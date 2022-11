Yhdysvaltalaislähde AP:lle: Kaksi kuollut venäläisohjusten iskeydyttyä Puolaan – Venäjä kiistää, USA:n puolustusministeriö tutkii asiaa

Kaksi ihmistä on kuollut Venäjän ohjusten iskeydyttyä Nato-maa Puolan puolelle, kertoo yhdysvaltalainen tiedustelulähde uutistoimisto AP:lle. Puolan pääministeri Mateusz Morawieck on kutsunut koolle maan kansallisesta turvallisuudesta ja puolustuksesta vastaavan komitean, kertoi Puolan hallituksen tiedottaja Piotr Müller Twitterissä.

Toimittajille puhunut Müller sanoi pääministerin kutsuneen hätäistuntoon kansallisesta turvallisuudesta vastaavan neuvoston kriisitilanteen takia. Puolan ilmoitus hätäistunnosta tuli sen jälkeen, kun vahvistamattomien tietojen mukaan venäläiset ohjukset olivat iskeytyneet Nato-maa Puolan puolelle lähellä Ukrainan rajaa.

Yhdysvaltain puolustusministeriö sanoo, ettei se pysty vahvistamaan mediatietoja venäläisohjusten iskeytymisestä Puolan maaperään, mutta sanoi tutkivansa asiaa. Myös sotilasliitto Naton edustaja kertoi liiton tutkivan vahvistamattomia tietoja ohjuksista.

Venäjän puolustusministeriö puolestaan kiisti iskut kohteisiin lähellä Ukrainan ja Puolan rajaa, kertoi uutistoimisto Interfax. Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu sanoi viestipalvelu Telegramissa, että Puolan median ja viranomaisten lausunnot venäläisohjusten iskeytymisestä Puolan puolelle, on tahallinen provokaatio, jonka tarkoituksena on tilanteen kärjistäminen.

Unkarissa pääministeri Viktor Orban on kutsunut koolle maan puolustusneuvoston, koska öljyntuonti Venäjältä Unkariin johtavasta öljyputkesta on loppunut ja Puolaan on iskeytynyt ohjus, kertoi pääministerin tiedottaja Zoltan Kovacs Twitterissä.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel sanoo olevansa järkyttynyt tiedoista, että ohjus tai muu aseistus on tappanut kaksi ihmistä Euroopan unioniin kuuluvassa Puolassa. Twitterissä hän sanoo EU:n seisovan Puolan rinnalla. Michel sanoo olevansa yhteydessä muun muassa Puolan viranomaisiin ja Eurooppa-neuvoston jäseniin.

Venäjän valtion media vihjailee, että kyse saattaisi olla ukrainalaisista ohjuksista, jotka olisivat osuneet Puolan puolelle, kertoo BBC.

Norjan uutistoimisto NTB kertoo puolestaan puolalaisella ZET-radiokanavalla toimivan Mariusz Gierszewskin saaneen tietoja, joiden mukaan kyse saattaa olla Ukrainan alas ampuman venäläisraketin jäänteistä, jotka putosivat Puolan puolelle.

Latvian puolustusministeri Artis Pabriks sanoo Twitterissä Venäjän iskeneen Puolan alueelle.

– Kun Neuvostoliitto oli hyökännyt Suomeen 1939, se suljettiin pois Kansainliitosta. Venäjän hyökättyä Ukrainaan 2022 se pitäisi sulkea pois YK:sta. Varsinkin, jos YK haluaa tulla jälleen kunnioitettavaksi, Pabriks tviittasi.

Presidentti Niinistö Puolan ohjusuutisista: Tarkan ja vahvistetun tiedon saaminen on tärkeää

Presidentti Sauli Niinistö kirjoittaa Twitterissä, että uutiset Puolasta ovat huolestuttavia. Hän sanoo, että tarkan ja vahvistetun tiedon saaminen on nyt ensiarvoisen tärkeää. Niinistö kertoo, että tilannetta seurataan herkeämättä.

Aiemmin tiistai-iltana yhdysvaltalaislähde kertoi uutistoimisto AP:n mukaan, että kaksi ihmistä olisi kuollut venäläisohjusten iskeydyttyä Puolaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kirjoittaa Twitterissä Niinistön lailla, että Puolasta kantautuvat uutiset ovat huolestuttavia.

– Suomi seuraa tiivisti Puolan tilannetta ja odottaa lisätietoa tapahtumista. Seisomme Puolan rinnalla ja reagoimme kun käsillä on tarvittu tilannekuva. Yhdessä. Yhtenäisinä, Marin kirjoittaa Twitterissä.

Suomen ulkoministeriö kertoo Twitterissä seuraavansa uutisointia Puolasta ja ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) on ollut yhteydessä Suomen edustustoon Puolan pääkaupungissa Varsovassa sekä ulkoministerikollegoihin.

– Ensimmäiset uutiset ovat huolestuttavia. Odotamme vielä tarkempia tietoja Puolalta ja kumppaneitamme, ulkoministeriön tviitissä sanotaan.

Uutistoimisto Interfaxin mukaan Venäjä kiistää ohjustensa osuneen Puolan alueelle. Yhdysvaltain puolustusministeriö on kertonut tutkivansa asiaa, mutta ettei voi vahvistaa mediatietoja venäläisohjusten osumisesta Puolaan lähellä Ukrainan rajaa.

Oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon syyttävä sormi osoitti Venäjään.

– Venäjä pelaa vaarallista peliä iskemällä Puolaan. Tilanne arvioitava läpi huolellisesti. Suomen on joka tapauksessa jatkettava vahvaa aseapuaan Ukrainalle ja vaadittava tätä myös muilta liittolaisilta, Orpo tviittasi.

—

Lähteenä myös AFP