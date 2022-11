Salolaiset ovat liittyneet energiansäästötalkoisiin syksyn aikana innokkaasti. Tämä selviää sähkönjakeluyhtiö Carunan Salon Seudun Sanomia varten keräämästä datasta.

Kotitalouksia on kehotettu säästämään sähköä, koska se voi vaikuttaa ratkaisevasti siihen, vältytäänkö Suomessa sähköpulalta ja -katkoilta talvella.

Carunan datan mukaan salolaisten sähkönkulutus pieneni syys- ja lokakuussa enemmän kuin Carunan asiakkailla keskimäärin verrattuna vuoden 2021 lukuihin. Caruna on sähkönjakelija 74 kunnassa.

Carunan kehitysjohtaja Ville Karttunen on positiivisesti yllättynyt, että ihmiset ovat heränneet sähkön säästämisen tärkeyteen.

– Kotitalouksista puhuttaessa on uutta, että sähköä on alettu säästää näin isossa mittakaavassa. Sähköyhtiöt ovat aiemminkin puhuneet asiasta isojen kulutuspiikkien aikana, mutta se ei ole oikein näkynyt kulutuskäyttäytymisessä. Hienoa, että tilanne on nyt muuttunut, Karttunen sanoo.

Salolaisten kulutus syyskuussa oli 9,5 prosenttia pienempi verrattuna vuoden takaiseen. Kaikilla Carunan asiakkailla luku oli 8,3. Lokakuussa salolaisten osallistuminen energiansäästötalkoisiin on vain kiihtynyt: sähkön kulutus väheni 12,6 prosenttia vuoden takaiseen nähden. Kaikilla Carunan asiakkailla luku oli 10,4.

Somerolla sähköä säästettiin syyskuussa (–7,7) selkeästi Saloa vähemmän, mutta lokakuussa jo samaa tahtia (–12,7).

Salon lähikunnista omassa kastissaan ovat etenkin Raasepori ja Kemiönsaari, joissa sähköä on säästetty huomattava määrä.

– Vapaa-ajan asuntojen ja maatalouden kulutus on laskenut muita sektoreita enemmän. Tämä varmaan selittää, miksi Raaseporin ja Kemiönsaaren kulutus on vähentynyt muita voimakkaammin, Karttunen arvioi.

Sähkön kulutukseen vaikuttaa olennaisesti ulkolämpötila. Salossa syyskuun keskilämpötila 9,1 astetta oli 0,7 astetta kylmempi kuin vuonna 2021. Lokakuun keskilämpötila 8,2 astetta oli puolestaan sama tänä ja viime vuonna.

– Kulutuksen vähenemistä ei voi selittää lämpimämmällä säällä, vaan todellakin asiakkaat ovat ryhtyneet säästötalkoisiin, Karttunen huomauttaa.

Salolaisissa omakotitaloissa sähköä on pystytty säästämään lokakuussa 16,4 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen. Paritaloissa lukema on 14,7 ja rivitaloissa 13,3 prosenttia.

Karttusen mukaan näin isot prosenttipudotukset eivät selity pelkästään valojen sammuttamisella.

– Tämän kokoluokan säästöt tarkoittavat lämmityksen alentamista ja lämpimän veden vähäisempää käyttöä, Karttunen kertoo.

Salossa maataloudessa sähköä säästettiin lokakuussa vuoden takaiseen verrattuna peräti 39,3 prosenttia ja vapaa-ajan asunnoissa 25,1 prosenttia.

– Maataloudessa luku on niin iso, että se ei selity pelkästään turhasta kulutuksesta luopumisella, vaan on tapahtunut jotain muuta, kuten toiminnan alasajoa. Vapaa-ajan asunnoissa isot säästöt tarkoittavat sitä, että ihmiset ovat laittaneet mökit kylmiksi aikaisemmin kuin edellisinä vuosina.

Sähköä ovat pystyneet säästämään kotitalouksien lisäksi myös teollisuus ja liike-elämä.

Sähkön säästämisessä suunta vaikuttaisi siis olevan oikeanlainen.

Riittääkö tämä vauhti vai pitääkö kotitalouksien edelleen kiristää sähkön säästämisen tahtia?

– Yleinen kulutuksen lasku on hyvä, mutta edelleen sähkön käyttöä olisi saatava pois huipputunneilta. Kotitalouksissa sähkön kulutus lähtee nousuun kello 22, kun yösähkö tulee käyttöön. Jos kulutusta pystyisi vielä siirtämään parilla tunnilla eteenpäin, helpottaisi se tilannetta entistä paremmin talvea ajatellen, Karttunen summaa.

SÄHKÖN KULUTUS SALOSSA JA LÄHIKUNNISSA

Lokakuu 2022 ja 2021:

Raasepori, muutos –16,4 prosenttia

Sauvo –16,4

Koski TL –15,6

Kemiönsaari –15,3

Somero –12,7

Salo –12,6

Lohja –11,5

Paimio –10,5

Kaikki Carunan kunnat –10,4

Syyskuu 2022 ja 2021:

Kemiönsaari, muutos –15,7 prosenttia

Raasepori –11,8

Salo –9,5

Lohja –8,7

Koski TL –8,7

Sauvo –8,6

Somero –7,7

Paimio –4,4

Kaikki Carunan kunnat –8,3

Muutos käyttöpaikkatyypeittäin Salossa lokakuu 2022 ja 2021

Maatalous, muutos –39,3 prosenttia

Vapaa-ajan asunnot –25,1

Omakotitaloasunnot –16,4

Paritaloasunnot –14,7

Rivitaloasunnot –13,3

Teollisuus –9,9

Kerrostaloasunnot –6,7

Liike-elämä –4,9

Muutos käyttöpaikkatyypeittäin Salossa syyskuu 2022 ja 2021

Maatalous, muutos –44 prosenttia

Vapaa-ajan asunnot –20,2

Omakotitaloasunnot–11,1

Paritaloasunnot –11,1

Teollisuus –10,5

Rivitaloasunnot –7,7

Liike-elämä –2,9

Kerrostaloasunnot –2,5

Lähde: Caruna