Bengtskärin majakka kytkettiin sähköverkkoon – ”Merkittävä askel kohti fossiilivapaata tulevaisuutta”

Kemiönsaarella sijaitseva Bengtskärin majakka on kytketty sähköverkkoon. Ensimmäinen mantereelta tulevalla sähköllä toimiva pöytälamppu syttyi marraskuun puolivälissä.

Sähköjä tarvitaan Bengtskärissä sekä majoitustoimintaan että tukiasemien ylläpitoon. Ennen uudistamistöitä saaren sähkö tuotettiin generaattoreilla.

– Sähkön tuottaminen generaattoreilla on kuluttanut suuria määriä polttoainetta ja vaatinut paljon huoltotyötä. Majakan liittäminen valtakunnan sähköverkkoon on ollut pitkäaikainen haaveemme, majakan isäntä Per Wilson toteaa tiedotteessa.

Majakkasaaren sähköistäminen sisälsi monta vaihetta. Ennen rakentamista kartoitettiin vaihtoehtoja sähkökaapelin reiteille ja haettiin rakennuslupaa aluehallintovirastosta. Suunnitteluvaiheessa kuultiin maanomistajia ja lähisaarten mökkiläisiä.

Projektin toteuttamisesta vastannut sähköverkkoyhtiö Caruna tilasi kaapelitoimittaja Prysmianilta erikoistilauksena 20 kilometrin pituisen sähkökaapelin. Kaapeli kulkee saareen meren pohjassa, mutta käy kahdessa lähisaaressa pinnan yläpuolella huolto- ja korjaustöiden helpottamiseksi.

Meren pohja kartoitettiin kaikuluotaamalla ja sukeltamalla, ja kaapeli laskettiin pohjaan Telepaatti-laivalta.

Bengtskärissä kaapeli nousee maalle kallion läpi porattua reikää pitkin. Reikä alkaa maan pinnalta ja tulee ulos kalliosta 9 metrin syvyydessä.

– Verkkosähkön myötä Bengtskärin tulevaisuus on turvatumpi kuin aikaisemmin. Majakalla voidaan nyt korvata öljylämmityskattilat kalliolämpöpumpulla ja ottaa merkittävä askel kohti fossiilivapaata tulevaisuutta, majakan emäntä Paula Wilson kertoo tiedotteessa.