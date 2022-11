Salo haalii it-alan osaajia yhteisille treffeille – uudenlaisen toiminnan toivotaan helpottavan myös työntekijäpulaa

Salon IoT Campuksella ryhdytään järjestämään it-alan ammattilaisten kokoontumisia.

Ensimmäinen meetup-tapahtuma on ensi viikon torstaina. Kehittämispäällikkö Maija Pirvola Yrityssalosta kertoo, että tavoitteena on paitsi saattaa ammattilaisia yhteen myös nostaa Salon profiilia it-kaupunkina.

– Salo on ollut tunnettu siitä, että meillä on paljon it-alan osaajia. Heitä on edelleen, ja toivomme voivamme buustata Salon it-alaa.

Ensimmäisessä tapahtumassa puheenvuorot käyttävät Qalmarin Lauri Mukkala ja Jani Mellin.

He puhuvat palveluiden pystytyksestä Googlen ekosysteemiin ja steganografiasta eli tiedon kätkemisestä.

Qalmari on Turussa, Salossa ja Helsingissä toimiva it-palveluita tarjoava yritys, jonka toinen perustaja on salolaistaustainen monessa mukana ollut yrittäjä Saku Hautala. Hän on ollut aktiivinen myös meetup-tapahtumien käynnistämisessä.

Qalmarin asiantuntijoiden lisäksi ääneen pääsee Avanionin Jukka Silvennoinen.

Yrityssalolaisten ajatuksena on, että meetup-illat auttaisivat hahmottamaan Salon it-alan yritysten tarpeita.

– Pääsemme keskustelemaan suoraan yrittäjien ja ihmisten kanssa siitä, millaisia osaajia yrityksissä tarvitaan, sanoo Pirvola.

It-alan työmarkkina käy kuumana, eikä Pirvolakaan lupaa Yrityssalon taikovan tekijöitä tarjolle. Sen sijaan Yrityssalo voi pyrkiä vaikuttamaan paikalliseen koulutukseen ja mielikuviin opiskelijoiden keskuudessa.

– Meillä on mahdollisuus vaikuttaa ammattikorkeakoulun koulutussisältöihin ja hyvät yhteydet Turun yliopistoon. Voimme järjestää opiskelijoille esimerkiksi opintomatkan Saloon, avata heille ovia ja näyttää, etteivät yritykset ja osaaminen keskity vain Turkuun.

Meetupit voivat poikia myös jotain, mitä ei edes etukäteen osata ajatella.

– Eihän me vielä tiedetä mitä tästä syntyy, mutta haluamme kokeilla.

Salo meetup to 10.11. klo 16.30–18 Salo IoT Campus.