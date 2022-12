Ensi viikon aikana päivä pitenee jo 11 minuuttia – tänään on talvipäivänseisaus, tästä lähdetään kanan- ja kukonaskelin kohti valoa

Nyt on saavutettu vuoden pimein aika.

Tänään on talvipäivänseisaus, jolloin valoisa aika on meillä lyhimmillään, eli maapallon pohjoispää on kallistunut kauimmas Auringosta. Päivän pituus on Salossa nyt noin 5 tuntia ja 45 minuuttia. Helsingin yliopiston almanakkatoimiston tietojen mukaan aurinko nousee Salossa tänään klo 9.33 ja laskee klo 15.18.

Valoisinkaan hetki ei tällä hetkellä ole kovin valoisa, mutta onneksi pimeyttä taittaa maisemaa peittävä lumi. Jos lunta ei olisi, nyt olisi todella pimeää.

Talvipäivänseisauksen jälkeen päivä alkaa pidentyä hitaasti. Ensimmäiset päivät muutos on niin pientä, että entisaikaan sanottiin auringon olevan pesässään. Tuomaanpäivän ja jouluaaton välisiä päiviä kutsuttiin pesäpäiviksi.

– Sanottiin, että aurinko on kolme päivää kannallaan eli pesässään, kertoo Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistotutkija Juha Nirkko.

Nirkko toteaa, että pesäpäivinä tarkkailtiin päivän pituutta ja ennustettiin tulevia säitä.

Monin paikoin uskottiin, että jos aurinko ei pesäpäivinä näyttäydy, ensi kesästä tulee sateinen. Jos taas aurinko pilkahtaa edes vähäsen, luvassa on kuiva ja poutainen suvi.

– Hyvin vähäinenkin pilkahdus riittää. Sanottiin, että jos aurinko näkyy sen verran aikaa, että rakuuna ehtii nousta hevosen selkään ja tulla sieltä alas, niin silloin seuraava kesä on poutainen ja kuiva, Nirkko mainitsee.

Jos pesäpäivinä puolestaan on kova pakkanen, pakkasen sanottiin kuolevan pesäänsä. Silloin sydäntalvesta tulee leuto.

Seuraavaa isoa suojasäätä ennustettiin siten, että talvipäivänseisauksen jälkeen ensimmäisestä suojasäästä, jolloin räystäiltä tippuu vettä, kuluu yhdeksän viikkoa seuraavaan suureen suojasäähän. Keskitalvelle odotettiin siis aina pitkää pakkasjaksoa.

– Tärkeä sääntö oli myös, että pesäpäivinä ei saa mennä hakkaamaan metsään tuoretta puuta, koska silloin ”karhut syövät eläviä kesällä” eli karhut uhkaavat karjaa ja ihmisiä. Tämä liittyy metsän rauhaan.

– Tuomaanpäivänä alettiin jo rauhoittua joulun viettoon. ”Tuomaasta housut naulaan ja alkaa joulurauha” eli silloin miehet laittoivat ulkotyöhousut naulaan. Naiset varmasti jatkoivat töitä vielä täyttä päätä, Nirkko toteaa.

Selkeästi päivä alkaa pidetä ensi viikolla. Vanha sanonta kuuluu, että tapaninpäivänä päivä on kukonaskeleen pidempi ja uutenavuotena päivän pitenemisen jo hullukin huomaa.

– Sanonnasta on erilaisia versioita. Sanotaan myös, että joulupäivänä päivä on kananaskeleen pidempi ja tapaninpäivänä päivän pitenemisen jo hullukin huomaa, Nirkko mainitsee.

Oikeastaan päivä on pidentynyt tapaninpäivänä vain noin kahden minuutin verran siitä, mitä se lyhyimmillään oli. Sitä tuskin kukaan voi arjessa havaita, mutta ajatus on lohdullinen.

Koko ensi viikon aikana päivä pitenee 11 minuutin verran. Auringon nousuajassa ei vielä tapahdu mainittavaa muutosta, vaan päivä venyy iltapäivän puolelta.

Loppiaisviikolla alkaa auringonnousukin pikkuhiljaa aikaistua. 25. tammikuuta aurinko nousee Salossa jo klo 9.00, ja 18. helmikuuta klo 8.00. Päivän pitenemisen tahti kiihtyy kevättä kohden. 10. maaliskuuta aurinko nousee jo klo 7.01.

Iltapäivän puolella töistälähtijä huomaa päivän pitenemisen hyvin. 17. tammikuuta aurinko laskee klo 16.00, ja 9. helmikuuta auringon laskuaika on venynyt siitä jo tunnilla ja on klo 17.00. Iltaviideltä työpäivänsä päättävä saa 4. maaliskuuta nautiskella valoisasta jo hyvän aikaa, sillä silloin aurinko laskee klo 18.01.

Ja tokihan ennen auringonnousua ja auringonlaskun jälkeenkin on vähän valoa – silloin on hämärän aika.

Suurimmillaan päivän pitenemisen kasvuvauhti on kevätpäiväntasauksen aikoihin, maaliskuun loppupuolella. Silloin päivä venähtää noin kuudella minuutilla vuorokaudessa.

Päivä jatkaa pitenemistään aina kesäpäivänseisaukseen saakka, joka on ensi vuonna 21. kesäkuuta.

Päivän pidentyminen

Salossa viikko viikolta



ma 26.12. Aurinko nousee 9.35, laskee 15.21, päivän pituus 5 h 46 min

ma 2.1. 9.33–15.30, 5 h 57 min

ma 9.1. 9.27–15.42, 6 h 15 min

ma 16.1. 9.17–15.58, 6 h 41 min

ma 23.1. 9.04–16.15, 7 h 11 min

ma 30.1. 8.49–16.33, 7 h 44 min

ma 6.2. 8.32–16.52, 8 h 20 min

ma 13.2. 8.13–17.11, 8 h 58 min

ma 20.2. 7.54–17.29, 9 h 35 min

ma 27.2. 7.34–17.48, 10 h 14 min

ma 6.3. 7.13–18.06, 10 h 55 min

ma 13.3. 6.52–18.24, 11 h 32 min

ma 20.3. 6.30–18.41, 12 h 11 min

ma 27.3. 7.09–19.59, 12 h 50 min

ma 3.4. 6.47–20.16, 13 h 29 min

ma 10.4. 6.26–20.33, 14 h 7 min

ma 17.4. 6.05–20.51, 14 h 46 min

ma 24.4. 5.44–21.09, 15 h 25 min

ma 1.5. 5.24–21.27, 16 h 3 min

ma 8.5. 5.06–21.44, 16 h 38 min

ma 15.5. 4.48–22.02, 17 h 14 min

ma 22.5. 4.32–22.18, 17 h 46 min

ma 29.5. 4.18–22.33, 18 h 15 min

ma 5.6. 4.08–22.45, 18 h 37 min

ma 12.6. 4.01–22.54, 18 h 53 min

ma 19.6. 3.58–22.59, 19 h 1 min

Auringon nousu- ja laskuajat: Helsingin yliopiston almanakkatoimisto

Havaintopaikan pituus 23.13 astetta itäistä pituutta, leveys 60.39 astetta pohjoista leveyttä.