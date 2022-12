Johdot ristissä

ASKO LEHTONEN. On taas se aika vuodesta, kun sanotaan, että on taas se aika vuodesta. Se aika, kun katsotaan omia jälkiä ja yritetään muistaa, missä on oltu ja mitä on sanottu.

Oman muistin kapasiteetti on rajallinen, mutta onneksi apuna on sähköinen arkisto. Sitäkin käytetään nyt säästeliäästi, jotta sähköä riittää myös ensi vuodelle.

Vuosi ja talvi alkoivat riskipuheella. Tapahtumia luokitettiin matala- ja korkeariskisiksi sen mukaan, kuinka herkästi korona voi tarttua.

Uhkaavasti käyttäytyvä Vladimir Putin oli riski. Iso rotta ilmestyi myös pakinoitsijan pihamaalle.

Ensimmäisen kvartaalin edetessä Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, ja pakinoitsijan kotikallio alkoi sortua. Paikalle hälyytetty vapaapalokunnan päällikkö sanoi, että onneksi se ei ollut Putinilta eksynyt ohjus. Onneksi ei.

Koti meni, ja uusi koti löytyi. Rotta ei ollut muuttokuormassa.

Ennusteeseen liittyy hyvin paljon epävarmuutta. Siinä on lause, jota tämän vuoden aikana on toistettu paljon.

Jatkuvasta epävarmuudesta huolimatta pakinoitsija äityi keväällä ennustamaan. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun EU ja Yhdysvallat ilmoittivat pitävänsä Venäjän toimia Ukrainassa sotarikoksina. Ennustus kuului, että ennen pitkää Putinin pitkä pöytä voi olla myös leivätön.

Keväällä Nato-keskustelu ja päätös hakea sotilasliiton jäsenyyttä lipsauttivat ilmoille uuden ennustuksen. Vuonna 2021 suosituimmat lapsille annetut etunimet olivat Olivia ja Leo. Kun tämän vuoden tilastot saadaan kokoon, uudet Nato-yhteensopivat suosikkinimet tulevat olemaan Natolia ja Joonaton.

Pieleen mennyt ennustus oli, että sote-uudistus ja Nato-uudistus toteutuvat samaan aikaan. Se pitää kuitenkin paikkansa, että kummassakin haetaan leveämpiä hartioita ja kysytään, onko palveluita saatavilla myös reuna-alueilla.

Kesällä pakinoitsija oli kesäfiiliksissä. Hän varoitti juhannustaioista ja kirjoitti uusiksi Pharmaca Fennicaa: tyynyn alle laitettava seitsemän yrtin sekoitus tunnetaan lääketieteellisessä kirjallisuudessa allergisoivana nuhannuksena.

Syksyllä kannatusmittaukset kertoivat samaa kuin nytkin. SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin on suosituin ehdokas seuraavan hallituksen pääministeriksi ja kokoomuksen Petteri Orpo toiseksi suosituin. Puolueista taas kokoomus on suosituin ja SDP toiseksi suosituin.

Sähköstäkin jo puhuttiin, ja niinpä asiantuntija-arvio oli: kun johdot ovat noin ristissä, tuloksena on oikosulku.

Loppuvuodesta julkistettiin uusi, entistä niukempi äitiyspakkaus. Selvisi, että vauvojen ja etätyöläisten tarpeet ovat samat.

Kietaisubody on kätevä vaate, eikä mikään voita housujen resorivyötäröä. Lämpötöppösetkin ovat tarpeen, kun asuntojen lämpötilaa lasketaan. Valitettavasti paketista puuttuivat pehmolelu ja kuolalappu.

Ja lopuksi paljastus.

Joulun alla politiikkaan ilmestyi uusi toimija, sähköministeriryhmä. Mutta mikä on sähköministeri?

Sähköministeri on kuin sähköjänis. Se kirittää oikeita ministereitä.