Salo aikoo hakea asuntomessuja – ensimmäinen mahdollinen vuosi olisi 2027, mutta jonossa on todennäköisesti muitakin

Salossa on puhuttu jo pitkään asuntomessujen hakemisesta. Uuteen kaupunkistrategiaan on kirjattu tavoitteeksi, että messujen hakemisesta tehdään päätös vuoden 2023 aikana.

– Olemme halunneet messuille selvän aikataulun, koska asiasta päätetään. Silloin se myös etenee, kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen sanoo.

Koska Salo voisi saada messut järjestettäväkseen ja missä ne järjestettäisiin, ei ole tiedossa.

Asuntomessujen pitopaikat on päätetty neljäksi vuodeksi eteenpäin. Vuoden 2026 asuntomessut on tarkoitus järjestää Lempäälässä, ja sen jälkeen kalenterissa on tyhjää.

– Vuosi 2030 alkaa olla aika lähellä. Nämä ovat aika pitkiä prosesseja, kun ajatellaan esimerkiksi maanhankintaa ja maankäyttöä, Salon kehittämissuunnittelija Saija Karnisto-Toivonen muistuttaa.

Asuntomessujen järjestäminen ei ole pelkästään Salon omasta halusta kiinni. Jonossa on todennäköisesti muitakin asiasta kiinnostuneita.

Suomen Asuntomessut kertoo sivuillaan, että messutapahtumasta kiinnostuneiden kuntien ja kaupunkien kanssa neuvotellaan alustavasti tapahtuman järjestämisestä. Sen jälkeen ne voivat hakea tapahtuman järjestämistä vapaamuotoisella hakemuksella.

Suomen Asuntomessut vastaa messutapahtuman vaatimista yleisöpalveluista, messutekniikasta ja tapahtuman markkinoinnista. Isäntäkunta vastaa kohteen kaavoituksesta ja kunnallistekniikasta aikataulun mukaan sekä messupysäköinnistä.