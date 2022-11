Mies kävi käsiksi kasiluokkalaiseen poikaan kesken liikuntatunnin Halikossa

Halikossa Armfeltin koulun lähellä sattui keskiviikkona aamupäivällä välikohtaus, jossa mies kävi käsiksi kahdeksasluokkalaiseen poikaan.

Tapaus sai alkunsa, kun joukko oppilaita oli Postintiellä kävelylenkillä liikuntatunnilla kello 11:n paikkeilla. Välikohtaukseen joutuneen pojan läheinen kertoo, että yksi pojista oli heittänyt lumipallon autoa kohti.

Auto oli pysähtynyt ja autoilija noussut ulos autosta. Mies oli kehottanut lumipallon heittänyttä poikaa tulemaan luokseen selvittämään asiaa. Lumipallon heittäneen pojan sijaan tapausta meni kuitenkin selvittämään toinen poika suojellakseen heittäjää.

– Mies oli napannut poikaa hihasta kiinni, raahannut autonsa toiselle puolelle ja hakannut päätä auton takasivuikkunaa vasten. Siinä kohtaa poika oli rimpuillut pois miehen otteesta ja juossut karkuun, pojan läheinen kertoo.

Mies oli noin 30–40-vuotias. Oppilaat olivat kuvanneet tilannetta videolle, jossa näkyy teko sekä auton rekisterinumero. Mies pakeni pois tapahtumapaikalta.

Tapauksesta on tiedotettu koulussa Wilma-viestillä, jonka myös Salon Seudun Sanomat on nähnyt. Asiasta on myös ilmoitettu poliisille. SSS ei tavoittanut poliisia kommentoimaan tapausta.

Armfeltin koulun apulaisrehtori Juhani Metsäpelto kertoo, että tapauksesta on oltu yhteydessä asianomaisten huoltajiin ja asiaa selvitetään poliisin kanssa.

– Tällaista tilannetta ei ole tullut aiemmin vastaan. En ole keksinyt syytä, mikä oikeuttaa aikuisen ihmisen käyttäytymään noin. Tuollainen ei ole perusteltavissa, Metsäpelto sanoo.

Poliisi kuulusteli poikaa koulussa terveydenhoitajan kautta. Poika kävi näyttämässä vammojaan päivystyksessä.

– Hänellä on silmäkulmassa haavat miehen kynsistä, niska nyrjähtänyt ja kova päänsärky, läheinen kuvailee.

Läheinen kertoo, että poika on tapauksen johdosta luonnollisesti hyvin järkyttynyt.

– Katsotaan, miten hän saa nukutuksi yöllä. Sen perusteella päätetään kouluunmeno torstaina. Kipujen takia estettä sille ei ole. Kotiin tultuaan poika halusi lähteä nuokkariin näkemään kavereitaan.

Läheisen mukaan poika halusi tuoda asian julkisuuteen paristakin eri syystä.

– Ei kannata heitellä lumipalloja eikä vieraiden aikuisten kanssa kannata jäädä selvittämään asioita tällaisissa tilanteissa, koska siinä voi käydä huonosti.