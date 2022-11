Ukraina kertoo vastaanottaneensa lisää ilmapuolustusjärjestelmiä

Ukraina kertoo vastaanottaneensa lisää ilmapuolustuskalustoa läntisiltä liittolaisilta.

Puolustusministeri Oleksi Reznikovin mukaan maahan on saapunut Nasams- ja Aspide-ilmatorjuntajärjestelmiä.

Reznikov osoitti sosiaalisen median julkaisussaan kiitokset Norjalle, Espanjalle ja Yhdysvalloille. Hän sanoi aseiden vahvistavan merkittävästi Ukrainan armeijaa.

Venäjän iskut ovat viime aikoina tuhonneet kolmasosan Ukrainan voimalaitoksista. Maan asukkaita on kehotettu säästämään sähköä niin paljon kuin mahdollista.

ISW: Venäjä on tietoisesti lieventänyt ydinaseretoriikkaansa

Venäjän johto on marraskuun alkupäivien aikana kollektiivisesti lieventänyt ydinaseiden käyttöön liittyvää retoriikkaansa, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Ajatushautomo tulkitsee muutoksen viittaavan siihen, että Venäjän sotilasjohdossa ja Kremlissä ollaan todennäköisesti jossain määrin tietoisia siitä, että ydinaseiden käytöllä Ukrainaa tai sotilasliitto Natoa vastaan olisi valtava hinta, mutta operationaalinen hyöty jäisi vähäiseksi.

Venäjä on toistuvasti uhannut käyttää ydinaseita sen jälkeen, kun maan joukot helmikuussa hyökkäsivät Ukrainaan.

ISW uskoo Kremlin selventäneen yksityisesti ydinasepolitiikkaansa liennyttääkseen tilannetta Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten kanssa.

Wall Street Journal uutisoi sunnuntaina, että virkamieslähteiden mukaan Valkoisen talon kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Jake Sullivan on ollut yhteyksissä presidentti Vladimir Putinin ulkopoliittiseen neuvonantajaan Juri Ushakoviin sekä turvallisuusneuvoston sihteeriin Nikolai Patrusheviin. Tarkoituksena on lehden mukaan ollut välttää tilanteen eskaloituminen entisestään ja vähentää ydinaseiden käytön riskiä.

Myös Kiinalla on ISW:n mukaan voinut olla vaikutusta Venäjän ydinaseuhkausten vähenemiseen.

ISW: Venäjä pyrki uhkailulla painostamaan Ukrainaa neuvotteluihin

Ajatushautomon arvion mukaan Kreml saattaa edelleen jatkossa käyttää retoriikassaan ydinaseuhkaa saadakseen Yhdysvallat liittolaisineen painostamaan Ukrainaa neuvottelemaan Venäjän kanssa.

Venäjän ulkoministeriö julkaisi viime viikolla ”ydinsodan estämistä” koskevan lausunnon, jonka mukaan Venäjä on sitoutunut ydinaseiden vähentämiseen ja rajoittamiseen. Lausunnon mukaan ydinsodassa ”ei voi olla voittajia, eikä sitä saa koskaan päästää valloilleen”.

Presidentti Putin sanoi lokakuun lopulla, että ydinaseiden käyttämisessä Ukrainassa ei olisi Venäjän kannalta ”mitään mieltä, ei poliittisesti eikä sotilaallisesti”.

Myös Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev on ISW:n mukaan vähätellyt aiemmin käyttämäänsä kiivasta ydinaseretoriikkaa.

ISW:n mukaan Putin ja muut Venäjän johtohahmot lisäsivät lokakuussa ydinaseviittauksiaan sen jälkeen, kun Venäjä syyskuun lopussa väitti liittäneensä Ukrainan alueita itseensä. Tällä pyrittiin ajatushautomon arvion mukaan painostamaan Ukrainaa neuvotteluihin sekä heikentämään lännen tukea Ukrainalle.

Ydinaseretoriikan kiihtymiseen liittyivät ISW:n mukaan myös Venäjän lokakuun alussa kokemat sotilaalliset tappiot Ukrainan Harkovassa, Lymanissa ja Hersonin pohjoisosassa.

– Kreml todennäköisesti jatkoi ohuesti verhottuja ydinuhkauksiaan viedäkseen huomiota ongelmiltaan sodassa ja mobilisaatiossa sekä pelotellakseen Ukrainan läntisiä kumppaneita, ajatushautomo arvioi.

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Maiju Ylipiessa

LEHTIKUVA / AFP

