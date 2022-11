Väki vähenee mutta käy töissä – palkansaajien määrä kasvanut Salossa roimasti

Yhä useampi salolainen on palkkatöissä. Verohallinnon tilastojen mukaan palkkatuloja saavien määrä on kasvanut viime syksystä sadoilla ihmisillä. Koronavuoden 2020 syksyyn verrattuna palkkaa saavia on tuhat enemmän.

Samaan aikaan, kun väki kaupungissa pikkuhiljaa vähenee, työssä käyvien joukko kasvaa, työttömyys vähenee ja eläkeläisten määrä pysyy ennallaan.

Erityisesti on lisääntynyt alle 30-vuotiaiden ja 50 vuotta täyttäneiden työssäkäynti.

– Koko maan tasolla myös eläkkeen rinnalla työskenteleviä on tullut koko ajan lisää, sanoo Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö Jari Kannisto .

Verottajan tuoreimmat luvut löytyvät syyskuun kuukausitilastoista. Syyskuussa 2021 verotettavaa palkkatuloa sai 20 202 salolaista. Tänä syksynä heitä on melkein 600 enemmän, 20 797.

Työttömyyskorvauksia sai tämän vuoden syyskuussa 2 612 salolaista ja viime syksynä 3 285.

Tiedot pohjautuvat ilmoituksiin, joita työnantajat ja muut maksajat ovat antaneet tulorekisteriin ennakonpidätyksen alaisista ansiotuloista. Mukana eivät ole ennakkoverovelvolliset yrittäjät.

Tulorekisteriin ilmoitetaan yli 95 prosenttia ansiotuloista.

Lopulliset tiedot ansio- ja pääomatuloja saavien määristä selviävät verotuksen valmistuttua. Viime vuoden verotiedot julkaistaan ensi viikolla.

Tulotilastot kertovat myös, että vaikka väestö ikääntyy, eläkeläisten määrä ei ole viime aikoina noussut. Syyskuussa Salossa maksettiin eläkettä 18 097 kaupunkilaiselle. Eläkeläisiä on 22 enemmän kuin vuosi sitten.

Kehitys on samanlainen valtakunnallisesti: palkansaajien määrä kasvaa, eläkeläisten ei.

Syyskuussa 2021 palkkatöissä kävi 2,36 miljoonaa suomalaista ja tänä syksynä 2,43 miljoonaa eli noin 70 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Taloustilanteen paraneminen ja hyvä työllisyyskehitys näkyvät verotilastoissa, sanoo ylitarkastaja Matti Luokkanen Verohallinnosta. Hän huomauttaa kuitenkin, että talousennusteiden perusteella tilanne ei jatku yhtä hyvänä.

Luokkanen toteaa myös, että yleinen käsitys eläkeläisten määrän kasvusta ei pidä paikkansa. Eläkettä saavia kansalaisia on nyt vähemmän kuin vuosi sitten.

Syyskuun loppuun mennessä tänä vuonna vanhuuseläkkeelle siirtyi 36 000 suomalaista, mikä on yli tuhat vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna.

Osittaiselle vanhuuseläkkeelle siirtyi tämän vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana 11 600 henkilöä, viime vuonna 10 200.

Verottaja tilastoi verovelvollisia tulolajien mukaan. Kuukausitilastossa sama ihminen on voinut saada sekä palkkatuloja että eläkettä tai palkkatuloja ja työttömyyskorvausta.

Esimerkiksi varhennettua vanhuuseläkettä nostavat käyvät usein edelleen töissä. Ja osalla kokonaan eläkkeellä olevistakin on myös palkkatuloja.

Vaikka samoilla henkilöillä voi olla monenlaisia tuloja, tilastojen yksiselitteinen viesti on, että eläkkeelle jäädään entistä myöhemmin. Se on ollut eläkeuudistusten tarkoituskin.

Vuonna 2017 alin eläkeikä nostettiin 63 vuodesta 64 vuoteen. Vuonna 1958 syntyneet täyttävät 64 vuotta tänä vuonna.

Vuonna 1959 syntyneiden alin eläkeikä on 64 vuotta ja kolme kuukautta, vuonna 1960 syntyneiden 64 vuotta ja kuusi kuukautta, ja vuonna 1962 syntyneet voivat jäädä eläkkeelle 65-vuotiaina.

– Työmarkkinatilanne on hyvä, ja työllisten määrä on kasvanut kaikissa ikäluokissa. Myös työkyvyttömyyseläkkeellä olevia on aiempaa vähemmän, tietää Eläketurvakeskuksen Kannisto.

Eläkettä saavien määrään vaikuttaa muukin asia kuin se, minkä ikäisenä voi päästä eläkkeelle. Iäkkäiden kuolleisuus on lisääntynyt korona-aikana, eikä eliniän odote ole noussut pariin vuoteen, kertoo Kannisto.

Hänen mukaansa tämän vuoden lopulla eläkkeelle jäämisiin tulee kuitenkin piikki. Inflaation takia eläkkeiden indeksikorotus on ensi vuonna niin suuri, että eläkeiän saavuttaneen kannattaa jäädä eläkkeelle ennemmin tämän vuoden lopulla kuin vasta ensi vuoden alussa.

Korona veti Marjo Aaltosen takaisin töihin

Salolainen Marjo Aaltonen jäi elokuussa 2016 eläkkeelle Salon äitiys- ja lastenneuvolasta. Viimeisinä työvuosina hänen asiakkainaan oli kiskolaisia ja muurlalaisia perheitä.

Aaltoselta kysyttiin heti, kiinnostaisiko tehdä keikkaa, ja hän vastasi, että ei kiinnosta. Yli 40 vuoden työuran jälkeen Aaltonen oli valmis jäämään kokonaan pois töistä.

– Neuvolassa en ollut enää varma, kiinnostivatko asiakkaita ne asiat, joista minun piti työn puolesta puhua. Koko ajan tuli myös uusia kyselyitä, joita piti vanhempien kanssa tehdä.

Sitten tuli korona.

Syksyllä 2020 Aaltonen oli SPR:n vapaaehtoisena ohjaamassa influenssarokotukseen tulleita ihmisiä Läntisellä terveysasemalla. Koronarokotuksetkin olivat kohta alkamassa, ja Aaltonen tiesi, että rokottajia tarvitaan.

– Pistäminen oli tuttu kotisairaanhoidosta ja neuvolasta. Se on minulle vahva laji, Aaltonen tokaisee.

Tammikuussa 2021 hän palasi töihin melkein yli neljän vuoden eläkkeellä olon jälkeen. Silloin alkoivat koronarokotukset Karjalankadulla.

Aluksi ajatus oli, että homma on ohi muutamassa kuukaudessa. Nyt töitä on jatkunut kohta kaksi vuotta. Parhaillaan annetaan influenssa- ja koronarokotuksia.

– Alkuvuodesta ajateltiin, että työ loppuu huhtikuussa, sitten heinäkuussa, ja nyt täällä annetaan korona- ja influenssarokotuksia vuoden loppuun.

Aaltosen nykyinen työmääräys jatkuu vielä marraskuun. Hän tekee kolmepäiväistä viikkoa ja viihtyy työssä.

– Asiakkaat ovat kaikki erilaisia. Välillä heitetään huumoria. Työ on vaihtelevaa, mutta sillä tavalla helppoa, että kun suljet ovet, ongelmat eivät tule perässä kotiin.

– Minulla on hoitajan sielu ja ajattelin auttaa, että saadaan rokotukset hoidettua.

Vaikka raha ei ollutkaan päällimmäisenä mielessä töihin palatessa, palkka on mukava lisä eläkkeeseen, Aaltonen myöntää.

Aaltonen aloitteli aikoinaan eläkeläisyyttään vuoden harmaimpana aikana. Hän huomasi pian istuvansa kotona ja pelaavansa tietokoneella pasianssia.

– Soitin eläkkeellä olevalle ystävälle ja sanoin, että nyt täytyy alkaa käydä yhdessä kerran viikossa uimassa.

Harrastuksia toki oli jo ennestään, ja niitä on edelleen. Aaltonen on Halikon SPR:n kantavia voimia ja sitä kautta monessa mukana. Lentopalloa hän pelaa kahdesti viikossa.

– Eläkepäivien aamuna on mukava, kun voi juoda kahvit omaan tahtiin ja lukea lehden.