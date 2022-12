Salo ostaa runsaan kahdeksan hehtaarin metsäpalstan Muurlan urheilukentän lähistöltä. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupan viime kokouksessaan.

Kaupunki maksaa palstasta 82 000 euroa. Metsänhoitoyhdistys Salometsän arvion mukaan alueen puuston arvo on 73 000 euroa.

Perikunnan kanssa tehtävä maakauppa mahdollistaa Muurlan liikunta-alueen remontin, joka on ollut jo pitkään kaupungin suunnitelmissa.

Muurlan pururadan reitti kulkee monen maanomistajan alueella, ja rataa koskeva vuokrasopimus on ollut päättymässä.

Kaupunki on neuvotellut maanomistajien kanssa jatkosopimuksesta. Pitkä vuokrasopimus on ollut ehtona esimerkiksi pururadan valojen uusimiselle ja muille kunnostustöille.

Kaupungin ensi vuoden talousarvioon esitettiin alun perin 90 000 euroa Muurlan liikunta-alueen parantamiseen vuodeksi 2023.

Ajatuksena oli, että asfalttipintainen tenniskenttä kunnostetaan ja alueelle rakennetaan ulkokuntosali. Lisäksi kuntoradan pohjaa piti parantaa ja osin rikkinäinen valaistus uusia.

Pururadan vuokrasopimuksen viipymisen takia raha on jaettu kahteen osaan. Nyt ajatuksena on, että ensi vuonna tehdään ulkokuntosali ja tenniskentän korjaus. Pururadan töihin varattu raha on siirretty vuodelle 2024.