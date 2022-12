Kauppojen alennusmyyntisesonki alkoi paikoin jo ennen joulua, mutta toden teolla ne pääsevät vauhtiin vasta pyhien jälkeen.

Salolaiset Tero Pietiläinen ja Jaana Räisänen katselivat tapaninpäivänä aletuotteita kauppakeskus Plazan Stadiumissa. Stadium mainosti alennusten olevan jopa 60 prosenttia alkuperäisestä hinnasta.

– Tulin etsimään varrellisia goretex-mallisia talvilenkkareita. Talvet ovat märkiä, ja jalat kastuvat lenkkeillessä, Pietiläinen kertoo.

Pietiläinen harmittelee, että talvilenkkareiden alennusprosentit näyttäisivät olen vielä melko maltilliset, ainakin näin alennusmyyntien alussa.

– Myös itselle sopivat koot menevät nopeasti. On joko liian pientä kokoa tai sitten älyttömän isoa.

Pietiläinen ostaa kengät aina kaupasta paikan päältä.

– Kenkiä pitää päästä sovittamaan. Muutenkin haluan kannattaa paikallisia kauppoja, hän sanoo.

Räisänen sen sijaan vannoo enemmän nettikaupan nimiin. Tosin Plazasta hän löysi Cubukselta käyttövaatteita töihin 50 prosentin alennuksella.

– Hyvä alennusprosentti on 40–50, Räisänen tuumii.

Salon Stadiumin myymäläpäällikkö Emilia Holck kertoo, että alennusmyynneistä ostetaan erityisesti miesten ja naisten treeni- sekä vapaa-ajan vaatteita.

– Sovituskopit ovat aina kovassa käytössä alejen aikaan, Holck sanoo.

Holckin mukaan Salon myymälän joulumyynti sujui erittäin hyvin.

– Talvinen sää vaikutti siihen, että suksia ja talvivaatteita meni hyvin kaupaksi jo joulukuussa.

Tapaninpäivän ensimmäinen aukiolotunti oli kaupassa rauhallinen, mutta Holck uskoi kävijämäärien lisääntyvän päivän kuluessa.

– Tapaninpäivän vilkkaus hieman vaihtelee sen mukaan, mihin viikonpäivälle se osuu. Tiistaista eteenpäin asiakkaita on varmasti enemmän. Välipäivät ovat aina vauhdikkaita.

Alennusmyynnit olivat saaneet paikalle myös Salossa joulun viettäneitä vierailijoita.

Kirkkonummella asuva Kerrin perhe Jasmine ja Cody sekä poika- Lucas kävelivät kauppakeskuksen käytävää pitkin. Jasmine kertoi synnytyksensä alkamisen olevan viikon myöhässä.

He olivat löytäneet alevaatteita H&M:stä Lucakselle, mutta myös Codylle.

– Kirkkonummella ei ole vaatekauppoja. Sieltä on mentävä ostoksille Espooseen tai Helsinkiin, Jasmine Kerr kertoo.

Vaasalaiset Kaisa Söderholm ja Nooa Stenman viettivät joulua Salossa Nooan mummilassa.

– Lapset innostuivat lähtemään kaupoille, kun he saivat joululahjarahaa, Söderholm selvittää.

Nooa oli jo ehtinyt ostamaan suklaata Normal-kaupasta.

– Toiveissa olisi vielä löytää Nintendo Switch -pelikonsoliin pelejä, hän sanoo.

Kaisa Söderholmin ajatuksissa oli metsästää lapsille ajankohtaan sopivia vaatteita.

– Talvitakkeja ja -housuja.

Söderholmin mukaan sopiva alennusprosentti on 50.

– En helpolla osta, jos alennusta on vain 30 prosenttia. Tosin kirpputoreillakin alkaa olla nykyisin jo aika kovia hintoja, joten alennusmyynneistä saa lapsille usein halvemmalla vaatteita.

Söderholm sanoo, että yli 65 000 asukkaan Vaasan ja 15 000 asukasta pienemmän Salon vaateliikkeissä ei ole juuri eroja tarjonnan suhteen. Sen sijaan Salon maksutonta pysäköintiä hän kehuu vuolaasti.

– Salon keskustaan on niin helppo tulla autolla, kun ei ole pysäköintimaksuja. Vaasassa on sen vuoksi hankalampaa lähteä ostoksille. Hauskaa on se, että Plazaa mainostetaan radiossa Vaasassa, Söderholm naurahtaa.

Kaikki eivät Plazassa kuitenkaan olleet alennusmyyntien perässä. Salolainen Tuire Kukko tuli hakemaan ensi vuoden päivyriä, jonka hän osti Suomalaisesta Kirjakaupasta.

– Käyn kyllä aleissa, mutta nyt tuntuu siltä, etten tarvitse mitään. En ainakaan vaatteita. Kirjat kiinnostavat, Kukko sanoo.

Kukko sanoo olevansa perinteisen kaupan kannattaja.

– Mieheni käyttää nettikauppaa, mutta minä olen vanhanaikainen. Haluan nähdä ja kokea ostoksen. Toistaiseksi Salosta saa hyvin tavarat tarpeisiimme. Joskus käymme Turussa tai Helsingissä ostoksilla erikoiskaupoissa.