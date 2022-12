Hämmennystä Prisman pikakassoilla – asiakkaat ovat saaneet maksettavakseen toistensa ostoksia

Turkulainen Eija Isaksson on kohdannut kuluvana vuonna kahdesti epämieluisan ongelman Halikon Prismassa. Maksaessaan ostoksiaan itsepalvelukassalla hinnat ovat menneet ”ristiin” viereisellä maksupäätteellä asioivan henkilön kanssa.

Isakssonin mukaan ongelmat liittyvät mobiilimaksamiseen ja tarkemmin ottaen MobilePay-sovellukseen.

– Kun olen maksamassa ostoksiani lähimaksulla, puhelimeni ruudulle ilmestyy väärä summa, Isaksson selventää.

Ensimmäisen kerran Isaksson kohtasi epäselvyyden syyskuussa.

– Ostosteni oikea loppusumma oli reilut viisi euroa, mutta mobiilisovellus olisi veloittanut liki satasen, hän kertoo.

Isaksson havaitsi hämmentyneen kanssa-asiakkaan viereisellä pikakassalla. Kävi ilmi, että kyseiseltä asiakkaalta oltiin veloittamassa 95 euron kauppatavaroista alle kymppiä.

– Peruutimme molemmat maksutapahtumamme. Kun yritimme uudestaan, saimme oikeat loppusummat, Isaksson kertaa.

Isaksson törmäsi Prismassa samanlaiseen tilanteeseen marraskuun lopussa.

– Huomasin, että taas minulta ollaan veloittamassa liikaa. Ostosteni oikea arvo oli reilut kuusi euroa, mutta sovellus pyysi yli kahtakymppiä, hän huokaa.

Syyskuinen sattumus toistui samankaltaisena: Isaksson havaitsi jälleen hämmennystä toisellakin pikakassalla.

– Minä olin maksamassa hänen kauppatavaroitaan ja hän minun, Isaksson toteaa.

Asiakkaat peruivat maksutapahtumansa, mutta tällä kertaa tilanne ei edennyt yhtä joutuisasti kuin syyskuussa. Isaksson ei saanut maksuaan läpi MobilePayssa, ja lopulta sovellus meni ”juntturaan”.

– Kassahenkilö tuli paikalle ja oli tilanteesta yhtä ihmeissään kuin minä, Isaksson kuvailee.

Lopulta hän sai maksettua ostoksensa mobiilipankkikortilla.

– Onneksi se onnistui, sillä minulla ei ollut lainkaan lompakkoa mukana, Isaksson naurahtaa.

”Ostosteni oikea loppusumma oli reilut kahdeksan euroa, mutta mobiilisovellus olisi veloittanut yli satasen.”

Turussa asuva Isaksson kertoo pitävänsä Halikon Prismasta valtavasti.

– Seudun paras kauppa. Tulen varta vasten Saloon, jotta pääsen Prismaan ostoksille, hän mainitsee.

Isaksson ei kuitenkaan halua kohdata mainitun kaltaista tilannetta enää kolmatta kertaa.

– Itse maksan likimain kaiken mobiilissa, ja yleistyyhän mobiilimaksaminen muutenkin. Tällaista ei saisi sattua, hän korostaa ja lisää, ettei ole kokenut vastaavia ongelmia muissa kaupoissa.

Isaksson tietää, että ihmiset ovat toisinaan alttiita huolimattomuudelle.

– Eivät kaikki katso joka tilanteessa niin tarkasti, mikä summa siellä kännykän ruudulla on. Se on vain yksi sipaisu ja sen jälkeen on melkein mahdotonta todistaa, etteivät nämä olleet minun ostokseni, hän kuvaa mahdollista skenaariota.

SOK:n maksamisen palveluiden kehityspäällikkö Mia Laakso toteaa, että kyse on valitettavista yksittäistapauksista.

– Edellä kuvattu virhetilanne on mahdollinen, mutta hyvin harvinainen. Pikakassat ovat monessa toimipaikassa lähellä toisiaan, ja olemme tehneet maksamiseen muutoksia, jotta kyseistä tilannetta ei pääsisi syntymään, Laakso kertoo.

Puhelimen ja maksupäätteen välisessä yhteydessä käytetään langatonta Bluetooth-tiedonsiirtotekniikkaa. Laakso sanoo, että yhteydessä voi olla vaihteluja puhelimesta riippuen.

– MobilePay kalibroi yhteyttä puhelinmalleittain. Yhteys on määritetty todella lyhyeksi, jotta se ei syntyisi väärään maksupäätteeseen. Välillä on kuitenkin esiintynyt tilanne, että asiakkaalla on uusi puhelinmalli, joka yhdistyy väärään maksupäätteeseen.

Laakso vakuuttaa SOK:n tutkivan tilannetta asian vaatimalla vakavuudella.

Mikäli maksutilanteessa tapahtuu virheitä, tilanteen voi selvittää toimipaikassa asiointipäivänä.

– Asiakas saa hyvityksen MobilePayssä määritetylle pankkitilille, Laakso selventää.

MobilePayn Suomen maajohtaja Perttu Kröger toteaa, että mainitunlaiset ongelmat ovat Suomessa todella harvinaisia.

– Mutta on meillä tiedossa, että tällaisia tilanteita on vuosien saatossa ilmennyt. Ilman tarkempia maksutapahtuman ja maksutilanteen tietoja on vaikeaa arvioida, mistä ongelma on kyseisessä tilanteessa johtunut, hän sanoo.

Kröger mainitsee, että virheet voivat johtua liian lähellä toisiaan olevista maksupäätteistä.

– Kyseessä ei kuitenkaan ole mikään ilmiö, emmekä ole saaneet erityistä määrää yhteydenottoja Halikon Prismasta, hän täsmentää.

Kröger mainitsee mahdolliseksi ongelman juurisyyksi myös puhelimien ohjelmistomuutokset.

– On käynyt ilmi, että erilaiset päivitykset voivat muuttaa Bluetoothin kantamaa ja tällöin puhelinmalleja on jouduttu kalibroimaan uudelleen. Seuraamme tilannetta aktiivisesti, ja tarvittavat päivitykset tehdään viipymättä, Kröger vakuuttaa.

Hän muistuttaa, että Suomessa oli viime vuonna noin tuhat erilaista puhelimien ohjelmistoversiota, joilla käytettiin MobilePayta.

Toimittajan kommentti: Ei kuittia, kiitos!

Kun aloitin opintieni Turussa parikymmentä vuotta sitten, lapsen kertalippu kaupungin bussiin maksoi yhden euron. Sittemmin lipun hinta on noussut, mutta maksutavatkin ovat muuttuneet. Kertalipun voi maksaa nykyään lähimaksulla, ja piletin voi tietenkin ostaa myös esimerkiksi puhelimella.

Kun lapsena pyysin kuskilta kertalippua, hän toivoi saavansa maksun tasarahana. Muistan sellaisiakin tilanteita, ettei kuskilla ollut antaa minulle vaihtorahaa, kun mukanani sattui olemaan vain seteleitä.

Kun tiketin ostaa lähimaksulla, ei kuskinkaan tarvitse murehtia vaihtorahasta. Yksi ”pim” ja kyytiin vain!

Oli pitkään hyvin tavanomaista, että erilaisissa tori- ja markkinamiljöissä tarvittiin vielä käteistä. Asetelmat ovat muuttuneet tältäkin osin päälaelleen. Paperirahaa tarjottaessa saatetaan nykyään tarjota torjuvaa kättä.

Ollessani Teijon ja Mathildedalin joulumarkkinoilla monet kauppiaat mainostivat maksutapana myös MobilePayta. Edes lompakkoa ei enää tarvita, pelkkä puhelinkin voi riittää.

Oheisesta uutisjutusta huomataan, että yleistyvä mobiili- ja lähimaksaminen ei välttämättä olekaan tyystin ongelmatonta. Kuvatut tapahtumat ovat eläviä esimerkkejä siitä, että maksettava summa kannattaa tarkastaa ennen kuin rahat lennähtävät bittiavaruuteen. Tuskinpa kukaan haluaa näinä inflaation sävyttäminä aikoina maksaa viiden euron kauppatavaroistaan liki 20-kertaista summaa.

Kuittikin kannattaa ottaa, ainakin silloin, jos epäilee jonkin menneen maksun yhteydessä pieleen.