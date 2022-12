Aatu Kivimäki ei ehtinyt kunnolla edes Salohallin tuulikaapista sisään kun ensimmäiset tutut tulivat halaamaan ja vaihtamaan ylävitosia.

Vilppaan ikimuistoisen mestaruuskevään 2021 jälkeen Saksan kakkostasolle Tigers Tübingeniin siirtynyt Kivimäki pääsi ”joululomalle” vasta tapaninpäivänä pelatun matsin jälkeen.

Varhain keskiviikkoaamuna kotiinsa Karkkilaan päässeen Kivimäen ”oli ihan pakko” lähteä illalla Vilppaan matsiin yhdessä toisen karkkilalaisen ex-Vilppaan Miikka Luosmaan kanssa.

Kivimäki pelaa toista kauttaan Tübingenissa ja jälki on ollut vakuuttavaa. Vaikka peliaika on pudonnut 23 minuuttiin, 10,9 pisteen ja 4,9 syötön keskiarvot ovat kovaa valuuttaa. Pelitilanneheittoprosenttikin on päälle 50:n.

Kivimäki onkin jatkanut siitä, mihin Vilppaassa keväällä 2021 jäi.

– Vilppaan mestaruuskeväällä oli valtava vaikutus. Todistin itselleni, mihin pystyin ja se itseluottamus on kertaantunut Saksassa, hän myönsi.

Kivimäen vahvat otteet palkittiin syksyllä myös maajoukkuekutsulla. Hän debytoi Susijengin MM-karsinnoissa Viroa vastaan ja näytti kentällä siltä, että olisi pelannut koko pienen ikänsä maajoukkueessa.

– Ei sitä erityisemmin jännittänyt, koripalloa se vain on, hän naurahti.

Kivimäken itseluottamus on kasvanut jo sellaiselle tasolle, että hän väläytteli jopa ensi kesän MM-joukkueeseen pääsyä.

– Maajoukkueesta on lähtenyt pelaajia (mm. Petteri Koponen), joten olisihan siellä tonttia.

Saksan kakkosliiga on mainettaan parempi koripallosarja, vaikka yleensä suunta on sieltä Korisliigaan kuin päinvastoin. Kivimäen mukaan sarjojen välillä on kolme selkeää eroa.

– Isot pelaajat ovat oikeasti isoja. Sarjassa on paljon 210-senttisiä, jopa lähes 220-senttisiä pelaajia.

– Pelejä on vain yksi viikossa, joten joukkueet ovat paremmin valmistautuneita ja pelit ovat kovempia.

– Tuomarilinja on tosi salliva. Suomessa tuomarit pitävät pelin siistimpänä, Kivimäki luetteli.

Kivimäen näkemys sai vahvistusta pian haastattelun jälkeen alkaneessa Vilpas–Honka-ottelussa, jossa tuomarilinja oli lievästi sanottuna tarkka…

Kivimäki on seurannut tiiviisti Vilppaan pelejä ja on hyvin perillä Korisliigan meiningistä.

– Kauden alku oli mielenkiintoinen, mutta nyt top 4 -joukkueet ovat nousseet odotetusti kärkeen.

– Karhu on totta kai iso suosikki, jota kaikki yrittävät kaataa. Mutta mulla on sellainen olo, että Vilpas parantaa tälläkin kaudella peliään keväällä ja finaalissa kohtaavat taas Karhu ja Vilpas.

Vilppaan riveissä pelaa Kivimäen viime kauden joukkuekaveri Isaiah Crawley, jota Juho Nenonen ylisti jopa hänen Vilpas-uransa parhaaksi nelospaikan pelaajaksi.

– Kun multa kysyttiin kesällä mielipidettä Crawleysta, niin sanoin, että hän on isoksi pelaajaksi yksi taitavimmista pallonkäsittelijöistä, jonka kanssa olen pelannut, Kivimäki kehui.

Vilppaan vastustajasta Hongastakin löytyi tuttuja, sillä joukkueen kakkosvalmentaja Hussain Dassouki toimi viime kaudella samassa roolissa Tübingenissa.

Tübingen harjoittelee suomalaisen päävalmentajan Daniel Janssonin johdolla arkisin kello 11. Sen lisäksi ohjelmaan kuuluu fysiikkaharjoitusten lisäksi henkilökohtaisia harjoituksia.

– Vapaa-ajalla katselen Netflixiä ja olen yhteydessä kavereiden kanssa, Kivimäki kertaa korisammattilaisen arkeaan.

Puolentoista vuoden aikana saksalainen ruokakulttuuri on tarttunut siinä määrin, että schnitzelit ja pretzelit (voilla!) maistuvat. Sen sijaan saksan kielestä ei ole tarttunut kuin välttämättömin.

– Osaan tilata leipomosta omenataskun ja maksaa sen kortilla, Kivimäki kertoi ja todisti sen melko uskottavasti.

Kivimäki on myös sopeutunut elämään ilman Vilpas-vuosien sielunveljeä Riku Lainetta.

– Alussa oli vähän ikävä. Onneksi jutellaan melkein päivittäin.

Kivimäen ja Tübingenin tulevaisuus on täysin auki.

Viime kaudella Tübingen eteni aina finaaliin asti ja ansaitsi nousun Bundesliigaan. Seura ei kuitenkaan pystynyt täyttämään Bundesliigan vaatimaa kolmen miljoonan euron budjettia.

– Sitä on spekuloitu tälläkin kaudella paljon. En tiedä, mikä on totuus, mutta kolme miljoonaa euroa on aika iso raha. Meillä ei ole tällä kaudella läheskään sarjan suurinta budjettia.

– Toivottavasti jostain löytyisi joku rahamies, Kivimäki hymähti.

Kivimäki voi sinänsä nukkua yönsä rauhassa, että jos Georg Hegelistä, Johannes Kepleristä ja Herman Hessestä tunnetusta yliopistokaupunki Tubingenistä ei löydy koripallosta kiinnostunutta massimiestä, Karkkilan Kisner löytänee näillä näytöillä jatkossakin työpaikan Suomen rajojen ulkopuolelta.