Arabimaissa on paljon korruptiota

VESA JAAKOLA. Jalkapallon MM-kisat Qatarissa tullaan muistamaan pelattujen pelien lisäksi pahimmasta korruptiosta kisajärjestelyjen historiassa. Qatarin upporikas valtiojohto lahjoi suurin summin kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan hallituksen myöntämään kisaisännyyden tälle vähäväkiselle arabimaalle.

Korruptio on valta-aseman väärinkäyttöä omaksi hyödyksi. Fifan hallitus on yksinvaltias päättämään kisaisännyyksistä. Sen jäsenistä monet olivat lahjottavissa qatarilaisella öljyrahalla. Qatar lahjoi, Fifa korruptoitui.

Tämä herättää kysymään, hoidetaanko arabimaailmassa paljonkin asioita lahjuksilla hyvät tavat ohittaen ja moraalia mitätöiden? Onko arabimaailma korruption maailmankartalla muista erottuvaa aluetta?

Luotettavimmat vastaukset kysymyksiin saadaan korruptiota tutkivalta siitä raportoivalta Transparency International-järjestöltä. Se selvittää korruption määrää ja laatua tätä nykyä jo 180 valtiossa. Ne se luokittelee maat kehittämänsä CPI-indeksin asteikolla 0–100 niin, että korruptiosta täysin puhdas valtio saisi 100 pistettä, täysin korruptoitu nollan.

Jakakaamme äskettäin tutkitut valtiot kolmeen ryhmään: pahiten korruptoituneet alle 33 pisteen ryhmään, huomattavasti korruptoituneet pistevälille 34–66 ja vähiten korruptoituneet yli 67 pisteen ryhmään ja katsokaamme, mihin luokkiin arabimaat sijoittuvat.

Pahiten korruptoituneiden valtioiden ryhmässä arabimaista olivat viime vuonna Syyria 13 pisteellään, Somalia 13, Jemen 16, Libya 17, Sudan 20, Komorit 20, Irak 23, Libanon 24, Mauritania 28 ja Djibouti 30 pisteellään.

Vuodesta toiseen nämä kymmenen maata ovat pysyneet laajan ja syvän korruption valtioina. Niissä korruptiosta on tullut pysyvä vitsaus ja maan tapa.

Huomattavan korruption väliryhmään sijoittuu siihenkin 10 arabimaata: Algeria 33 pisteellään, Egypti samoin 33, Marokko 39, Bahrain 42, Kuwait 43, Tunisia 44, Jordania 49, Oman 52, Saudi-Arabia 53 ja Qatar 63 pisteellään. Vähäisen kolmanneksen ryhmään yltää arabimaista niukasti vain Arabiemiraatit 69 pisteellään.

TI-järjestön raportti vuodelta 2021 on arabimaailman osalta siis murheellista luettavaa. Monenlaista korruptiota on siellä paljon ja se on paljolti pysyvää. Sen vähentäminen on kaikissa arabimaissa iso ja vaikea haaste.

Arabivaltioista kahdeksan on monarkioita ja muut 13 erilaisia tasavaltoja, niistäkin monet itsevaltaisesti hallittuja. Kansanvaltaa arabimaailmassa on vain vähän, ja kansalaisyhteiskunnat ovat heikkoja puolustamaan demokratiaa harvainvaltaa vastaan. Voisiko tämäkin olla syynä korruption paljouteen noissa maissa?

Vastausta voidaan katsoa TI-korruptioindeksistä puhtaimpien valtioiden osalta. Kymmenen vähiten ryvettyneitä maita ovat parhausjärjestyksessä Tanska, Suomi, Uusi-Seelanti, Norja, Singapore, Ruotsi, Sveitsi, Alankomaat, Luxemburg ja Saksa.

Kaikki nämä ovat olleet jo kauan aitoja vaalidemokratioita. Näissä maissa poliittisissa ja hallinnollisissa valta-asemissa toimivat ovat kansanvallan valvonnassa ja tilivelvollisia valitsijoilleen. Näin ei ole korruptiolle alttiissa arabimaailmassa.

Kirjoittaja on emeritusdiplomaatti.