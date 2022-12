Argentiina ja Lionel Messi saivat kaipaamansa – huikea MM-finaali palautti pokaalin 36 vuoden jälkeen

Jalkapallon maailmanmestaruus palaa Argentiinaan. Huikeaa draamaa tarjonnut Qatarin MM-lopputurnauksen finaali toi niin kovasti kaivatun pokaalin jalkapallohulluun maahan, kun mestaruudesta luopumaan joutunut Ranska taipui rangaistuspotkukisassa 4–2. Jatkoaika päättyi tilanteeseen 3–3, ja varsinaisen peliajan jälkeen oltiin lukemissa 2–2.

Argentiina johti varsinaisella peliajalla 2–0 Lionel Messin ja Angel Di Marian maaleilla, mutta Ranska teki kuitenkin häikäisevän nousun, kun Kylian Mbappe iski ensin rangaistuspotkusta 80. minuutilla ja sitten 97 sekuntia myöhemmin 2–2.

Jatkoajalla Messi iski Argentiinan 3–2-johtoon, mutta Ranska tuli vielä tasoihin 118. minuutilla. Asialla oli jälleen Mbappe, kun hän viimeisteli hattutemppunsa rangaistuspotkulla. Jatkoajan lisäajalla Randal Kolo Muani oli vielä lähellä sankaruutta, mutta Argentiinan maalivahti Emiliano Martinez torjui upeasti ranskalaishyökkääjän yrityksen.

Pilkkukisan avausparissa osuivat supertähdet Mbappe ja Messi. Sitten Ranskan Kingsley Comanin vedon torjui hienosti Martinez, ja Paulo Dybala naulasi Argentiinan johtoon. Kun Ranskan kolmas laukoja Aurelien Tchouameni sijoitti ohi ja Leandro Paredes onnistui, oli Argentiinan ja tietysti myös mestaruutta niin pitkään tavoitelleen Messin unelma jo lähellä.

Muani piti Ranskan toiveita vielä yllä vahvalla vedolla, mutta Argentiinaa ei enää pysäyttänyt mikään. Kunnian mestaruuden ratkaisseesta rangaistuspotkumaalista sai Gonzalo Montiel, ja juhlat olivat valmiit ja valtavat paitsi Losailin stadionilla myös jalkapalloaan hullusti rakastavassa Argentiinassa. Kaikista helpottunein ehkä oli Argentiinan kapteeni Messi, joka vihdoin 35-vuotiaana sai nostaa jalkapallon arvostetuimman ja tavoitelluimman palkinnon. Hymy oli korvaamatonta laatua.

– Meillä oli ottelu hallussa, mutta kärsimykseltä ei pystytty välttymään. Ranska teki melkein voittomaalinkin, mutta Luojalle kiitos, tässä nyt ollaan. Tästä olen unelmoinut, eikä minulla ole sanoja kuvata tunteitani, maalivahtisankari Martinez kyynelehti beIN Sportsille MM-sivuston mukaan.

Messin kommentti oli vieläkin ytimekkäämpi, kun hän pääsi mikrofonin ääreen stadionilla.

– Olemme maailmanmestareita!

Toiseksi pisin väli

Mestaruus on Argentiinalle kautta aikain kolmas, edelliset ovat vuosilta 1986 ja 1978. Kautta aikain kolmeen tai useampaan mestaruuteen ovat yltäneet Argentiinan ohella viiden mestaruuden Brasilia ja neljästi voittaneet Saksa ja Italia.

Argentiinan mestaruuksien väliin mahtui siis päälle 36 vuotta. Sitä pidempään on kahden mestaruuden välillä kärvistellyt vain Italia, jonka vuoden 1938 mestaruutta seurasi seuraava titteli vuonna 1982 eli tauko venyi 44 vuoteen.

MM-maalikuninkuuden kahdeksalla osumallaan voittaneesta Mbappesta puolestaan tuli kautta aikain toinen MM-finaalihattutemppuun yltänyt pelaaja. Vuoden 1966 legendaarisen finaalin kolmen maalin englantilaisikoni Geoff Hurst sai nyt rinnalleen tilastoon nuoren ranskalaisen.

Kisoissa seitsemästi maalanneelle Messille puolestaan tilastot tarjoavat jälleen yhden ennätyksen lisää. Messi on tehnyt MM-turnauksissa 13 maalia ja saman verran osumia on tullut myös Etelä-Amerikan mestaruusturnauksessa Copa Americassa. Messi ohitti näin 26 maalillaan brassisuuruus Ronaldon tilastossa, johon lasketaan maalit MM-kisoissa ja Copa Americassa. Ronaldo pääsi lukemaan 25.

Qatarin kisoissa kirjattiin kaikkiaan 172 maalia. Se on lopputurnausennätys, sillä 1998 ja 2014 maaleja tehtiin 171.

Mestarivalmentaja Scaloni: ”Tämä on jotain ainutlaatuista”

Argentiinalla riittää jalkapallon maailmanmestaruuden myötä liuta uusia kansallissankareita, eikä vähiten kunniaa ole varmasti jaossa mestarijoukkueen päävalmentajalle Lionel Scalonille. Viime vuonna Argentiinan Etelä-Amerikan mestariksi luotsannut ja nyt maan maailmanmestariksi pitkän odotuksen jälkeen palauttanut Scaloni kiitteli voiton jälkeen onneaan. Ja vanhempiaan.

– Vanhempani antoivat minulle ymmärryksen siitä, että koskaan ei pidä antaa periksi. Ja sen, että toisia vastaan ei pidä koskaan käydä, mutta aina on mentävä eteenpäin. Ja tänään tuo kaikki sai palkintonsa, Scaloni riemuitsi kisojen mediakanavalla.

Uskomattomia vaiheita sisällään pitäneestä MM-finaalista ottelun teki Ranska, joka ei luopunut hallitsemastaan mestaruudesta helpolla, vaikka Argentiinan pitkään kestäneen hallinnan aikana siltä jo näyttikin. Kylian Mbappen hattutemppu vei ottelun rangaistuspotkukisaan, jossa Argentiinan hermot olivat täyttä terästä.

– He (Ranska) reagoivat, siitä kuuluu suuri kunnia heille. Meille taas huipulla oleminen on uskomattoman nautittavaa. Tämä on jotain ainutlaatuista, Scaloni totesi.

– Ei tämä ole täysin mennyt vielä tajuntaan, mutta nyt meidän on nautittava tästä, etenkin koko (Argentiinan) kansan.

Scaloni, 44, on nuorin maailmanmestarivalmentaja sitten Cesar Luis Menottin, joka ohjasi Argentiinan sen ensimmäiseen MM-kultaan kotikisoissa 1978. Menotti oli tuolloin 39-vuotias.

Ranskan kapteeni murehti ”julmaa” tappiota

Ranskan jalkapallomaajoukkueen maalivahti ja kapteeni Hugo Lloris kuvaili huimien käänteiden jälkeen tullutta MM-finaalitappiota Argentiinalle ”julmaksi”. Vuoristoratamaisesti vaihdellut ottelu oli kokeneen vahdin mielestä kuin nyrkkeilyottelu – iskuja sateli ja ehkäpä kanveesissakin välillä oltiin.

– Se oli kuin nyrkkeilymatsi, vaihdoimme iskuja. Emme luovuttaneet. Olisimme voineet luovuttaa 0–2:ssa, mutta uskoimme voivamme kääntää ottelun. Ja lopulta se ratkaistiin rankkareilla, ja se on aina julmaa. Olo on tyhjä, Lloris sanoi.

– Argentiinaa on onniteltava, he pelasivat hienon turnauksen ja mahtavan loppuottelun.

—

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Janne Lehikoinen