Salo IoT Campukselle rakennettu uusi vanhusten hoivayksikkö on valmistunut ja saanut ensimmäiset asukkaansa.

Taloon muutti maanantaina neljä vanhusta Vuorelan yksiköstä. Yksi tulijoista oli Ahti Mäkeläinen, 84.

– Ihan miellyttävä paikka. Olen kotiutunut hyvin, hoitajat ovat mukavia ja ruoka hyvää, tiistaiaamuna saunassa käynyt Mäkeläinen kehui.

Mäkeläisellä on oma huone ja vessa, sänky, nojatuoli ja televisio. Seinällä roikkuu maalaus vanhasta koululaivasta, jolla hänen isänsä on aikanaan purjehtinut.

– Tytär tuo huomenna lisää tauluja, mies huomauttaa viitaten tyhjiin seiniin.

Ahti Mäkeläinen muistaa hyvin asioita eletystä elämästä.

– Mie olen Viipurin poikia! Olen kiertänyt Suomea ristiin rastiin ja ulkomaitakin. Vientimies mie olin, kiersin myymässä suomalaisia kankaita.

– Olin ennätysmyyjä, mutta ei se minusta johtunut vaan kankaista. Porin Puuvilla teki polyesterikankaita, ja niillä oli kova kysyntä, hän muistelee vuolaasti.

Campuskoti Merihelmeksi nimetty uusi tehostetun palveluasumisen yksikkö valmistui syyskuun lopussa, ja se otettiin käyttöön marraskuun alussa.

30-paikkainen yksikkö sijaitsee entisen kännykkätehtaan Kampa-rakennuksen kolmannessa kerroksessa, ja sillä on tilaa noin 1 500 neliömetriä.

Yksikössä on 30 asukashuonetta. Yhden hengen huoneissa on 20–24 neliötä tilaa ja iso vessa, johon mahtuu tarvittaessa pyörätuolilla.

Merihelmen keskellä on väljä oleskelutila, jota käytetään myös ruokailuun. Ruoka tulee Kimaran keittiöstä, mutta aamu-, väli- ja iltapalat tehdään itse.

Yhteisiin tiloihin kuuluvat esimerkiksi kirjastohuone, iso lasitettu parveke sekä sauna- ja kylpytilat, joihin pääsee tarvittaessa suihkulaverilla.

Yksikössä on kaksi tapaamishuonetta, joissa omaiset voivat tarvittaessa yöpyä. Opiskelijoille on varattu oma huone, jota voidaan käyttää opiskelun lisäksi palavereihin.

Kerrokseen mahtuu myös muita tiloja varastoista pyykkihuoneeseen ja toimistohuoneisiin. Käytävät ovat väljät ja esteettömät.

– Yhteiset tilat ovat varsin hulppeat. Se johtuu siitä, että yksikkö rakennettiin olemassa olevien seinien sisälle. Jos olisi rakennettu kokonaan uusi, tämä ei olisi ehkä näin iso. Täällä on esimerkiksi tilavammat ja läpi kuljettavat varastotilat toisin kuin monessa muussa yksikössä, Salon asumispalveluiden päällikkö Susanna Kaunisto sanoo.

Nopealla aikataululla rakennetusta yksiköstä puuttuu vielä osa kalusteista. Sängyt ja pöydät saatiin ajoissa, mutta esimerkiksi parvekkeelta puuttuu vielä kalusteita ja lasitus.

IoT Campuksen uusi hoivayksikkö herätti rakennusaikana paljon mielenkiintoa, eikä sen esihenkilöksi nimetyllä Susanna Höykinpurolla ollut ongelmia löytää taloon työntekijöitä.

– Tänne haki jo ensimmäisellä kierroksella 45 hoitajaa. Kiinnostus oli kovaa. Valinnoissa painottui osaaminen ja aito kiinnostus ihmislähtöiseen toimintakulttuuriin. Saimme hyvän porukan, hän sanoo.

Campuskoti Merihelmessa tulee työskentelemään 15 hoitajaa, kaksi sairaanhoitajaa ja esihenkilö. Fysioterapeutti on vielä haussa.

– Osa henkilökunnasta on vielä kiinni vanhoissa yksiköissään. Meillä on nyt viisitoista työntekijää. Asukkaita on tarkoitus ottaa palveluohjauksen kautta porrastetusti lisää niin, että vuoden loppuun mennessä meillä olisi kaksikymmentä asukasta, Höykinpuro kertoo.

Susanna Höykinpuro korostaa, että seinät ovat seiniä. Hänen mielestään olennaista on hoidon laatu, ja Campuskoti Merihelmessä yritetään luoda kokonaan uutta toimintakulttuuria.

Lähtökohtana on ihmislähtöinen hoiva, jossa ylläpidetään vanhusten toimintakykyä, jotta he eivät jäisi vuoteeseen. Samalla rikastutetaan arkea ja yritetään elää samalla lailla kuin kotona.

Käytännössä kaikilla talon asukkailla on jonkinlainen muistisairaus. Se vaatii työntekijöiltä monipuolista ammatillista osaamista ja vielä lisäksi taitoa ymmärtää ihmistä.

– Vaikka osaisit mitä temppuja, se ei auta, jos et osaa kohdata ihmistä, Susanna Höykinpuro korostaa.

Campuskoti Merihelmen tarkoituksena on toimia yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun ja hoiva-alan yritysten kanssa. Sen ympärille on rakennettu kaksi kehittämishanketta, joista toinen keskittyy hoitotyötä helpottavaan teknologiaan ja toinen uudenlaisen osaamismallin kehittämiseen sairaanhoitajaopiskelijoiden kanssa.

Ammattikorkean sairaanhoitajaopiskelijoita tulee osaksi yksikön arkea tammikuusta alkaen. Mallia opiskelijayhteistyöstä on haettu muun muassa Ruotsissa toimivasta opetusosastosta.

– Sairaanhoitajista on eniten pulaa. Vanhustyö voi tarjota laajaa vastuuta ja myös vastuuta työn organisoimisesta. Akuuttipuolella työn mielekkyys muodostuu erilaisista asioista. Tavoitteemme on saada opiskelijat innostumaan ja huomaamaan, kuinka monipuolista ja vaativaa vanhustyö on. Työ muistisairaan kanssa on välillä kuin salapoliisityötä, Susanna Höykinpuro vertaa.

Campuskoti Merihelmen työntekijöiltä on jo kysytty, mitä uutta ja ihmeellistä tekniikkaa yksikössä on. Vastaus on tylsä: ei vielä mitään.

– Odotamme innolla uusia innovaatioita, jotka voisivat helpottaa hoitajien työtä. Uudessa yksikössä henkilökunnalla on mahdollisuus käyttää myös omia hoksottimiaan ja sanoa, miten omaa työtä voisi organisoida. Uusia hyviä käytäntöjä voidaan ottaa käyttöön, Höykinpuro sanoo.

Hän muistuttaa, että maailma menee koko ajan eteenpäin. Asukkaat muuttuvat, ja henkilökunnan pitää muuttua mukana.

– Kaikki vanhukset eivät halua kuunnella vanhaa tanssimusiikkia ja katsella mustavalkoisia elokuvia, hän sanoo arkisena esimerkkinä.

Salo on siirtynyt dosettijakelusta pitkälti annospusseihin

Salon vanhustenhuollossa on tehty vuoden sisällä suuri muutos lääkehuollossa.

Kaupunki alkoi pyrkiä viime vuonna eroon paljon työtä vaativasta lääkkeiden dosettijakelusta. Dosetit haluttiin korvata annospusseilla, joihin lääkkeet jaetaan koneellisesti.

Nyt kotihoidon noin 800 asiakkaasta noin 600 on annosjakelun piirissä. Tehostetussa palveluasumisessa annospusseja käytetään noin 120 asukkaalla 157:stä.

– Lääkitysturvallisuus on parantunut selvästi. Samalla hoitajien työmäärä on vähentynyt, kun lääkkeitä ei enää jaeta dosettiin ja edelleen kaksoistarkasteta, Salon asumispalveluiden päällikkö Susanna Kaunisto kertaa.

Kotihoidon aluepäällikkö Elisa Riski korostaa, että kotihoidossa pääasiallinen lääkehoidon toteuttamistapa on annosjakelu kaikille asiakkaille, joiden lääkitys soveltuu annosjakeluun.

Lääkkeet tilataan sähköisesti, ja hoitajilla on mahdollisuus tehdä tilaus tarvittaessa mobiililaitteilla sähköiseen järjestelmään.

– Kotihoito tekee yhteistyötä kaikkien Salon apteekkien kanssa, ja apteekit toimittavat lääkkeet kotihoidon tiimitiloihin ja tehostetun palveluasumisen yksiköihin, Elisa Riski kertoo.

Annospussit ovat pieniä. Yhdessä voi olla esimerkiksi aamulääkkeet, toisessa päivällä otettavat ja kolmannessa iltalääkkeet.

Kahden viikon rytmissä tehtävä koneellinen lääkejakelu on vähentänyt myös lääkehävikkiä. Aiemmin asiakas saattoi ostaa lääkkeet kolmeksi kuukaudeksi kerralla, ja muutokset lääkityksessä aiheuttivat hävikkiä.