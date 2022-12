91-vuotias mies vangittiin murhasta epäiltynä – henkirikos tapahtui Hyvinkäällä keskiviikkona

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tänään vanginnut 91-vuotiaan miehen epäiltynä murhasta. Käräjäoikeus vangitsi miehen todennäköisin syin, mikä on kahdesta vaihtoehdosta se, jossa epäilyn tueksi on enemmän näyttöä.

Poliisin mukaan epäilty henkirikos on tapahtunut asunnossa Hyvinkäällä toissa päivänä 21. joulukuuta. Itä-Uudenmaan poliisi ei ole vielä kertonut eikä ehkä kerrokaan ihan heti, mistä tapauksessa on kyse.

– Poliisi on tavoittanut tekoon epäillyn henkilön ja hänet on tänään 23.12. vangittu Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä kyseiseen henkirikokseen, kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomisario Tero Tyynelä poliisin tiedotteessa.

Poliisi jatkaa epäillyn rikoksen tutkintaa.

– Tiedotamme tapauksesta mahdollisesti lisää tutkinnan edetessä, Tyynelä jatkaa.

Markku Uhari, Janne Huuskonen