Sushikeisari innostui Salosta nähtyään Tiktok-videoita, joissa barbecue-liha tirisee savustimessa

Savustimessa tirisevä liha houkutteli raakaa kalaa tarjoilevan sarjayrittäjän perustamaan ravintolan Saloon. Lähiviikkoina avattavan Luckiefun´s -sushibuffetin takana on 31-vuotias Luckie Bao, joka lapsena kuori porkkanoita ja sipuleita äitinsä ruokapaikassa Helsingissä. Nyt hän hallinnoi kymmenien aasialaisravintoloiden ketjua.

– Kuulin Salosta ensimmäisen kerran JJ’s BBQ:n kautta Tiktokista, Bao sanoo.

Ilmiöksi nousseet Jari-Jukka Kallungin videot barbecue-ravintolan arjesta saivat Baon päättelemään, että salolaiset ymmärtävät hyvän ruuan päälle. Päätös uudesta ravintolasta syntyi kuitenkin väkiluvun perusteella.

– Asukkaita pitää olla yli 30 000, jotta uskallamme mennä. Sushibuffet on volyymituote. Yhdessä annoksessa ei ole hirveästi katetta, mutta kun volyymi on iso, siitä jää viivan alle.

Liikepaikka löytyi kauppakeskus Plazasta.

Baon luotsaama Luckiefun´s on kasvanut seitsemässä vuodessa 26 sushiravintolan ketjuksi. Lisäksi marketeissa eri puolilla maata on toistakymmentä sushipistettä. Yritysryppääseen kuuluu myös kuplatee Qitea-kahviloita, kiinalainen katuruoka Crazybing, korealaisjapanilainen Sizzle Station ja aasialainen premiumburger Burger Dojo.

– Olen tullut Suomeen puolitoistavuotiaana, ja meidän koko sukumme on ollut ravintola-alalla, Bao kertoo.

Teininä Bao lintsasi koulusta pelatakseen tietokonepelejä. Ylioppilaaksi hän kirjoitti aikuislukiossa, ja yrittäjyys sai alkunsa sukupolvenvaihdoksesta. Bao ryhtyi vuonna 2015 johtamaan äitinsä ravintolaa, joka oli toiminut Helsingissä tuolloin jo parikymmentä vuotta.

Kiinalaiset ravintolat olivat Baon mukaan toisilleen kateellisia. Tietoa ja kokemuksia yrittämisestä ei haluttu jakaa, jotta ei tulisi uusia kilpailijoita. Bao näki toisin.

– Katselin, kuinka ahkeria kiinalaiset ovat. Kukaan ei pelkää töitä, kaikki haluavat pärjätä ja kaikilla on näyttämisen halua.

Bao laajensi ravintolaansa, perusti toisen ja vielä kolmannenkin. Hän kertoo tehneensä pari, kolme vuotta 20 tunnin työpäiviä. Sitten hän luopui omistamistaan ravintoloista ja keskittyi yrittäjävetoiseen franchising-toimintaan.

Nykyisin Bao on ravintolaketjun johtaja, joka suunnittelee, mihin kaupunkiin seuraava Luckiefun´s avataan. Salon lisäksi ketju avaa sushibuffetin vielä tänä vuonna Jyväskylässä.

– Ensi vuodellekin on lyöty jo lukkoon kaksi paikkaa. Me tuemme ja rahoitamme yrittäjiä avaamisessa, eikä yhtäkään konkurssia ole tullut.

Uusia yrittäjiä on löytynyt yrityksen työntekijöistä. He ovat kaikki taustaltaan kiinalaisia. Kauppakeskus Plazassa aloittava yrittäjä on hänkin ketjun vanha työntekijä.

– Nyt voi ottaa vähän iisimmin ja olla lasten kanssa, Luckie Bao naurahtaa.

Luckiefun Suomi Oy:n liikevaihto oli viime vuonna 2,8 miljoonaa euroa. Liikevoittoa kertyi yli 900 000 euroa.