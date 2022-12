Argentiina hamuaa paluuta valtaistuimelle – Ranska tavoittelee toista peräkkäistä

Qatarissa pelattava jalkapallon miesten MM-lopputurnaus päättyy tänään, kun MM-finaalissa ottavat yhteen Argentiina ja Ranska. Ottelu Lusailin stadionilla alkaa kello 17 Suomen aikaa.

Vuonna 2018 Venäjän kisoissa mestariksi yltänyt Ranska tähyää ensimmäiseksi maailmanmestaruutensa uusivaksi maajoukkueeksi 60 vuoteen. Brasilia voitti toisen peräkkäisen miesten MM-kultansa vuonna 1962, juhlittuaan ensimmäistä mestaruuttaan neljä vuotta aiemmin Ruotsissa. Brasilian ohella mestaruutensa on MM-historiassa uusinut vain Italia (1934–38).

Argentiina puolestaan halajaa paluuta jalkapallomaailman huipulle 36 vuoden tauon jälkeen. Argentiinalla on kaikkiaan kaksi miesten MM-kultaa, sillä vuoden 1986 mestaruuden ohella joukkue voitti myös vuoden 1978 MM-kotikisoissaan.

Ranska tavoittelee niin ikään kolmatta mestaruuttaan. Ennen vuoden 2018 Venäjän MM-turnausta Ranska oli juhlinut maailmanmestaruutta vuoden 1998 kotikisoissaan. Kautta aikain kolmeen tai useampaan mestaruuteen ovat yltäneet Brasilia (5 mestaruutta), Saksa (4) ja Italia (4).

”Kaikkien aikojen suurin pelaaja”

Illan otteluun oman sävynsä tuo myös Lionel Messi. Argentiinan ikiaikainen johtotähti on saavuttanut huikealla urallaan kaiken, mutta maailmanmestaruus uupuu. Nyt se on kenties viimeistä kertaa tarjolla 35-vuotiaalle maajoukkuekapteenille.

– Ranskaa pidetään suosikkina, mutta meillä on se etu, että meillä on kaikkien aikojen suurin pelaaja, Argentiinan maalivahti Emiliano Martinez paalutti BBC:n mukaan lähtökohtia illan kihelmöivään kamppailuun.

– On aina hyvä kuulla, että vastustaja on suosikki, koska itse emme pidä itseämme ylivertaisena tai altavastaajana kehenkään verrattuna. Mutta, kuten jo sanoin, meillä on kaikkien aikojen suurin pelaaja. Ja hyvällä puolustamisella meillä on monia mahdollisuuksia yltää tavoitteeseemme.

Ranskan päävalmentaja Didier Deschamps on juhlinut MM-kultaa niin pelaajana (1998) kuin valmentajana (2018). Hän on saanut viime päivinä kuulla jatkuvaa kuittailua siitä, kuinka niin moni toivoo Messin saavan nostaa sen kaivatun pokaalin.

– Tiedän tiedän, Argentiinassa ja ympäri maailman moni, ehkä Ranskassakin joku, toivoo Lionel Messin voivan voittaa mestaruuden. Mutta me teemme kaikkemme, jotta saavutamme tavoitteemme, Deschamps pyöritteli BBC:n mukaan.

Ranskan finaalivalmisteluihin toi huolta terveystilanne joukkueessa, sillä porukassa on ollut flunssan oireita tuottavaa virussairautta. Lauantaina kuitenkin koko 24 pelaajan ryhmä oli mukana harjoituksissa.

– Yritämme varautua niin hyvin kuin mahdollista. Tietysti olisi parempi, jos tällaista tilannetta ei olisi, mutta lääkintähenkilökuntamme kanssa hoidamme asiaa niin hyvin kuin mahdollista, Deschamps painotti vielä ottelun aattona.