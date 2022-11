Timo A. Aalto ja Taija-Leena Jokilehto toivat valo- ja tekstiiliteoksensa Mathildedaliin – kaksikko suunnitteli näyttelyä Salon keskustaan, mutta kaupunki laittoi sähkökaappien ovet säppiin

Teijon kansallispuistossa on ihasteltu kolmena edellisenä syksynä Taija-Leena Jokilehdon ja Timo A. Aallon taideteoksia. Kaksikko on nyt koostanut edellisistä installaatioistaan Valitut elementit -näyttelyn, joka on esillä Mathildedalin Ruukinrannassa.

– Kävimme teokset läpi ja valitsimme niistä omat suosikkimme. Toki valintoihin vaikutti myös yleisön palaute, Jokilehto ja Aalto toteavat.

Valo- ja tekstiilitaiteesta koostuva Valitut elementit pitää sisällään viisi teosta.

– Kahteen olemme tehneet pieniä muutoksia. Muut ovat näytillä sellaisina kuin ne olivat jo kansallispuistossa, Aalto korostaa.

Uusi näyttely rakennetussa ympäristössä rikkoo työryhmän mukaan teosten aikaisemman paikkasidonnaisuuden.

– Se ei silti tarkoita, etteikö Ruukinrannan miljööllä olisi mitään merkitystä. Aloitimme näyttelyn valmistelut jo keväällä, joten teosvalinnat ovat pitkän harkinnan tulos, taiteilijat painottavat.

Kaksikko tutustui aikoinaan teatterimaailmassa, jossa Jokilehto työskentelee pukusuunnittelijana ja Aalto valosuunnittelijana.

– Huomasimme, että omaamme yhteisen visuaalisen kielen, Aalto muotoilee.

Työryhmä suunnitteli alun perin tyystin erilaista projektia täksi vuodeksi.

– Lopputulos olisi tullut nähtäville Salon keskustaan, mutta kaupunki laittoi meiltä sähkökaappien ovet kiinni, Aalto kertoo.

Taiteilijat ovat käyneet keskenään ja muidenkin kanssa keskusteluja siitä, onko valotaiteelle sijaa nykyisessä maailmantilanteessa. Lopulta vaakakupissa on painanut enemmän taiteesta saatava elämyksellisyys kuin energian kulutus.

Jokilehto ja Aalto ovat laskeneet, että heidän kaksi viikkoa esillä olevat valoteoksensa kuluttavat sähköä saman verran kuin kuusi kertaa puolentoista tunnin ajan päällä oleva perussähkökiuas.

Kaksikko vinkkaa, että Valittuja elementtejä kannattaa tulla katselemaan iltapimeällä.

– Teokset pääsevät silloin todella oikeuksiinsa, Jokilehto ja Aalto vakuuttavat.

Taija-Leena Jokilehdon ja Timo A. Aallon Valitut elementit -näyttely Mathildedalin Ruukinrannassa 26.11.–11.12.