoton tarjoiluissa ja koristeluissa korostetaan taas kotimaisuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Tarjolla on kotimaisia luomutuotteita, kalaa ja riistaa. Makeissa tarjoomuksissa taas on käytetty muun muassa vadelmia Kultarannasta, pensasmustikoita ja kotimaisia marjoja.

Koristeluja tehdään luonnonmateriaaleista, kuten heinistä, maitohorsmista, lupiinien siemenkodista ja leikkokukista.

Tapio Pellinen, Sanna Raita-aho