Joko terminen talvi alkoi Salossa? – uudet liukurit pääsivät heti testiin

Salossa on viime viikkoina ollut nautittu tai kärvistelty talvisessa säässä. Lämpötila on monena vuorokautena ollut reilusti pakkasen puolella ja luntakin on maassa. Vielä on kuitenkin liian aikaista sanoa, onko terminen talvi jo alkanut.

Ilmatieteen laitos muutti termisen talven määrittelyä leutojen talvien takia. Terminen talvi määritellään lämpösumman perusteella jälkikäteen.

Yleensä talven alkamisajankohta on selvillä tammikuun loppuun mennessä, välillä dataa kerätään kevään puolelle asti.

– Lämpösumman seuraaminen mahdollistaa sen, että pakkasjakson keskellä voi olla myös päiviä, jolloin vuorokauden keskilämpötila on plussalla, sanoo meteorologi Ville Siiskonen Ilmatieteen laitoksen ilmastopalveluista.

Talven katsotaan alkavan, kun vuorokauden keskilämpötila laskee pysyvämmin nollan asteen alapuolelle.

Vielä marraskuun puolivälin paikkeilla salolaisia hellittiin vuodenaikaan nähden erittäin lämpimillä keleillä. Marraskuun 12. päivänä lämpötila kohosi Salon Kärkän mittausasemalla jopa 14 asteeseen. Tästä vajaan viikon kuluttua 18. marraskuuta lämpötila painui koko vuorokauden ajaksi pakkaselle.

Termisen talven alkamisajankohta on vaihdellut Salossa paljon eri vuosina. Ilmatieteen laitos on määritellyt Kärkän mittausaseman lämpötiladatasta termisen talven alku- ja loppuajankohdan vuodesta 1959 lähtien.

Yleensä talvi on alkanut ennen vuodenvaihdetta. Vuonna 2002 talvi alkoi harvinaisen aikaisin – jo 17. lokakuuta.

Talvella 2019–2020 jännitettiin pitkään, alkaako talvi ollenkaan, kun vielä helmikuun alussa oltiin syksyisissä lämpötiloissa. Lopulta terminen talvi alkoi 25. helmikuuta ja päättyi viisi päivää myöhemmin 29. helmikuuta.

Viime talvena terminen talvi oli pitkähkö – kaikkiaan 110 päivää. Talvi alkoi 26. marraskuuta 2021 ja päättyi 16. maaliskuuta 2022.

Ensilumi satoi tänä vuonna Saloon tai tarkemmin ottaen Kiikalan lentokentälle 22. marraskuuta. Kärkän mittausasemalla ei enää mitata lumen syvyyttä.

– Ensilumella tarkoitetaan sitä, kun lumensyvyysmittari näyttää aamulla ensimmäisen kerran lumen syvyydeksi vähintään yhden senttimetrin, Siiskonen sanoo.

Lauantaina Kiikalan lentokentän lumensyvyysmittari näytti jo 23 senttimetrin lukemaa. Pysyvästä lumipeitteestä ei Siiskosen mukaan voida kuitenkaan vielä puhua.

Pysyvällä lumipeitteellä tarkoitetaan talven pisintä jaksoa, jolloin lunta on maassa yhtäjaksoisesti vähintään senttimetrin verran.

– Etelässä on useasti ollut lunta ennen joulua, mutta se on sulanut pois ja pysyvä lumipeite on tullut vasta myöhemmin talvella.

Kärkän mittausasemalla lumipeitteen syvyyttä mitattiin vuoteen 2005 asti. Aikaisimmillaan pysyvä lumipeite on satanut mittaushistorian aikana Saloon vuonna 1973, jolloin pysyvä lumipeite tuli 12. marraskuuta.

Myös vuosina 1965 ja 1988 pysyvä lumipeite tuli aikaisin eli 18. marraskuuta 1965 ja 19. marraskuuta 1988.

Mikäli nyt maassa oleva lumipeite jää talven pysyväksi lumipeitteeksi, ei se Siiskosen mukaan kuitenkaan ole poikkeuksellista.

– Harvinaista se olisi, muttei poikkeuksellista, hän toteaa.

Uudet liukurit heti testiin

Salolaiset Tuomo Elonen , 9. ja Tea-Leena Elonen , 12, viilettävät liukureilla mäkeä alas Paukkulan mäessä jalkapallokentän vieressä.

Sisarukset ovat pulkkamäessä isänsä Teemu Elosen kanssa ensimmäistä kertaa tänä talvena.

– Kävimme ostamassa uudet liukurit ja pitihän niitä päästä heti testaamaan, Teemu Elonen sanoo.

Paukkulan mäki on perheelle tuttu, sillä sinne suunnataan yleensä aina, kun tekee mieli laskea mäkeä.

– Ikävä juttu, että jalkapallomaalit on jätetty isoimman ja parhaimman mäen alapuolelle, Teemu Elonen harmittelee.

Koko perhe iloitsee lumesta. Tuomon mielestä parasta talvessa ja lumessa on mäenlasku, lumisota ja lumikasoihin hyppiminen.

– Lumessa on myös kiva slaidata (liukua), Tuomo sanoo ja näyttää mallia.

Myös Tea-Leena listaa talven parhaiksi aktiviteeteiksi mäenlaskun ja lumisodan.

Isä Elosen mukaan lumitöidenkin tekeminen on vielä toistaiseksi mukavaa.

– Viime vuonna lumitöitä sai kyllä tehdä kyllästymiseen asti, hän naurahtaa.

Pienen matkan päässä Rappulassa mäkeä on laskemassa Ellen Nummila, 3, yhdessä isänsä Ville-Matti Nummilan ja äitinsä Jenni Ahokkaan kanssa.

Loiva mäki sopii hyvin hieman pienemmälle laskijalle.

– Aika kovaa meni, kommentoi Ellen Nummila laskun jälkeen.

Mäki on erittäin tuttu Ville-Matti Nummilalle, joka kävi jo lapsena laskemassa kyseistä mäkeä. Paikka tuntuu olevan monelle tärkeä, sillä koiraa ulkoiluttamassa ollut nainen kertoo katselevansa mäenlaskijoita nostalgisin tuntein.

– Olen ollut täällä omien lasteni kanssa, hän sanoo.

Viereisessä talossa asuva mies puolestaan huikkaa, että myös hän on käynyt vuosia sitten useasti samassa mäessä lastensa kanssa.

Ville Matti Nummila kertoo perheen käyvän useasti mäkeä laskemassa.

– Ei nyt ihan joka päivä, mutta melkein. Tässä saa kivasti happea ja liikuntaakin, kun kävelee mäkeä ylös.

Koko perhe nauttii valkoisesta talvesta, ainoastaan lumityöt saattavat välillä harmittaa.

– Mutta onhan tämä nyt paljon parempi vaihtoehto kuin pimeys ja vesisade. On tosi ihanaa, kun nyt näyttää siltä, että saamme valkoisen joulun, iloitsee Jenni Ahokas.