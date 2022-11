Nuorisojoukkoa epäillään vakavasta väkivallanteosta Salon Ollikkalassa

Lounais-Suomen poliisi tutkii Salon Ollikkalassa viime viikonloppuna tapahtunutta vakavaa väkivallantekoa. Teosta epäillään poliisin tiedotteen mukaan useita 15–18-vuotiaita nuoria.

Poliisilla on tutkinnassa epäilty törkeä pahoinpitely, joka tapahtui Ollikkalassa perjantain ja lauantain välisenä yönä 30. lokakuuta. Pahoinpitely tapahtui piha-alueella, kun asianomistajan ja epäiltyjen tekijöiden välille syntyi riitaa. Osapuolet eivät tunteneet toisiaan entuudestaan.

Poliisille on muodostunut käsitys tapahtumien kulusta, mutta väkivallanteon kulkua ja sitä edeltäneitä tapahtumia selvitetään edelleen.

Esitutkinnassa on käynyt ilmi, että epäillyssä teossa käytettiin eri tekovälineitä. Tekovälineet ovat poliisin tiedossa ja hallussa. Väkivallan kohteeksi joutunut aikuinen uhri sai sairaalahoitoa vaativia vammoja.

Teosta epäiltynä on useita nuoria. Esitutkinnassa on suoritettu kiinniottoja sekä pidätyksiä, mutta tällä hetkellä kukaan epäillyistä ei ole kiinniotettuna tai pidätettynä.

Esitutkinnan turvaamiseksi poliisi ei tässä vaiheessa kommentoi epäiltyä rikosta yksityiskohtaisemmin, koska osa kuulusteluista on vielä tekemättä.