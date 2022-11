Lounavoiman lämmöstä puolet päästötöntä – Salon Kaukolämpö alkaa myydä hiilidioksidivapaata kaukolämpöä, joka on tuotettu jätteenpoltolla

Salon ilmastopäästöt ovat laskussa. Suurin pudottaja on kaukolämmön tuotanto, jossa turve ja kivihiili ovat vaihtuneet jätteenpolttoon Lounavoima Oy:n jätevoimalassa Korvenmäellä.

– Kaukolämmön päästöt ovat pudonneet Salossa 39,2 prosenttia viime vuonna. Siinä näkyy tosi selvästi iso muutos, erikoistutkija Santtu Karhinen Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Kivihiilen ja etenkin turpeen poltto kaukolämpökattilassa on tähän asti rumentanut Salon päästölukuja. Yhdyskuntajätteitä lämmöksi ja sähköksi muuntava Lounavoiman jätevoimala Korvenmäellä käynnistyi huhtikuun lopulla viime vuonna.

– Muutos näkyy heti, Karhinen toteaa.

Suomen ympäristökeskus julkisti tiistaina laskelmansa kuntien ilmastopäästöistä vuonna 2021.

Lämmöntuotannon päästöjä ja päästökertoimia voidaan tarkastella eri tavoin. Suomen ympäristökeskuksen laskelman mukaan Salon Kaukolämpö Oy päästi ilmaan yli 43 600 tonnia hiilidioksidia vuonna 2020. Nevel Oy:n voimalan kattilassa Sokerikadulla poltettiin tuolloin jyrsinturpeen lisäksi myös kivihiiltä ja antrasiittia.

Lounavoima ehti polttaa yhdyskuntajätettä viime vuonna kahdeksan kuukautta, ja kaukolämmön hiilidioksidipäästöt putosivat sinä aikana yli 17 000 tonnia.

– Kaukolämpö nousee Salossa hyvin positiivisesti esiin, erikoistutkija Karhinen toteaa.

Lounavoiman ja Salon Kaukolämpö Oy:n toimitusjohtaja Petri Onikki on toistuvasti vakuuttanut, että kaukolämmön tuotannon hiilidioksidipäästöt putoavat jätteenpoltolla jopa alle puoleen entisestä.

– Onhan se hienoa, että asiat etenevät suunnitelmien mukaisesti. Luku on itse asiassa jopa vähän parempi, mitä olin viime vuodesta ajatellut, Onikki toteaa.

Vuosi 2022 on Lounavoiman ensimmäinen täysi tuotantovuosi. Santtu Karhisen mukaan on hyvin todennäköistä, että Onikin lupailema päästövähennys toteutuu.

Lounavoiman lämmöntuotannosta puolet voidaan merkitä niin sanotuksi bio-osuudeksi. Osa jätteestä on vääjäämättä fossiilista polttoainetta, lähinnä muovia. Bio-osuus on määritelty valtakunnallisesti ja se koskee kaikkia laitoksia, jotka tuottavat lämpöä yhdyskuntajätteestä.

– Pystymme nyt myymään puolet sähköstä ja puolet lämmöstä päästöttömänä. Päästökerroin on tullut meille kuitenkin annettuna, eikä se ole kaikilta osin reilu, Onikki sanoo.

Toimitusjohtaja arvioi, että Korvenmäellä poltettavan jätteen bio-osuus olisi todellisuudessa suurempi kuin 50 prosenttia. Onikki näkee, että Lounavoiman tuottama lämpö on muovia lukuun ottamatta ”periaatteessa nollapäästöistä”, koska biopolttoaine lasketaan päästövapaaksi.

Lounavoiman päästöiksi lasketaan lämmön tuottaminen siitä alkaen, kun jäteauto on tyhjentänyt kuormansa Korvenmäkeen.

Salon kaikista päästöistä lämmöntuotannon osuus oli viime vuonna alle kahdeksan prosenttia, kun koko maan keskiarvo oli neljätoista prosenttia.

Salon Kaukolämpö ryhtyy ensi vuonna tarjoamaan asiakkailleen uutena tuotteena päästötöntä kaukolämpöä. Se perustuu samanlaiseen malliin kuin sähköyhtiöiden asiakkailleen tarjoamat sopimukset esimerkiksi tuuli-, vesi- tai aurinkosähköstä.

Enempää ei voi myydä, mitä todistetusti itse tuottaa tai ostaa myytäväksi eteenpäin.

– Kaukolämpöön tulee alkuperätakuu, jota Energiavirasto valvoo, Salon Kaukolämmön liiketoiminnan kehityspäällikkö Janne Arko kertoo.

Päästöttömän kaukolämmön perään ovat Arkon mukaan kysyneet salolaiset yritykset, joiden asiakkaat haluavat tietää, minkälaista energiaa tuotteiden valmistukseen liittyy.

– Muutama yritys on jo sitoutunut siihen, että ne ottavat ehdottomasti tämän tuotteen, Arko sanoo.

Alkuperätakuujärjestelmän kustannusten takia hiilidioksidivapaan lämmön hinta on hieman korkeampi kuin peruskaukolämmön.

Lounavoima on polttanut tänä vuonna yli 100 000 tonnia yhdyskuntajätettä. Lämmön lisäksi se on tuottanut noin 50 000 megawattituntia sähköä valtakunnanverkkoon. Salon Kaukolämpö on näinä pakkaspäivinä ostanut Neveliltä lisäksi lämpöä, joka on tuotettu pääasiassa metsähakkeella.

Suomen ympäristökeskuksen mukaan Salon päästöt ovat viiden viime vuoden aikana pudonneet 40 prosenttia. Erikoistutkija Santtu Karhisen mukaan tarvitaan ”tosi järeitä toimia”, mikäli kaupunki aikoo olla tavoitteensa mukaisesti hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Kolmannes Salon päästöistä tulee tieliikenteestä.