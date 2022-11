Somero palkkaa lisää väkeä ja rakentaa reippaasti – ensi vuosi lopettaa talonrakennuksen hiljaiselon

Someron kaupunki palkkaa koko joukon uutta väkeä ensi vuonna. Lisää tekijöitä tarvitaan erityisesti varhaiskasvatukseen, mutta myös kouluihin, tekniseen toimeen ja nuorisopalveluihin.

Päivähoitoon perustetaan heti vuoden alussa uusi lapsiryhmä ja hankitaan kevään aikana lisätiloja yli 30 lapseen venyneen päivähoitojonon ja hoitopaikkana käytetyn Metsätien rivitalon sisäilmaongelmien takia.

Kaupunginjohtaja Sami Suikkasen talousarvioesityksen mukaan kaupunki palkkaa ensi vuonna varhaiskasvatukseen kaksi opettajaa, erityisopettajan, kaksi hoitajaa ja erityisohjaajan. Kiertävien lastenhoitajien määrä on tuplattava eli heitä palkataan kolme lisää. Lisäksi kaupunki palkkaa kaksi perhepäivähoitajaa.

Koulunkäyntiavustajien määrä kasvaa kahdella ja lukioon palkataan tuntiopettaja. Perusopetukseen on tarkoitus hankkia viisi opettajaa erilaisten hankerahoitusten turvin. Hankkeisiin liittyvät tasa-arvo, kielitietoisuus ja koronan jälkihoito.

Sivistystoimi saa vakituisen toimistosihteerin jaettavaksi koulupuolen ja varhaiskasvatuksen kesken. Sivistystoimessa tänä vuonna aloittanut projektisuunnittelija jatkaa ukrainalaisten oppilaiden opetuksen koordinointia. Hanketyöntekijää haetaan myös paneutumaan kouluyhteistyön kehittämiseen ja koronavaikutusten minimointiin.

Kansalaisopistoon palkataan rehtori ja koulutuskoordinaattori alkaa hoitaa uutta yhteisöllisyyskoordinaattorin tehtävää.

Tekniseen toimeen haetaan maanrakennustöiden työnjohtaja työpariksi maanrakennusinsinöörille. Nuorisopalveluihin palkataan toinen starttipajaohjaaja.

Somero siirtyy muutaman hiljaisen investointivuoden jälkeen reippaan rakentamisen aikakauteen. Taloussuunnitelmakaudella investointien nettomenot ovat noin 20 miljoonaa euroa eli 8 miljoonaa euroa vuodessa. Sen päälle tulee vielä Leivonpesän päiväkodin rakennusurakka, jonka suunnitteluun varataan ensi vuodeksi 300 000 euroa.

Leivonpesän osalta on avoinna, korvataanko vanha päiväkoti uudisrakennuksella vai mittavalla peruskorjauksella ja laajennuksella.

– Tekeillä oleva kuntotarkastus valaisee peruskorjauksen mahdollisuuksia, Suikkanen sanoo.

– Investointiohjelma on kova. Se lisää lainanottoa ja lainanotto kasvattaa korkokuluja.

Suikkanen toteaa, että viime vuosien hiljaiselo investointien suhteen ei ole ollut tarkoituksellista. Rakentamista ovat viivästyttäneet niin kaupungin omat kuin muiden viranomaisten päätökset sekä muutamat kuntalaisten tekemät valitukset.

Someron suurin rakennushanke on uuden vanhusten palvelutalo Tervaskannon rakentaminen. Kokonaiskustannusarvio on 11,2 miljoonaa euroa, josta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aran avustus on enimmillään 40 prosenttia. Ensi vuonna Tervaskantoa on tarkoitus rakentaa 7,6 miljoonalla. Urheilukentän katsomon ja huoltorakennuksen osalta valtionavustus on enimmillään 30 prosenttia kustannuksista.

Mäkelän uuden asuinalueen kunnallistekniikan rakentaminen aiotaan aloittaa ensi vuonna, jotta tontteja saadaan myyntiin.

Talouspäällikkö Marita Forsberg kertoo, että tekninen toimi kerää Someron kaupungin tuloista 61 prosenttia ja sivistystoimi 28 prosenttia. Menoista 54 prosenttia kuluu sivistystoimen järjestämiseen ja 30 prosenttia tekniseen toimeen.

– Koulu- ja päiväkotiverkosto vaikuttaa merkittäväsi kaupungin kiinteistö- ja henkilöstökustannuksiin, Suikkanen huomauttaa.

Hän odottaa, että tulevaisuutta linjaava oppimisympäristöselvitys valmistuu niin, että valtuusto voi hyväksyä sen joulukuussa. Hän sanoo, että koulukentässä ei kuitenkaan tule tapahtumaan muutoksia vielä muutamaan vuoteen.

Ensi vuosi siirtää sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantovastuun kunnilta hyvinvointialueille, joten kuntien talousarvioesityksiä on hankala verrata menneisiin vuosiin.

– Talousarvion suuruusluokka on aivan eri näköinen kuin ennen, Suikkanen sanoo.

Muutoksesta johtuen Someron verotulot vähenevät lähes 50 prosenttia, valtionosuudet yli 64 prosenttia, toimintatulot 25 prosenttia, toimintakulut 56 prosenttia ja toimintakate 61 prosenttia.

Someron tulovero laskee nykyisestä 20,5 prosentista 7,86 prosenttiin. Sote-uudistuksen yhteydessä kuntien verotuloja siirretään valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. Kaikkien kuntien tuloveroprosentteja alennetaan 12,64 prosenttiyksiköllä ja vastaavasti valtion verotusta kiristetään.

Hyvinvointialueet vuokraavat kunnilta sote-kiinteistöt vähintään kolmeksi vuodeksi. Vuokratulot tuovat Somerolle yli 213 000 euroa kuukaudessa.

Suikkanen toteaa, että yhteistyökuviot kuntien ja hyvinvointialueen kesken eivät ole mitenkään hahmottuneet. Someron kaupunki pitää käytössään rinnakkaiset tietojärjestelmät kunnes on varmistunut, että hyvinvointialueen järjestelmät toimivat.

Sote-uudistuksen jälkeen Someron kaupungin hoidettavaksi jäävät perusturvan toimialalta edunvalvonta, synnytyskorvaukset, omaishoidon palvelusetelit, palveluliikenne, ympäristöterveydenhuolto, löytöeläimet, työllisyyden edistäminen, suojelutoimi sekä vanhus- ja vammaisneuvosto.

Koulujen kuraattorit ja psykologit siirtyvät sivistystoimen alle ja tietohallinto, ruokahuolto sekä siivouspalvelut tekniseen toimeen.

Sami Suikkasen ensi vuoden talousarvioesitys jää vajaan miljoonan euron verran ylijäämäiseksi. Kaupunginhallitus käsittelee budjettia maanantaina.

Kaupunginjohtajan esitys

Someron talousarvio 2023

Asukasluku 8 434 (lokakuu 2022)

Tulovero 7,86 %

Verotulot 15,7 M€

Valtionosuudet 10,6 M€

Toimintatuotot 6,8 M€

Toimintakulut 29,2 M€

Henkilöstökulut 17,5 M€

Palvelujen ostot 6 M€

Toimintakate 22,4 M€

Vuosikate 3,6 M€

Poistot 2,7 M€

Tilikauden ylijäämä 0,8 M€

Investoinnit 9,3 M€

Uutta lainaa 4 M€

Lainamäärä yhteensä 14,7 M€

Lainamäärä/asukas 1 746 €, maan keskiarvo 3 465 €

Kassavarat 6 M€

Talousarvioesitys

Ensi vuoden investointeja

Tervaskannon uusi palvelutalo 7,6 M€

Keskusurheilukentän saneeraus 1,1 M€

Turuntien ja Ihamäentien kevyen liikenteen väylät 720 000 €

Urheilukentän katsomo 480 000 €

Antintien alueen kunnallistekniikka 420 000 €

Mäkelän alueen kunnallistekniikka 355 000 €

Leivonpesän päiväkodin tulevaisuuden suunnittelu 300 000 €

Urheilukentän huoltorakennus 290 000 €