Salon ex-kaupunginjohtaja Lauri Inna valittiin Porin johtoon tyrmäävällä äänimäärällä, tehtävä on kuuden vuoden mittainen – ”Sen ajan tulen palvelemaan Porissa, piste”

Salon kaupunginjohtajana vuodet 2017–2020 toiminut Lauri Inna aikoo ottaa Porin kaupunginjohtajan paikan vastaan. Porin kaupunginvaltuusto valitsi Innan uudeksi kaupunginjohtajaksi maanantaina. Inna on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri.

43-vuotiaan Innan lisäksi loppukolmikkoon olivat päässeet perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ja Porin vs. kaupunginjohtaja Lauri Kilkku.

Inna siirtyy Porin kaupunginjohtajaksi Keskon Lounais-Suomen aluejohtajan paikalta. Inna kiittelee nykyistä työnantajaansa avarakatseisesta suhtautumisesta valintaprosessiin.

– Otan paikan vastaan, kunhan päätös on lainvoimainen. Ei tällaisiin tehtäviin turhaan haeta. Olen kiitollinen vahvasta luottamuksesta. Tuki oli vahvempi, mitä uskalsin odottaa, Inna kertoi maanantai-iltana SSS:lle.

Porin kaupunginjohtajan pesti on määräaikainen ja kestää kuusi vuotta. Inna lupaa sitoutua tehtävään täysillä.

– Jo nyt voin sanoa, että kuuden vuoden projekti tulee menemään todella nopeasti. Sen ajan tulen palvelemaan Porissa, piste. Siitä ei ole kahta kysettä, Inna painotti ja vahvisti samalla myös muuttavansa Poriin.

Inna sanoo, että hän pystyy ottamaan oppia Poriin kaupunginjohtajavuosiltaan Salosta.

– Ehdottomasti. Salon vuodet olivat minulle tärkeitä ja olen valtavan kiitollinen niistä. Ne vuodet antoivat valmiudet jatkoon. En voisi kuvitella olevani valmis Porin kaupunginjohtajaksi ilman Salon vuosia, Inna luonnehti.

Inna kokee, että reilun 80 000 asukkaan Porilla on paljon annettavaa Suomelle. Pori on Suomen kymmenenneksi suurin kaupunki.

– Pori on maakuntakeskus, joka tuo oman ulottuvuutensa. Se on myös opiskelijakaupunki, siellä on vahvat satamat, vahva energiaklusteri sekä lupaavia energiahankkeita.

Suljetussa lippuäänestyksessä Inna sai 59-paikkaiselta Porin valtuustolta 44 ääntä, Kiuru 14 ja Kilkku 1. Näin Inna keräsi ehdottoman enemmistön ääniä eikä toista äänestyskierrosta tarvittu.

Inna oli puoluekannaltaan sitoutumaton ehdokas. Kiuru on sosiaalidemokraatti ja Kilkku kokoomuslainen.

Innan valinta kaupunginjohtajaksi ei ollut jättiyllätys, vaan hän kipusi lopulta jopa ennakkosuosikiksi tehtävään. Viime viikolla Yle kertoi, että Innan kannatus on nousussa. Myös Satakunnan Kansa uutisoi, että Innalla on kannatusta kaikissa puolueissa.

Kuohuntaa äänestyksen alla nostatti Satakunnan Kansan viimeviikkoinen uutinen. Lehti julkisti vuodon, jonka mukaan rekrytointiyhtiö Mercuri Urvalin soveltuvuusarviossa kaupunginjohtajan tehtävään suositeltiin juuri Innaa.

Ennen Salon kaupunginjohtajan pestiä Inna ehti toimia muun muassa Hattulan ja Punkalaitumen kunnanjohtajana. Viime keväänä Inna haki Kanta-Hämeen hyvinvointialueen johtajaksi, mutta ei tullut valituksi.

