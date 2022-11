Salon Teatteri lähtee Mariankadulta – uudet tilat löytyivät keskustasta

Salon Teatteri muuttaa vuodenvaihteessa pois nykyistä tiloistaan Mariankadulta.

– Meidän on pakko lähteä, sillä kiinteistön sisäilmassa on epäpuhtauksia. Salon kaupungin on jo pitkään toivottu tekevän korjauksia, mutta kiinteistön tilanne on vain heikentynyt, teatterin toiminnanjohtaja Mia Kuisma toteaa.

Hän sanoo, että uusien tilojen vuokrasopimusta säädetään vielä.

Kuisma ei paljasta tulevaa osoitetta, mutta kertoo teatterin pysyvän kaupungin keskustassa. Uuteen tilaan on tehtävä jonkin verran muutostöitä ennen teatteritoiminnan aloittamista.

– Muuttoa on valmisteltu pidempään. Viime keväänä uuden paikan etsiminen alkoi toden teolla, ja olemme käyneet katsomassa tiloja ympäri Saloa, Kuisma kertoo.

Salon Seudun Sanomien tietojen mukaan teatterin edustajat ovat käyneet katsomassa jopa Karjaskylän entisen koulun tyhjillään olevaa liikuntasalia.

Salon Teatteri oli keväällä 2018 muuttamassa entisen elokuvateatterin tiloihin Turuntielle. Silloin sen tarkoituksena oli vuokrata ja korjata Bio Jännä kaupungin lupaaman investointiavustuksen ja muualta odotetun rahoituksen turvin. Hanke kuitenkin tyssäsi, koska vuokrasopimusta ei saatu neuvoteltua niin pitkäksi, että tilojen vaatima muutosremontti olisi kannattanut tehdä.

– Voin kertoa, ettemme ole muuttamassa Jännän tiloihin, Kuisma toteaa.

Yli 60 vuotta toiminut Salon Teatteri on sijainnut kaupungin omistamissa tiloissa Mariankatu 3:ssa vuodesta 1981.

Esityskalenterin mukaan kuluvalla näytäntökaudella on jäljellä vielä yhdeksän esitystä. Kuun viimeisenä viikonloppuna teatterissa nähdään komediaa ja draamaa. Perjantaina 25. marraskuuta lavalle nousee kiikalalainen teatteriryhmä Hassut Haahkat esityksellään Pulssi tuntuu. Kauden päättää lauantaina 26. marraskuuta esitettävä viimeinen näytös syksyn menestysnäytelmästä Kurjat.

Salon Teatteri viettää Mariankadun kiinteistössä vielä jäsenistönsä pikkujouluja 3. joulukuuta, ja pakkaa sen jälkeen tavaransa.