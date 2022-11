Marin: Saamelaiskäräjälaki edelleen tarkoitus viedä eduskuntaan valtioneuvoston yleisistunnossa torstaina – keskusta aikoo äänestää nykymuotoista lakiesitystä vastaan

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoo, että saamelaiskäräjälaki on edelleen tarkoitus viedä eduskunnan käsittelyyn tällä hallituskaudella eli valtioneuvoston yleisistunnossa torstaina.

– Saamelaiskäräjälaki on vaikea kokonaisuus, jota on yritetty edistää monessa hallituksessa. Tarkoituksena on käsitellä se valtioneuvoston yleisistunnossa, ja tarkoituksena on edelleen viedä laki eduskuntaan. Olen avoin kaikelle keskustelulle eduskunnassa. Pidän asiaa tärkeänä ihmisoikeuskysymyksenä alkuperäiskansamme näkökulmasta, Marin sanoi.

Marin kommentoi asiaa Viron pääministeri Kaja Kallaksen kanssa pidetyssä yhteisessä tiedotustilaisuudessa. Viron pääministeri on tänään vierailulla Suomessa.

Lakiesitys on hallituksen sisällä kiistelty keskustan vastustuksen vuoksi.

Keskusta lykkäisi asiaa seuraavalle hallitukselle työryhmällä

Keskustan eduskuntaryhmä piti tänään ylimääräisen kokouksen, jossa puitiin hallitustilannetta. Kokouksen jälkeen keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi sanoi, että keskustan mielipide saamelaiskäräjälaista ei ole muuttunut.

– Jos se tuodaan valtioneuvostoon, keskusta äänestää sitä vastaan siellä, samoin kuin eduskunnassa. Sen takia olisi viisasta tarttua tähän kompromissiesitykseen, koska joka tapauksessa tulevat saamelaiskäräjävaalit pidetään nykyisen lain pohjalta ja vasta vuosien päästä seuraavat pidettäisiin uuden pohjalta, Lohi sanoi.

Kompromissiesityksellä Lohi viittaa keskustan ehdotukseen siitä, että saamelaiskäräjälakia pohtimaan perustettaisiin parlamentaarinen työryhmä, mikä käytännössä työntäisi asian seuraavan hallituksen työpöydälle. Ehdotuksen esitteli maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk.) maanantaina Ylen A-studiossa.

Lohi myös huomautti perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Johanna Ojala-Niemelän (sd.) sanoneen, että valiokunta ei välttämättä ehtisi käsitellä saamelaiskäräjälakia tällä vaalikaudella.

– Meillä on kaikki aika käytettävissä tähän, että tulevalla vaalikaudella tämä työ saadaan nopeasti liikkeelle tänne eduskuntaan. Jos se nyt kaatuu eduskuntaan, tämä työ joudutaan tulevalla vaalikaudella aloittamaan alusta, Lohi sanoi.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eeva Kalli sanoi kokouksesta poistuessaan, että hän toivoo hallituksen keskustelevan asiasta ja löytävän tilanteeseen ratkaisuja ja että keskusta on osaltaan valmis niitä etsimään.

Parhaillaan eletään viime hetkiä, joina hallitus ehtii lähettää eduskuntaan esityksiä, jotka ehdittäisiin myös käsittelemään. Takarajana on valtioneuvoston yleisistunto torstaina.

Marinin hallitus on jo kolmas saamelaiskäräjälakia käsitellyt.

Saarikko: Keskustan tavoitteena on, että hallitus pystyy luovimaan eteenpäin

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) pitää valitettavana, että pääministeri Marin on päättänyt tuoda saamelaiskäräjälakia koskevan esityksen riitaisena eduskuntaan. Näillä näkymin esitys annetaan eduskunnalle torstaina valtioneuvoston istunnossa. Muut hallituspuolueet tukevat sitä.

– Keskusta pysyy kannassaan ja äänestää valtioneuvostossa vastaan. – – Me kannatamme saamelaiskäräjälain uudistamista. Näkemysero kilpistyy siihen, miten määritellään saamelaisuus ja oikeus edustaa saamelaiskäräjillä, Saarikko sanoi medialle eduskunnassa.

Keskustan mielestä esitys olisi kaivannut aikalisän, koska saamelaisyhteisökään ei ole ollut siitä yksimielinen ja lakiesitystä ei välttämättä ehdittäisi käsitellä eduskunnassa näiden valtiopäivien aikana muun muassa perustuslakivaliokunnan kiireiden vuoksi.

”Riitoihin tarvitaan aina kaksi”

Saamelaiskäräjälaki on vain yksi auki olevista ja riitaa hallituksen sisällä aiheuttavista lakiesityksistä. Saarikko sanoo keskustan tavoitteena olevan, että ongelmat saadaan ratkaistua ja hallitus pystyy näistäkin kiistoista luovimaan eteenpäin.

– Tärkeintä on, että hallituspuolueiden välillä säilyy sellainen luottamus, että voimme jatkaa yhdessä työtä. Tämän eteen teen tietenkin osani, hän sanoi.

– On selvää, että keskustalla on omia näkemyksiään talouteen tai lakihankkeisiin liittyen, joista me tulemme pitämään kiinni. Minusta on erityisen perusteltua tässä tilanteessa, että hallituksen johto käy näistä keskustelua.

Saarikolta kysyttiin syypäätä siihen, miksi reilu tusina lakiesitystä on jäänyt jumiin vaille yksimielisyyttä hallituksessa.

– Elämässä taitaa olla sellainen viisaus, että riitoihin tarvitaan aina kaksi. Hallituksessa on viisi puoluetta, joilla on aika erilaisia näkemyksiä taloudesta ja luonnonvaroista näin erityisesti. Näiden ympärillä moni kiistakysymyksistä pyörii, hän vastasi.

Hän sanoi toivovansa, että kaikki olisivat ratkaisumielellä, jotta hallitukselle löytyy edellytykset jatkaa työtään, vaikka päätösten tekeminen ei ole helppoa.

Loppukauden tärkeimmiksi hoidettaviksi asioiksi Saarikko sanoi hyvinvointialueiden toiminnan aloittamisen, koronan aiheuttaman hoivavelan korjaamisen ja ratkaisujen löytämisen huoliin Suomen ruokaturvasta, kotimaisen ruoan saatavuudesta ja maatalouden tilasta.

Henriksson: Keskustan ehdotusta ei voi kutsua kompromissiksi

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) sanoo lähtevänsä siitä, että saamelaiskäräjälaki on torstaina valtioneuvoston istunnossa taas listoilla. Hänestä olisi reilua tässä tilanteessa antaa eduskunnalle mahdollisuus ottaa kantaa ”tähän erittäin tärkeään asiaan”.

Henrikssonin mukaan keskustan eilistä ehdotusta asiassa ei voi kutsua kompromissiksi. Keskusta ehdotti, että saamelaiskäräjälakia jalostettaisiin vielä parlamentaarisessa työryhmässä ja kutsui ehdotusta kompromissiksi.

– Eihän tämä ole varsinainen kompromissi, vaan tämä on yksi tapa lykätä asiaa eteenpäin, Henriksson sanoi toimittajille eduskunnassa.

Kompromissiksi sitä voisi Henrikssonin mukaan kutsua vasta, jos keskusta toisi asiasisältöön joitain muutosehdotuksia, jotka olisivat sen kaltaisia, että saamelaiskäräjät ne myös pystyisivät hyväksymään.

Henrikssonin mukaan laki olisi tärkeää saada voimaan, sillä Suomi saa toistuvasti YK:n valvovilta elimiltä moitteita siitä, ettei maa kykene ottamaan huomioon saamelaisten oikeutta itsemääräämisoikeuteen siinä laajuudessa kuin pitäisi.

– Tämä ei ole kunniaksi Suomen kaltaiselle demokratialle, jossa halutaan pitää huolta kaikkien ihmisten ihmisoikeuksista.

”Viisikko vastuussa varjoviisikon perustamisesta”

Saamelaiskäräjälaki on tällä hetkellä äänekkäimmin kiistelty hallituspuolueiden neuvotteluita haittaava esitys. Henrikssonilta kysyttiin, miten tulppa hallituspuolueiden välisistä neuvotteluista voidaan poistaa ja jatkaa hallituksen esitysten tuomista eduskuntaan.

– Nyt täytyy jokaisella puolueella olla tahtoa viedä näitä asioita eteenpäin.

Saamelaiskäräjälakia on pyritty uudistamaan jo kolmella vaalikaudella.

Henrikssonilta kysyttiin, olisiko pääministeri Marinin pitänyt itse johtaa näiden kiistanalaisten lakiesitysten käsittelyä hallituksessa eikä asettaa varjoviisikkoa niitä ratkomaan.

– Me olemme kaikki olleet paikalla silloin, kun pääministeri nosti tämän mahdollisuuden pöydälle. Viisikko kokonaisuudessaan kantaa vastuun siitä, että varjoviisikko on perustettu.

Lassi Lapintie, Tapio Pellinen, Saila Kiuttu, Sanna Nikula