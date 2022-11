Tontteja on, tulijoita puuttuu

Väkikadosta kärsivään Saloon kaivataan uusia asukkaita. Laajassa kaupungissa on tilaa tulijoille, ja varsinkin omakotirakentajille löytyy rakennuspaikkoja.

Salon kaupungilla on varattavissa yli 300 asuntotonttia. Melkein puolet niistä on Viitanlaaksossa, jossa menekki on ollut koko alueen historian ajan heikko. Tontteja on myös sellaisissa paikoissa, joissa myyntipuheet Salon hyvästä sijainnista Helsingin ja Turun välissä toteutuvat.

Kun kiinnostusta löytyy, meillä on, mihin rakentaa, kuvaa tilannetta kaupungin tonttipalveluinsinööri. Tänä vuonna kiinnostusta ei ole löytynyt (SSS 25.10.).

Moottoritien liittymien hyödyntämisestä puhutaan Salossa toistuvasti, ja siihen kiinnitetään vahvasti huomiota kaupungin strategiassakin.

Liike- ja teollisuustiloja voi rakentaa hyvinkin lähelle ramppeja, mutta asuntoja ei voi. Tällä hetkellä Salossa on myynnissä kymmeniä tontteja kahden, kolmen kilometrin päässä E18:n liittymistä. Niitä löytyy niin Suomusjärveltä, Muurlasta kuin Halikosta.

Salon kasvavassa naapurissa Paimiossa pientalotontit ovat samanlaisen matkan päässä moottoritieltä.

Kun suunnitelma Meri-Halikon koulun lakkauttamisesta tuli julki, alkoi keskustelu siitä, miten koulun alueelle Kokkilaan ja Vartsalaan saataisiin lisää asukkaita. Kylillä näkemys on, että tulijoita olisi, mutta valmiita taloja tai vapaita tontteja ei ole tarjolla.

Vanhan Turuntien varrella läntisessä Salossa sijaitsevaan Hajalaan saatiin pitkään kaivattu kyläkaava viime vuonna. Alueella olisi nyt mahdollista rakentaa yli 70 uutta omakotitaloa.

Vaikka asukkaita toivottaisiin lisää, pienistäkään metsä- ja peltopalstoista ei välttämättä haluta luopua. Maanomistajat eivät ainakaan vielä markkinoi Hajalan tontteja aktiivisesti. Sitä ei tosin tee kaupunkikaan, jolla myös on kylässä muutama tontti.

Palvelut Salossakin turvataan sillä, että kaupungin talous on kunnossa. Työpaikat tuovat kassaan verotuloja. Jotta työtä Salosta saavat myös muuttavat kaupunkiin, asumiselle pitää löytyä erilaisia vaihtoehtoja. Muuttaja voi myös tuoda työtä tullessaan.

Aktiivinen tonttien markkinointi herättää ja pitää yllä kiinnostusta Saloa kohtaan. Vaikka kaupungin ei pidä ryhtyä kiinteistönvälittäjäksi, yhteistä näyteikkunaa kaupungin ja yksityisten tonteille kannattaa harkita.