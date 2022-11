Sähkön- ja vedenjakelu täysin poikki Kiovassa – kolme ydinvoimalaa kytketty irti Ukrainan verkosta

Venäjä on tänään ampunut liki 70 risteilyohjusta Ukrainaan, kertoo maan armeija. Kiivas ohjustulitus on vaurioittanut Ukrainan sähkön- ja vedenjakelua, joka on täysin poikki muun muassa maan pääkaupungissa Kiovassa.

Armeijan mukaan ilmatorjunta sai pudotettua yli 50 Venäjän ohjuksista.

Ilmaiskujen vuoksi kolme ydinvoimalaa on Ukrainassa kytketty irti sähköverkosta, kertoo voimaloiden käytöstä vastaava valtiollinen Energoatom-yhtiö.

Pivdennoukrainskin, Hmelnytskyin ja Rivnenskan voimalat eivät tällä hetkellä toimita sähköä Ukrainan sähköverkkoon.

Ainakin kolme ihmistä on kuollut ja kuusi haavoittunut Kiovan iskuissa tulituksen osuttua asuintaloon.

Lvivin kaupunki läntisessä Ukrainassa on niin ikään täysin ilman virtaa Venäjän tekemien iskujen vuoksi, kaupungin pormestari kertoo. Hän varoittaa myös, että kaupungin vedenjakelussa voi olla katkoksia.

– Koko kaupunki on ilman virtaa. Odotamme lisätietoa energia-asiantuntijoilta, pormestari Andri Sadovyi sanoo sosiaalisessa mediassa.

Euroopan parlamentin sivuille verkkohyökkäys

Euroopan parlamentin verkkosivuille tehtiin keskiviikkona verkkohyökkäys, kertovat viranomaiset. Hyökkäys tehtiin pian sen jälkeen kun parlamentti oli hyväksynyt julkilausuman, jossa Venäjä tuomittiin valtionterrorismin tukijana.

Hyökkäyksessä verkkosivustolle ohjattiin niin paljon liikennettä, että sen toiminta häiriintyi pahasti.

Vastasyntynyt kuoli sairaala-alueelle osuneessa iskussa Zaporizhzhjassa

Vastasyntynyt vauva on kuollut Venäjän Zaporizhzhjan alueelle tekemässä raketti-iskussa, kertovat Ukrainan pelastusviranomaiset.

Raketti osui Vilnianskin kaupungissa sijaitsevan sairaalan alueelle ja tuhosi sen synnytysosaston kaksikerroksisen rakennuksen tiistain ja keskiviikon välisenä yönä, pelastajat kertovat sosiaalisessa mediassa. Pelastajien mukaan vauvan äiti ja lääkäri pelastettiin raunioista. Alustavien tietojen mukaan kukaan muu ei ole jumissa raunioiden alla.

Venäjä väittää liittäneensä Etelä-Ukrainassa sijaitsevan Zaporizhzhjan itseensä, vaikka se ei hallitse aluetta täysin. Uutiskanava CNN:n mukaan Vilnianskin kaupunkia hallitsevat ukrainalaiset.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi syytti sosiaalisessa mediassa Venäjää terrorin tuomisesta Ukrainaan.

– Vihollinen on jälleen päättänyt yrittää saavuttaa terrorilla ja murhalla sen, mitä se ei pystynyt saavuttamaan yhdeksään kuukauteen eikä pysty saavuttamaan, Zelenskyi kirjoitti.

Viime maaliskuussa Ukrainan Mariupolin sairaalaan tehdyssä iskussa kuoli kolme ihmistä, joista yksi oli lapsi. Ukraina ja sen läntiset liittolaiset tuomitsivat iskun, kun taas Venäjä väitti iskun olleen lavastettu.