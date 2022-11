Somero hankkii siirrettävää tilaa päivähoitoon – väestöennusteista huolimatta lapsimäärä kasvaa koko ajan; nyt uusia paikkoja tarvitaan 60 lapselle

Someron kaupungin on tehtävä nopea ratkaisu päivähoitopaikkojen lisäämiseksi, sillä varhaiskasvatukseen jonottaa parhaillaan yli 30 lasta. Nähtävissä on, että kevään aikana päivähoitopaikkojen tarve kasvaa edelleen. Kaupungin kaikki nykyiset 270 päivähoitopaikkaa ovat täynnä.

Keskiviikkona asiaa käsitellyt sivistyslautakunta esittää hankittavaksi siirrettävää päivähoitotilaa, johon voidaan sijoittaa kevään aikana hoitopaikkaa tarvitsevat lapset sekä Metsätien rivitalosta sisäilmaongelmien takia poistumaan joutuneiden esiopetusryhmien 27 lasta.

Uutta tilaa tarvitaan mahdollisimman nopeasti, koska kaikki päivähoidon nykyiset tilat ovat täynnä ja Metsätien tila käyttökelvoton. Moduulirakennusta arvioidaan tarvittavan viitisen vuotta.

Sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm ei ota vielä kantaa siirrettävän tilan kokoon:

– Asioita selvitellään parhaillaan.

Moduuli sijoitetaan Tuulihatun päiväkodin ja liikuntapuiston välille. Rakennus saataneen pystyyn kevättalven aikana. Siihen asti Metsätien esiopetusryhmien toiminta jatkuu Tuulihatun salissa.

Sivistyslautakunta esittää lisäksi, että tekninen toimi järjestää Tuulihatun päiväkodissa sijaitsevalle varhaiskasvatuksen toimistolle toiset tilat. Toimisto saadaan nopeasti muutettua väliaikaiseksi päivähoitotilaksi. Siihen on tarkoitus sijoittaa väliaikaisesti uusi lapsiryhmä jo 9. tammikuuta.

Lautakunta toteaa, että tilojen pidempiaikainen käyttö on arvioitava uudelleen, kun Leivonpesän päiväkodin pitkittynyt peruskorjaus- ja laajennushanke etenee.

Sivistyslautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle 250 000 euron määrärahan varaamista päivähoidon toimitilaratkaisuihin.

Somero on viime vuosina tehnyt varhaiskasvatuksessa useita nopeita ja määräaikaisiksi tarkoitettuja tilaratkaisuja, joilla on vastattu kasvaneeseen hoitopaikkakysyntään.

Väestöennusteista huolimatta päivähoidon lapsimäärä on viime vuosina vain lisääntynyt, ja määräaikaisiksi suunniteltujen tilojen toimintaa on jouduttu jatkamaan. Lamminniemessä on edelleen väliaikaiseksi avattu päivähoitoyksikkö.

Someron varhaiskasvatuksessa on 84 työntekijää. Lapsimäärän kasvu aiheuttaa jatkuvaa henkilöstöpulaa.

Teknisen toimen, kaupunginjohtajan ja johtoryhmän kanssa vaihtoehtoisia päiväkotitiloja selvittänyt sivistyslautakunta päätyi moduulirakennuksen hankintaan toiminnallisuuden perusteella.

Asiaa valmisteltaessa selviteltiin myös mahdollisuuksia hyödyntää Solua eli Someron lukion entisiä väistötiloja urheilukentän kiinteistössä, Lamminniemen Hyvinvointikeskusta sekä yksityisomistuksessa olevien liiketiloja.

Leivonpesän ja Tuulihatun päiväkotien läheisyydessä sijaitsevan Metsätien rivitaloasunnossa toimineen esiopetuksen tiloja laajennettiin ja remontoitiin viime kesänä. Sisäilmaongelmat ilmenivät esiopetuksen alettua elokuussa. Niin sanotun uuden osan sisäilmatutkimuksen tulokset johtivat siihen, että esiopetusryhmät siirrettiin marraskuussa Tuulihattuun päiväkodin saliin. Vanhassa osassa tehty sisäilmatutkimuksen perusteella päätettiin, että Metsätien tilat ovat jatkossa kokonaan poissa käytöstä.