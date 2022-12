Hyvät asiat vastakkain

Salon kaupungin alueella on syntynyt asetelma, jossa hyvät asiat ovat ajautuneet vastakkain.

Suomalainen aurinkoenergiayhtiö haluaa rakentaa aurinkovoimalan ojitetulle suoalueelle Teijon kansallispuiston naapuriin. Kurvassuo on Natura-aluetta, ja ely-keskus on pakkolunastamassa sitä luonnonsuojelualueeksi.

Kilpailu kelvollisista aurinkopaneelikentistä on kova, ja useat uusiutuvan energian yhtiöt etsivät voimaloille sopivia alueita (SSS 21.12.). Esimerkiksi käytöstä poistetut turpeennostoalueet kiinnostavat.

Toinen kotimainen yhtiö on liikkeellä Perniön Melassuolla. Salon kaupungin ympäristönsuojelun mielestä aurinkovoimalahanketta ei pidä hyväksyä, sillä sen rakentaminen vaikuttaisi erittäin haitallisesti ympäristöön aiheuttamalla muun muassa vesistöpäästöjä.

Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n vuosiraportissa kerrotaan, että maailmanlaajuinen energiakriisi on kirittänyt uusiutuvan energian tuotannon ennennäkemättömään vauhtiin. Sen saattaa jopa kaksinkertaistua nykyisestä viidessä vuodessa. Aurinkoenergian tuotannon ennustetaan kolminkertaistuvan.

Kiihtyvän kasvun taustalla on Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Se nosti nopeasti fossiilisten energialähteiden hintoja.

Sota on paha asia, mutta sen aiheuttama energian tuotannon kehitys on hyvä. IEA:n mukaan uusiutuvan energian jatkuvaa kasvua tarvitaan, jotta ilmaston lämpeneminen on mahdollista rajoittaa 1,5 asteeseen.

YK:n luontokokouksessa Kanadassa päästiin vastikään sopuun luontokadon pysäyttämisestä suojelemalla ja ennallistamalla. Suomessa kansallinen luonnon monimuotoisuusstrategia on lausuntokierroksella. Tavoite on pysäyttää luontokato vuoteen 2030 mennessä.

Valtioneuvosto antoi juuri eduskunnalle selonteon kansallisesta ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmasta. Sekin ulottuu vuoteen 2030. Ilmastonmuutosta on hillittävä, mutta samaan aikaan sen seurauksiin on sopeuduttava.

Ilmastonmuutos, äärimmäiset sääilmiöt ja luontokato ovat kytköksissä toisiinsa, eikä mitään niistä voi hillitä erikseen.

Uusiutuvan energian tuotantoa on lisättävä. Se tarkoittaa aurinko- ja tuulivoimaloiden rakentamista. Uudet rakennelmat muuttavat ympäristöä, ja niiden vaikutukset luonnolle voivat olla hyvinkin haitallisia niin kuin Salon ympäristönsuojelu on arvioinut.

Kahta salolaishanketta arvioitaessa on valittava kahdesta hyvästä pienempi paha.