Jäähyt söivät osaltaan TPS:n voittomahdollisuudet – KalPan kanssa jatkui vierasvoittojen trendi

TPS:n ja KalPan keskinäisissä liigaväännöissä voitto on tällä kaudella aina mennyt vierasjoukkueelle. Trendi vain voimistui keskiviikkona, kun kuopiolaiset kävivät Turussa hakemassa vasta toisen voittonsa kymmenestä viime ottelustaan. KalPa voitti vähämaalisen ottelun niukasti 2–1.

– Olimme tänään vähän huolimattomia kiekolla ja keskialueen ylitys oli meille vaikeata. KalPa iski näppäränä vastaiskujoukkueena virheistämme. Emme saaneet ihan parastamme tänään esiin ja parannettavaa jäi, Lauri Korpikoski mietti.

– Peli oli meiltä, ja ehkä molemmilta joukkueilta, vähän rikkonainen. Otimme ihan liikaa jäähyjä.

Ennen keskiviikkoa TPS:n ja KalPa:n suunnat Liigan sarjataulukossa olivat viime aikoina kulkeneet täysin eri suuntiin. Siinä, missä TPS oli hävinnyt vain yhden viimeisistä kahdeksasta pelistään ennen keskiviikon kohtaamista, KalPa puolestaan oli voittanut viimeisistä yhdeksästä ottelustaan vain yhden, ja senkin vasta jatkoajalla.

Sarjataulukossa joukkueiden välinen ero ennen keskiviikkoa oli kuitenkin vain viisi pistettä Palloseuran eduksi. Keskiviikon jälkeen eroa on enää kaksi pistettä.

Avauserässä ei nähty maaleja. Lassi Lehtiselle kertyi seitsemän torjuntaa TPS-maalilla ja kerran torjumisen hoiti hänen puolestaan maalivahdin paras ystävä, maalitolppa.

TPS kärsi peräkkäiset jäähyt avauserän lopussa ja toisen erän alussa. Joukkueen alivoima tappoi minuutit kellosta, mutta välittömästi jälkimmäisen jäähyn päätyttyä Jaakko Rissanen kauhoi kiekon maalin edestä Lehtisen taakse kuopiolaisten pelatessa käytännössä vielä ylivoimalla.

Rissanen iski uudestaan toisen erän lopussa. Lasse Lappalainen ja Juuso Mäenpää liikuttivat kiekkoa nopeasti TPS:n maalin takana ja luukulle noussut Rissanen napautti kuopiolaiset jo kahden maalin karkumatkalle.

Tilastojen valossa toinen erä oli niukasti TPS:n – Lehtinen torjui yhdeksän kiekkoa, KalPa:n virkaveli Juha Jatkola 14 – mutta KalPa vei silti erän maalit 2–0.

– Kahdessa ensimmäisessä erässä meidän huippupaikkamme loistivat poissaolollaan. Jos haluaa voittaa, kiekottoman työnteon määrän pitää olla kovempi, TPS:n päävalmentaja Jussi Ahokas sanoi.

TPS:n takaa-ajo käynnistyi heti kolmannen erän alussa ylivoimalla, kun edellisessä ottelussa hattutempun tehnyt Scott Kosmachuk onnistui jälleen. Korpikoski antoi maalin takaa erinomaisen syötön, eikä Kosmachuk erehtynyt.

Positiivista TPS:n kannalta on se, että joukkueen ylivoima on viime peleissä pitkästä aikaa toiminut suhteellisen hyvin. Erityisesti Korpikosken ja Kosmachukin välille on selvästi kehittynyt hyvä kemia.

– Scott osaa hienosti olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja hänellä on hyvä veto. Tuntuu, että ylivoimamme on viime peleissä toiminut hieman entistä paremmin, Korpikoski sanoi.

Takaisin kaukalossa, kaksi viikkoa etuajassa, oli keskiviikkona Juhani Jasu, jonka sairasloman pituudeksi tuli ennustetun kuuden viikon sijaan neljä viikkoa. Jasu otti oman paikkansa nelosketjun sentterinä ja samalla myös kapteenin vakanssinsa sitä hänen sairaslomansa ajan hoitaneelta Korpikoskelta.

C-kirjaimen sijaan edellisessä ottelussa kolme tehopistettä kerännyt Korpikoski sai nyt päähänsä kultakypärän joukkueen parhaana pistemiehenä tasapistein (6+8) Aarne Intosen kanssa.

– Ehkä olisi parempi, että kultakypärä olisi jollakin nuorella lupauksella, jolla on vielä koko ura edessään. Itse en enää ole menossa huippuliigoihin. Mutta sen verran kilpailuhenkinen olen, että kyllähän se mieltä lämmittää, Korpikoski sanoi.

Loukkaantunut Intonen oli sivussa keskiviikon ottelusta ja hänen paikkansa ykkössentterinä otti Jonne Tammela. Michael Dal Colle palasi yhden ottelun mittaiselta sairaslomalta ja pelasi joukkueen kolmosketjussa yhdessä Kosmachukin ja Martin Johanssonin kanssa, mistä Anthony Rech siirtyi popcorn-osastolle.

Perjantaina TPS:lla on edessään viikon kolmas ottelu, kun se matkustaa Porin Isomäelle.

Jutun kirjoittaja: Jussi Leppäsyrjä