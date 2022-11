Näin nipistimme 38 prosenttia sähkönkulutuksesta

Heti alkuun on tehtävä pieni tunnustus: en ole aiemmin kiinnittänyt juurikaan huomiota sähkönkulutukseen.

Game changer eli kertalaakista muutoksen tuonut asia oli sähkösopimuksen päivitys keskellä energiakriisiä. Lähtölaukaus uuteen oli henkilökohtainen, mutta tiedon karttuessa yhteisvastuu alkoi pitää pysyvää tiedotustilaisuutta olkapäälläni. Se juttelee joka käänteessä: sähkönsäästö on nyt kaikkien yhteinen tavoite, jotta selviämme talvesta ilman sähkökatkoja.

Syyskuussa ryhdyimme säästöhommiin. Lähtökohta ei ole kaikkein energiatehokkain: kotimme on miltei sata vuotta vanha hirsitalo. Nurkat falskaavat, ja osin alkuperäiset ikkunat ovat hyvin kaukana moderneista lämpölaseista.

Kerroksia on kolme ja lämmitys hoituu melkoisella hybridiratkaisulla. Kellarin vesikiertoisen lattialämmityksen hoitaa ilma-vesilämpöpumppu, joka lämmittää myös käyttöveden. Keskikerroksessa ja vintissä on ilmalämpöpumppu, joiden lisäksi seinustoilla on sähköpatterit.

Meillä on myös erillinen saunarakennus, jossa on suora sähkölämmitys. Päätalossa on kakluuni ja saunalla kamiina sekä puukiuas, joten puillakin syntyy lämpöä.

Viime vuoden syys- ja lokakuun yhteenlaskettu sähkönkulutuksemme oli 2 510 kilowattituntia. Tänä vuonna vastaavan ajan kulutus oli 1 553 kilowattituntia. Pudotus on 38 prosenttia.

Saa antaa pienet väliaplodit!

Miten onnistuimme leikkaamaan kulutusta näin paljon?

Puolisoni tuumasi, että yksi syy löytyy menneestä ja halvasta sähköstä. Olemme eläneet sähkötuhlareina. Säästäminen on helppoa, kun lähtötaso oli korkea.

Todellista käyttäytymisen muutosta on kuitenkin tapahtunut. Esimerkiksi näin: yhtenä päivänä kipusin kymmenen kertaa kellarin ja vintin väliä rappuja pitkin ennen kuin menin suihkuun. Saattaa kuulostaa oudolta, mutta tämä todella säästää sähköä!

Pitkät kuumat suihkut ovat sähkösyntilistani kärkipäässä. Suihkut oikeastaan alkavat vain lämpiminä, mutta käsi kiertää pikkuhiljaa termostaattia kuumemmalle. Arvelen, että meitä lämpimän veden alla viihtyviä vilukissoja on paljon.

Olen huomannut, että suihkuun kannattaa mennä hieman kuumissaan ja syke koholla. Silloin vähempi ja viileämpi vesi riittää. Kolmikerroksisessa kodissa moni tavara tuppaa olemaan kroonisesti väärässä kerroksessa, joten rappuralli on aina tarjolla.

Olemme myös säätäneet ilma-vesilämpöpumpun käyttövesivaraajan pienemmälle. (Ei huolta! Legionellabakteeririskin vuoksi varaaja lämpiää automaattisesti säännöllisin väliajoin kuumaksi.)

Toimenpidelistalta löytyy monenlaista muutakin: säntillistä valojen sammuttelua, kuivausrummun käytön totista välttelyä, uuniruokien valmistuksen järkeistämistä, uuden energiatehokkaamman pakastimen hankinta.

Lähitöihin paluullakin on merkitystä. Viime syksynä puolisoni majaili päivät saunatuvassa, mutta konttorille paluun myötä saunatuvan peruslämpöä on voitu alentaa.

Toistaiseksi sähkönsäästö on tuntunut motivoivalta peliltä, joka onnistuu olemaan uhan sijaan mahdollisuus.

Tunnelma muistuttaa koronakriisin alkuaikaa, jolloin pakkokotoilu ja luontoretket innostivat. Kriisin pitkittyessä tilanne muuttui kuitenkin ahdistavaksi.

Energiamarkkinoiden umpisolmu näyttää tällä hetkellä läpitunkemattomalta möykyltä. Toivottavasti tilanne selviää ennen kuin säästöväsymys saa sähkönkäyttäjän tuupertumaan halkoliiterin – tai postilaatikon – edustalle. Moni sähkönsäästäjä kun on tällä hetkellä tilanteessa, jossa sähkölasku kasvaa kulutuksesta tinkimisestä huolimatta.