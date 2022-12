Ensimmäiset viikot pahvilaatikossa

Uuden äitiyspakkauksen sisältö julkistettiin tällä viikolla. Maailman epävakaus ja hintojen nousu näkyvät myös siinä. Tavaran määrää vähennettiin jo toista kertaa peräkkäin. Nyt paketissa on enää 34 erillistä tuotetta.

Niin epävakaa ja turvaton maailma ei kuitenkaan ole, että äitiyspakkauksesta luovuttaisiin kokonaan. Pikemminkin päinvastoin. Ensi vuoden mallista puuttuvat kokonaan kondomit.

Pakkaus on edelleen kartonkia. Sen verran hyvin asiat Suomessakin vielä ovat, että pahvilaatikossa nukutaan vain elämän ensimmäiset viikot.

Äitiyspakkauksen sisältöä karsittiin jo ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, vaikka se onkin kaiken muun vallitsevan kurjuuden ja epävakauden taustalla.

Varsinkin sähkön hinta on karannut käsistä.

Pakkasen huidellessa lähellä pariakymmentä astetta mieleen tulee, että voisi olla ainakin energiamielessä edullisempaa asua jossain lämpimämmässä maassa, jossa ollaan joulukuussa plussan puolella.

Aivan niin yksinkertainen ei asia ole. Kun esimerkiksi Espanjassa eletään kesällä viikkokausia haaleassa saunassa, sähköä tarvitaan viilentämään huoneita. Hyvä ei ole missään, Iberia opettaa.

Äitiyspakkauksen historia on yli 80-vuotias. Mannerheimin Lastensuojeluliitto jakoi aikoinaan lastenvaatteita vähävaraisille, keräsi niitä takaisin ja kierrätti taas seuraaville. Se oli edistyksellistä.

Edistysmielinen oli Elantokin, joka antoi kummilahjoja osuusliikkeen jäsenperheiden vastasyntyneille jäsenille. Mukana oli säästökassan tilikirja.

Valtiollista äitiysavustusta alettiin myöntää köyhimmille 1930-luvun lopulla ja kaikille kymmenen vuotta myöhemmin. Samoihin aikoihin alettiin maksaa lapsilisää. Tili oli valmiina säästökassassa.

Niin kuin muutkin kotona työskentelevät etätyöläiset, vauvat suosivat mukavia vaatteita. Kietaisubody on kätevä, eikä mikään voita housujen resorivyötäröä. Astetta alemmas -aikana myös lämpötöppöset tulevat tarpeeseen.

Huokoisina työpäivinä työn ja oman ajan raja on liukuva. Monikäyttöiset asusteet ja tarvikkeet ovat silloin tarpeen. Esimerkiksi makuupussi muuttuu kätevästi peitteeksi.

Valitettavasti ensi vuonna pitää tulla toimeen ilman pehmolelua ja kuolalappua.

Kriisiajan äitiyspakkauksen sisältöä on karsittu, mutta muuta varustelua on parannettu. Perusmallista löytyvät ilmalämpöpumppu, varaava takka ja liikkeen tunnistavat energiapihit led-valot. Lisävarusteena on saatavana talven kestävä hintakatto.

Nuorten kuntoerojen tasoittamiseksi maalaislapset saavat äitiyspakkauksen mukana skeittilaudan ja kaupunkilaiset vuorostaan mönkijän. Kaikki saavat potkupuvun.

Vaikka kaukolämpö on energiakriisissä edullinen vaihtoehto, sitä ei käytetä äitiyspakkauksessa. Lapselle parasta on edelleen vanhempien tuottama lähilämpö.