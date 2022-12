Elokuva-arvostelu: Aikuisten animoitu iltasatu

Avatar: The Way of Water on kaunis katsella, mutta höttöä sisältä.

Niin oli tavallaan alkuperäinenkin Avatar (2009), mutta sen visuaalinen ja teknologinen uutuusarvo oli niin korkea, että hiukan ohueksi jäänyt tarina ei suuremmin vaivannut. The Way of Waterissa draaman perusasetelma on tuttu, ja ohjaaja James Cameron lainaa elokuvan keskeisiin henkilösuhteisiin, arvojen vastakkainasetteluun ja kerronnallisiin käänteisiin sen verran suoraan klassisesta lännenelokuvasta, että tarina on pikemminkin puhkikulunut kuin uusi.

Mikään edellä sanottu ei tietenkään poista sitä tosiseikkaa, että Avatar: The Way of Water on yksi elokuvahistorian visuaalisimmista ja myös kauneimmista elokuvista.

Se on kuin alati liikkuva ja muotoaan muuttava elävä tilataideteos, joka on kaksiulotteinen ainoastaan valkokankaalla mutta kolmiulotteinen katsojansa mielessä. Erityisesti vedenalaiskuvaus häikäisee, vaikka kuvauksesta ei elokuvan tekemisen perinteisessä merkityksessä oikein voidakaan puhua.

Avatar: The Way of Water on nimittäin suurimmilta osin animoitu. Joskus se myös näyttää piirroselokuvalta, useimmiten ei. Se huijaa katsojaansa täydellisellä liikkeenmallinnustekniikallaan, sillä animaatiohahmojen liikkeet ovat ihmisnäyttelijöiden tekemiä. Katsoja näkee animaation, mutta sen pohjalla on aito elokuvattu liike. Jonkinlaista inhimillisyyttä kai tämäkin.

James Cameron on läpi uransa pyrkinyt Hollywoodin teknologiseen markkinajohtajuuteen, ja uusi Avatar vain vankistaa tuota asemaa. Kokonaan toinen kysymys kuuluu, onko moisella asemalla mitään merkitystä, jos lopputuotteen substanssi on yhtä kevyt kuin The Way of Waterissa. Sen niin sanottu filosofinen ulottuvuus muistuttaa vaivaannuttavasti new age -höpöhöpöä. Ajatus ihmisolennon pohjattomasta ahneudesta ei sekään ole aivan tuore.

Cameronin mielikuvittelun voimaa on silti mahdoton kiistää. Hän on luonut kokonaisen fantasiamaailman, joka on ulkoisesti tyystin omanlaisensa ja jonka jäljitteleminen olisi lähinnä naurettavaa. Jos Waterworldissa (1995), yhdessä elokuvahistorian loisteliaimmista epäonnistumisista, olisi ollut käytössä Cameronin kyky fabuloida ja hänen tekninen osaamisensa, lopputulos olisi saattanut hyvinkin olla jotain mihin Avatar-elokuvat eivät yllä.

Ihmisen ja kaukaisemmat rodut Cameron toki rinnastaa sulavasti, mutta Avatar-saagasta on silti vaikea luontevasti keksiä analogiaa omaan reaalimaailmaamme. Se etäännyttää ihmisen lähinnä planeettoja kiertäväksi maanvaivaksi, jota ilmankin elokuva ja epäilemättä myös vieraat planeetat pärjäisivät oikein hyvin.

AVATAR: THE WAY OF WATER (USA 2022). Ohjaus: James Cameron. Käsikirjoitus: James Cameron, Rick Jaffa ja Amanda Silver. Kuvaus: Russell Carpenter. Musiikki: Simon Franglen. Näyttelijät: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Joel David Moore.