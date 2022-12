Euroopan pörssit pienessä nousussa joulun edellä – myös Wall Street näyttää kääntyvän plussalle

Euroopan pörssit olivat perjantaina alkuiltapäivästä pienessä nousussa joulunalusviikon viimeisenä kaupankäyntipäivänä. Kurssit olivat lievästi plussalla sekä Pariisissa, Frankfurtissa, Lontoossa että Helsingissä, jossa yleisindeksi ylsi reilun puolen prosentin nousuun.

Vaihtokärjen osakkeista ripeimmässä nousussa olivat kaivosteknologiayhtiö Metso Outotec, teräsyhtiöt SSAB ja Outokumpu sekä rengasvalmistaja Nokian Renkaat. Viime päivinä selvästi noussut Fortum sen sijaan otti takapakkia.

Aasian pörssit olivat aiemmin selvästi laskussa seuraten edellispäivän alamäkeä Wall Streetillä. Tokiossa kurssit olivat noin prosentin miinuksella, ja suunta oli sama myös Hongkongissa, Shanghaissa ja Soulissa.

Markkinoilla tulkittiin Yhdysvaltojen odotettua vahvempien kasvu- ja työllisyyslukujen merkitsevän, että keskuspankki Fed joutuu jatkamaan ohjauskorkojen nostoja vielä hyvän matkaa ensi vuoden puolelle. Talous kasvoi heinä–syyskuussa 3,2 prosentin tahtia, kun ennakkoarvioissa odotettiin 2,6 prosentin vauhtia. Työllisyys pysyi myös ennakoitua vahvemmalla tasolla.

Perjantaina suunta näytti kuitenkin taas muuttuvan Wall Streetillä, kun kaikkien kolmen pääindeksin futuurit olivat plussalla ennen kaupankäynnin alkua.

Yhdysvalloissa paineissa on viime aikoina ollut sähköautovalmistaja Tesla, joka on tänä vuonna menettänyt arvostaan jo 64 prosenttia ja putosi torstaina liki yhdeksän prosenttia lisää. Kurssi on pudonnut viikossa reiluun 125 dollariin, kun se vielä viime perjantaina hipoi 157:ää dollaria.

Tesla myy osaa malleistaan Yhdysvalloissa 7 500 dollarin alennuksella, mikä on nähty merkkinä kysynnän heikentymisestä, kertoo Wall Street Journal.