Salon jokirantaan on saatu tänä syksynä uusi kulkuyhteys, kun Salon kaupunki on rakentanut puistokäytävän Meriniittyyn, Isokoukunpuistoon. Työt aloitettiin syyskuun lopulla, ja nyt ollaan loppusuoralla.

Uusi puistokäytävä lähtee liikkeelle Satamakadun varresta, Myllyojankadun risteyksen kohdalta. Murskepintainen käytävä myötäilee Salonjoen rantaa ja päättyy Sokerisillan luokse. Pituutta sillä on noin 600 metriä.

Polku kulkee alueella, jolla ei aiemmin ole ollut mahdollisuutta kävellä joen rantaa. Siellä voi siis katsella kaupunkia tavallaan uudesta vinkkelistä.

– Kun ihminen kulkee käytävää, toivon sen herättävän ajatuksia, että ahaa, tämän näköinen Salo on tältä kantilta ja voisiko tällaisia puistokäytäviä olla ehkä enemmänkin, kuvailee puistokäytävän suunnitellut Salon kaupunginpuutarhuri Matti Nikander.

– Tämä antaa esimakua siitä, millaisia Salonjoen rantapuistot voisivat tulevaisuudessa olla, hän toteaa.

Puistokäytävän ympäristö tulee vielä muuttamaan muotoaan paljon. Käytävän reunaan on kylvetty nurmikonsiemeniä, joten ensi kesänä polkua reunustaa ruohikko. Siellä täällä maassa on pystyssä punaisella maalilla merkittyjä puukeppejä, ja niihin kohtiin istutetaan puita.

– Tänä syksynä istutetaan lehtipuita: 13 kynäjalavaa ja erikoisuutena yksi mantsurianjalopähkinä. Se on täysimittaisena hyvin näyttävä, ilmava puu. Kaksi sellaista voi nähdä Halikossa, Alastuvanpuiston leikkipaikan lähellä, missä on kaksi kymmenvuotiasta mantsurianjalopähkinää, Nikander kertoo.

Mantsurianjalopähkinän erikoisuus ovat suuret, pihlajanlehtimäiset lehdet, jotka voivat kasvaa jopa metrin mittaisiksi. Syksyisin puu tuottaa runsaasti syötäväksi kelpaavia pähkinöitä.

Lisäksi Isokoukunpuistoon istutetaan havupuita: kolme lännenhemlokkia, viisi palsamipihtaa ja yhdeksän kanadantuijaa. Niiden vuoro tulee vasta keväällä.

– Kevät on parempi ajankohta havupuiden istuttamiseen, Nikander toteaa.

Käytävää rakennettaessa sen tieltä jouduttiin kaatamaan vain muutamia puita.

– Kun tilalle tulee 31 puuta, ollaan plussan puolella, Nikander summaa.

Käytävän reunaan tulee lisäksi loppusyksyn aikana kaksi penkkiä. Penkit suunnittelee ja toteuttaa kuntouttavaa työtoimintaa järjestävä Salon kaupungin Waltti-työpaja. Penkkien materiaalina käytetään kaupungin puistoista aikaisemmin kaadettuja puita.

Isokoukunpuisto on ollut olemassa jo aiemminkin, mutta sitä ei ole ehkä mielletty puistoksi, koska sieltä on puuttunut kävelymahdollisuus.

– Tällä tavalla saadaan vähän uutta puistoa ja lisättyä viihtyisyyttä alueelle, jonka merkitys ehkä vuosien päästä kasvaa. Istutetut puut ovat parhaimmillaan vuosikymmenten päästä, joten tämä on ympäristön kehittämistä tuleville sukupolville, Nikander sanoo.

Isokoukunpuiston puistokäytävä on osa Salonjoen ranta-alueiden kehittämissuunnitelmaa. Rantapuistojen kehittämistä aiotaan jatkaa vielä Sokerisillalta Vuohensaareen päin, mutta välissä on tällä hetkellä kaupungin yrityksille vuokraamia maa-alueita. Seuraava Isokoukunpuiston kaltainen puistokäytävä on tarkoitus toteuttaa lähelle Halikonlahtea, lumenkaatopaikan kaupungin puoleiseen päähän.

– Sen toteuttamiseen on haettu määrärahaa ensi vuodelle. Tätä työtä on tehtävä pala palalta, Nikander toteaa.