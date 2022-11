Tässä jutussa Saloon muuttanut valmentajakonkari Kyösti Lampinen ravistelee 90 minuuttia suomalaista urheilua ja nauraa lopuksi makeasti päälle

Salon keskustassa ja Urheilupuistossa on saattanut viimeisen vuoden aikana bongata valmentajan, jolla on ollut osansa useissa suomalaisen urheilun menestystarinoissa.

Tätä valmentajaa ei ole saavutuksistaan huolimatta nähty keskusteluohjelmissa tai antamassa kommentteja sponsorien logoilla täytetyn haastattelusermin edessä. Siksi hän saakin tallustella uuden kotikaupunkinsa katuja kaikessa rauhassa.

Rovaniemellä kasvanut Kyösti Lampinen on toiminut SVUL:n koulutuspäällikkönä sekä Vierumäen ja Eerikkilän valmennuskeskusten johtajana.

Squashliiton valmennusjohtajaksi Lampinen lähti, vaikka oli koskenut squashmailaan ”vain Jyväskylän yliopiston squashmontussa”. Lampisen aikana Sami Elopuro nousi maailmanlistan kuudenneksi.

Kun suomalaisen alppihiihdon kultakausi alkoi 1990-luvun lopulla Kalle Palanderin ja Tanja Poutiaisen johdolla, Lampinen oli alppilajien valmennusjohtaja.

Lampinen on myös toiminut Saku ja Mikko Koivun henkilökohtaisena valmentaja, vaikka ”en todellakaan ole mikään jääkiekkomies”.

Eläkkeelle Lampinen jäi Eerikkilästä pari vuotta sitten. Viimeisinä vuosinaan Eerikkilässä hän oli mukana uudistamassa suomalaisen jalkapallon ja salibandyn pelaajakehitystä.

Suomalaisen urheilulegendojen Tapani Ilkan ja Heikki Kantolan opissa kasvanutta Lampista on syystä kutsuttu ”urheilun remonttimieheksi”. Lampinen ei kuitenkaan olisi tehnyt näin monipuolista ja ennakkoluulotonta uraa, ellei hänellä olisi poikkeuksellista kykyä ravistella.

Lampinen ei tarvitse ärsykkeitä päästäkseen vauhtiin. Riittää kun toistaa Lampisen useissa yhteyksissä mainitsemat sanat ”suomalaisen urheilun löysä kulttuuri”.

– Urheilu ei ole irrallaan yhteiskunnasta ja myös urheilussa ajatus työnteosta on muuttunut. Meillä on joukkuelajeissa ammattilaisia, jotka harjoittelevat kerran päivässä ja käyttävät siihen kolme tuntia aikaa. Esimerkiksi joukkuevoimistelussa tai muodostelmaluistelussa harjoitellaan 100 prosenttia enemmän kuin jalkapallossa tai jääkiekossa, Lampinen ihmettelee.

– Olkoon laji mikä tahansa, niin urheilijan on tehtävä 7–10 vuotta töitä 30 tuntia viikossa, jotta hän voi päästä kansainväliselle tasolle.

Lampisen vastaus yllätti, sillä luulin hänen viitanneen löysällä kulttuurilla nimenomaan seurojen ja liittojen löysään toimintakulttuuriin eikä niinkään urheilijoiden harjoitusmääriin. No, siihen päästään seuraavaksi.

– Tällä hetkellä Suomessa on enemmän potentiaalisia urheilijoita kuin potentiaalisia valmentajia ja enemmän potentiaalisia valmentajia kuin potentiaalisia urheilujohtajia. Eli meillä on johtamisongelma, Lampinen kiihdyttää ja nauraa ensimmäistä kertaa tavalla, joka tulee 90 minuutin haastattelun aikana tutuksi.

– Puolet suomalaisista urheiluseuroista eivät edes tiedä, miksi he ovat olemassa. Jos et osaa asettaa tavoitetta, miten tiedät onnistuneesi, Lampinen kysyy.

Lampisen mukaan suomalaiset urheilujohtajat ovat itsetunnoltaan heikkoja.

– Johtajat eivät kestä kritiikkiä, eivätkä kohtaa ihmisiä tasavertaisesti. Asioita jyrätään läpi. Miten he voivat johtaa toisia kun he eivät pysty johtamaan edes itseään?

Valmennuksen ongelmana Lampinen näkee valmennuskoulutuksen tason. Koulutuksia ja tutkintoja kyllä riittää, mutta:

– Vaatimustaso on riittämätön ja tutkintoja läpäistään liian helposti. Valmennuksen taso on tasan niin hyvä kuin valmennuskoulutuksen taso. Jos oto-valmentaja ei osaa työtään, niin kouluttajien tehtävä on katsoa peiliin.

Positiivisiakin esimerkkejä on. Esimerkiksi Koripalloliitto uudisti valmennuskoulutuksensa, nosti vaatimustasoa ja nyt lajilla menee kansainvälisesti kovempaa kuin koskaan.

– Valmennuskoulutuksen ja valmennuksen tason nousu siirtyy aina paikalliseen arkeen, Lampinen muistuttaa.

Lampisen mukaan junioriurheilun keskiössä tulisi olla pelaajakehitys eikä tulokset.

– Eihän joukkueen voitto tarkoita automaattisesti sitä, että pelaajat kehittyvät. Jalkapallossa toppari voi vetää pallon apinan raivolla ylös, josta hyökkääjä sutii tuurilla 1–0-voittomaalin. Onko kaikki sitten hyvin?

– Esimerkiksi eräässä espanjalaisessa futisseurassa valmentaja saa bonuksen, jos pelaaja tekee myöhemmin ammattilaissopimuksen. Ajattele, mikä selkeä fokus se on pelaajakehitykseen!

Ongelmista huolimatta Suomessa on tällä hetkellä enemmän palkattuja valmentajia kuin koskaan. Virheiden suma alkaa, kun seurat palkkaavat päätoimisen valmentajan, tekevät hänestä valmennuspäällikön ja sen jälkeen kaatavat kaikki juoksevat työt hänen niskaansa.

– Tässä murroksessa ei ole ehditty miettiä, mitä päätoiminen tekee ja keitä hän johtaa. Eihän valmentaja osaa automaattisesti johtaa muita valmentajia, Lampinen muistuttaa.

Lampisen mielestä amatöörit voivat toteuttaa asioita ammattimaisesti.

– Osaaminen on lopulta sitä, ettei asioita tarvitse selittää niin hemmetisti.

Sporttipyramidin huipulla haasteet ovat samanlaisia. Urheilun ympärille on rakennettu raskas ja vaikeaselkoinen hallintohimmeli, jossa ei ole aina selvää, kuka on vastuussa mistäkin. Lampinen lähtee kulkemaan pyramidia kärjestä alaspäin.

– Eihän Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö ole vastuussa minkään lajin menestyksestä vaan jokainen lajiliitto on vastuussa omasta lajistaan. Jos ajatellaan lajiliittoja, niin urheilijathan syntyvät niiden jäsenseuroissa. Ja jos ajatellaan mistä urheilijat tulevat seuroihin, niin lopulta voidaan sanoa, että suomalaisen huippu-urheilun menestys perustuu perheisiin.

– Jos meillä ei olisi Niskasen perhettä, niin mitä jäisi jäljelle? Pelkkä Pärmäkoski! Lampinen huudahtaa kuvitteellisen pyramidin juurella ja nauraa niin makeasti päälle, että kahvilan naapuripöydän rouvat kääntyvät katsomaan.

Mutta ennen kuin pyramidille asti on päästy, urheilijan pitää kulkea polku. Suomi jää muista maista jälkeen jo polun alussa eli lapsivaiheessa.

Suomalaiset lapset liikkuvat entistä vähemmän, eikä kaupungistuneeseen Suomeen ole saatu luotua uutta, koko yhteiskuntaa kattavaa liikuntakulttuuria. Lampisen mielestä valtio käyttää kansanterveyden näkökulmasta ”hävettävän vähän rahaa” liikuntaan.

– Miten poliitikot voivat elää niin siilossa, että laittavat kuusi miljardia Uniperiin sen sijaan että laittaisivat kuusi miljardia lasten liikkumiseen, joka parantaisi kansanterveyttä pitkällä jänteellä, Lampinen jyrähtää pikkaisen populistisesti.

Eikä tilannetta helpota sekään, että jos lapsi on saatu seuraan liikkumaan, tulee hänen täyttää niin sanottu monipuolisuusvaade. Yleisen mielipiteen mukaan vain monilajisuus takaa riittävän monipuolisuuden eikä lapsi saisi erikoistua yhteen lajiin liian varhain.

– Täyttä roskaa! Esimerkiksi jalkapallossa on ongelma se, ettei meillä ole riittävän hyviä valmentajia, jotta monipuolisuuden kriteerit täyttyisivät. Mutta se on jalkapallossa mahdollista, Lampinen muistuttaa.

On muistettava, että tässä paikallaan junnaavassa ikuisuuskeskustelussa on kolme mutkaa, jotka vedetään yleensä suoraksi. Ensimmäisessä mutkassa pitäisi päättää, puhutaanko nyt kansanterveyden vai huippu-urheilun näkökulmasta (Lampisen näkökulma on huippu-urheilun).

Toisessa mutkassa odottaa kiistattomaksi luullut tutkimustulokset, joita kumpikin leiri tulkitsee omalla tavallaan. Esimerkiksi saksalaisen tutkimuksen (Practice and play in the development German top-level professional soccer players – Hornig, Aust, Güllich, 2014) mukaan Saksan jalkapallomaajoukkueeseen nousseet pelaajat olivat harrastaneet muita lajeja enemmän kuin ne, jotka eivät ole päässeet maajoukkueeseen.

– Tutkimus tulkittiin täysin väärin. Monilajisuus ei ollut siinä avaintekijä vaan jalkapalloharjoittelun määrä, Lampinen parahtaa.

– Tässä tullaan siihen, miten tutkimustuloksia halutaan tulkita oman päämäärän mukaisesti. Sen jälkeen kuulijat haluavat kuulla sen, minkä he haluavat kuulla.

Kolmannessa mutkassa unohdetaan, että kenen puolesta tässä oikein keskustellaan.

– Olennaista on lapsen oma halu harrastaa ja löytää laji, jossa hän kokee onnistumista. Lapsen on rakastuttava liikkumiseen, ja hänelle on tarjottava oikeassa iässä oikean tasoisia tehtäviä.

– Hemmettiäkö me jauhetaan erikoistumisesta ja monilajisuudesta, kun se oikea ongelma on kokonaisliikuntamäärä!

Suomessa on ollut myös tapana hakea oppia ulkomailta, milloin Espanjasta ja milloin Islannista, ja yritetty tuoda sikäläisiä toimintatapoja sellaisenaan Suomeen. Lampisen mukaan Suomi voi kuitenkin pärjätä kansainvälisesti vain omalla järjestelmällä.

– Meillä on oma kulttuurimme ja historiamme. Meidän pitäisi ymmärtää, keitä me olemme ja vasta sitten ottaa ulkomailta tarvittavia mausteita, joista muodostetaan viritetty suomalainen cocktail, Lampinen kuvailee ja alleviivaa pointtinsa kulttuurieroista kertovalla vitsillä.

– Suomalainen, ruotsalainen ja saksalainen katsoivat laitumella olevaa lehmää. Saksalainen mietti, että paljonko lehmästä saa rahaa, jos sen laittaa lihoiksi. Ruotsalainen mietti, että paljonko lehmästä saisi lypsettyä maitoa. Suomalainen mietti, että mitäköhän tuo lehmä ajattelee minusta, Lampinen nauraa ja päättää 90 minuutin ravistelunsa.

Naapuripöydän rouvat lähtivät jo vartti sitten.