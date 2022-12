Biden ja Zelenskyi tapasivat Valkoisessa talossa – Biden vahvisti uuden 1,85 miljardin dollarin asetukipaketin Ukrainalle

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on vahvistanut Yhdysvaltojen uuden 1,85 miljardin dollarin asetukipaketin Ukrainalle. Tukipaketti sisältää muun muassa ensi kertaa Patriot-ilmatorjuntajärjestelmän.

Biden kertoi asiasta yhteisessä tiedotustilaisuudessa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa. Tilaisuuden jälkeen Biden kertoi asiasta myös virallisella Twitter-tilillään. Aiemmin keskiviikkona tukipaketista oli kertonut ulkoministeri Antony Blinken.

Ennen lehdistötilaisuutta presidentit olivat käyneet kahdenkeskiset keskustelut Valkoisessa talossa. Zelenskyi oli kertonut ennakkoon aikovansa keskustella Bidenin kanssa yhteistyöstä Ukrainan ja Yhdysvaltojen välillä.

Zelenskyi saapui vierailulle Yhdysvaltoihin keskiviikkoiltana Suomen aikaa. Hänen on määrä puhua vielä Yhdysvaltain kongressille torstain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Zelenskyin ulkomaan vierailu on ensimmäinen sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainaan helmikuussa.

Zelenskyi kiitti Bidenia

Zelenskyi sanoi lehdistötilaisuudessa Valkoisessa talossa oikeudenmukaisen rauhan tarkoittavan sitä, ettei alueellisesta koskemattomuudesta tehdä kompromisseja.

– Venäjä on saatava vastuuseen kaikesta, mitä se tekee meitä vastaan, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyi kiitti puheessaan Bidenia päätöksestä antaa Patriot-ilmatorjuntajärjestelmä Ukrainan käyttöön. Zelenskyi sanoi järjestelmällä olevan merkittävä rooli Ukrainan ilmatilan ja energiasektorin suojelussa.

Biden sanoi puolestaan Zelenskyille, että amerikkalaiset pysyvät ukrainalaisten rinnalla niin kauan kuin on tarve. Hänen mukaansa Ukrainan taistelussa on kyse ”jostain suuremmasta”, ja jos Yhdysvallat seuraisi vierestä taistelua demokratiaa vastaan, maailma kohtaisi jotain vakavampaa.

– Minulla ei ole epäilystäkään siitä, että yhdessä pidämme vapauden liekin palavana, ja valo pysyy ja voittaa pimeyden, Biden muotoili.

Biden: Putin luuli heikentävänsä Natoa

Biden arvioi lehdistötilaisuudessa, että Venäjän presidentti Vladimir Putin luuli heikentävänsä sotilasliitto Natoa mutta onnistui vahvistamaan sitä.

Yhdysvaltalaispresidentin mukaan hän ei ole lainkaan huolissaan Ukrainan tueksi muodostuneen kansainvälisen koalition pitämisestä – ei Naton, Euroopan unionin, eikä muidenkaan maiden osalta.

Bidenin mukaan Putin halusi nähdä jakautuneen Euroopan, mutta teki siitä vieläkin yhdistyneemmän, kun Suomi ja Ruotsi päättivät hakea Natoon.

Hän painottaa, ettei ole nähnyt Natoa tai EU:ta ikinä näin yhdistyneenä jonkin asian vuoksi. Hän ei näe merkkejä, että tämä olisi muuttumassa.

– Me kaikki tiedämme, mitä tässä on vaakalaudalla, eurooppalaiset liittolaisemme sitäkin paremmin, Biden sanoo.

– Tässä on kyse – me emme ole koskaan nähneet merkittävää hyökkäystä eurooppalaiseen maahan sitten toisen maailmansodan, eivätkä he näe merkkejä siitä, että Putin tekisi mitään muuttaakseen tätä ellemme vastusta ja auta Ukrainaa vastustamaan.

Yhdysvaltalaispresidentti kuvailee YK:n peruskirjan olevan vaakalaudalla ja kuvailee asiakirjan edustavan valtioiden suvereniteetin ideaa.

Saara-Miira Kokkonen, Ville Väänänen, Arttu Mäkelä