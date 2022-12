Joulun sää piti salonseutulaisia jännityksessä pitkälle aatonaattoon asti. Kun Viestin suunnistusjaostosta käytiin torstaina iltapäivällä Tupurissa laittamassa rasteja Salo Night-O-tapahtuman radoille, näytti sade vesittävän valkoisen joulun.

Suuri osa lumesta meni, mutta paria tuntia myöhemmin Somerniemellä tuli taivaalta sellaista valkoista elementtiä, joka sai Matti Yliluikin mietteliääksi. Lähteäkö hieman heikolta näyttäneestä ajokelistä huolimatta Saloon suunnistamaan ja nauttimaan yhdestä Suomen viimeisimmästä joulua edeltävästä urheilutapahtumasta?

Paikan päällä suunnistusta seurannut arpoi ennen lähtöä sateenvarjo-kumisaappaat- sekä kitkakengät-lumilapio-yhdistelmien välillä. Lopulta veri veti Yliluikilla rasteille, ja kaupungin ylle asettui pikkupakkanen.

Suomusjärven Sisua edustava Yliluikki on kaksinkertainen veteraanien maailmanmestari viime vuosilta. Saavutuksen merkittävyys asettuu perspektiiviin, kun toteaa viime kesänä Italiassa 55-vuotiaiden sarjassa keskimatkalle osallistuneen parisensataa kilpailijaa.

On selvää, ettei moisia saavutuksia tule pelkästään sohvalla makaamalla. Harjoittelua tarvitaan, mutta liiallisuuksiin ei siinäkään pidä mennä.

– En ole himoharjoittelija mutta olen laatuharjoittelija. Jos oikein paljon juoksee, niin silloin tulee kovin helposti jalkavaivoja. Olen itse välttynyt isommilta loukkaantumisilta, Yliluikki kertoo.

Salo Night-O:n reitti Tupurin ja Mahlakankareen alueella mahdollisti vauhdinpidon.

– Juoksu kulki siinä määrin kuin se tällaisella melkein kuusikymppisellä nyt kulkee. Rata oli vaativa, eli ihan hyvä harjoitusreissu tämä oli, Yliluikki totesi runsaan viiden kilometrin etenemisen jälkeen.

Inkereellä lapsuutensa viettänyt ja Perttelin Peikoissa suunnistusharrastuksen aikanaan aloittanut Yliluikki on saavuttanut suurimmat kilpailumenestyksensä nimenomaan veteraanisarjoissa.

– Kun tällä tasolla harrastaa, niin kyllä se vaatii lähes ympärivuotista harjoittelua lumettomissa olosuhteissa. Viime keväänäkin tein varhaisessa vaiheessa kaksi reissua Ruotsiin.

– Suomisen Hannulle haluan sanoa kiitokset. Hän jaksoi ottaa minua mukaan suunnistamaan silloin teinivuosinani.

Yliluikilla on yli kolmen vuosikymmenen kokemus maanviljelystä. Kevätkylvöt ja suunnistuskauden alku nivoutuvat parhaimmillaan sujuvasti toisiinsa.

– Koitan elää maata viljelemällä, hän hymähtää.

Yösuunnistus, aatonaaton tapauksessa iltapimeällä suunnistus on oma taiteenlajinsa.

– Aika paljon tulee suunnistettua pimeässä. Suunnistustarkkuutta pystyy harjoittelemaan vielä paremmin kuin valoisaan aikaan, Yliluikki huomauttaa.

Hän käy säännöllisesti yörasteilla Loimaalla. Sellaiset olisivat tarjolla myös uudenvuodenaattona, mutta Yliluikkia ei silloin Suomessa nähdä. Jo tapaninpäivänä lähdetään muille maille vierahille.

– Belgiassa on perinteisesti suunnistustapahtuma tapaninpäivästä uudenvuodenaattoon, Yliluikki selvittää.

Salo Night-O:n päätöstapahtuma ei tee poikkeusta siihen, kuinka laajalla ikähaitarilla osallistujia riittää. Ensimmäisinä maaliin ehtivät Paimion Rastin väreissä nuoret Milla Pyöli ja Saana Tranberg. Kävellen taittoi puolestaan matkaa yli 90-vuotias Eero Liski.

Identtiset kaksoset Martta ja Miina Lehtinen olivat ilmoittautuneet mukaan, ja matkaan starttasi tällä kertaa Martta. Hän saavutti kesällä 15-vuotiaiden SM-pronssimitalin keskimatkalla.

– Aloitin suunnistusharrastuksen noin 7-vuotiaana. Äiti on suunnistanut ja vei minua ja Miinaa aikanaan esimerkiksi Maanantairasteille, Martta Lehtinen kertoo.

Pimeällä suunnistaminen on Lehtiselle melko harvinaista, ja suunnistuksesta on ylipäänsä ollut taukoa joulukuun ajan. Liikunta ei kuitenkaan rajoitu pelkästään rastietsintään, vaan Lehtinen harrastaa myös triathlonia.

– Pimeässä eksyy vähän helpommin ja karttaa pitää lukea tarkemmin. Mutta yösuunnistus on myös kivaa. Ihan mukavaa oli tänään. Jaksoin juosta aika hyvin, ja suunnistuskin sujui, hän mietti.

Alun valkean joulun pohdinnan voinee tiivistää siten, että suunnistuksen näkökulmasta lumen määrä oli sopiva.

– Metsässä pystyi juoksemaan ihan hyvin, vaikkei olisi ollut polkuakaan, Lehtinen iloitsi.

Osallistujamäärät ylittivät odotukset

Kahdeksanosainen Salo Night-O-tapahtumasarja ylitti osallistujamääriltään järjestäjien odotukset. Ilmoittautuneita oli yksittäiseen harjoituskilpailuun enimmillään noin sata ja vielä aatonaattonakin nelisenkymmentä. Järjestelyistä vastasivat vuoroillaan Angelniemen Ankkuri, Perttelin Peikot, Salon Viesti, Salon Vilpas ja Suomusjärven Sisu.

– Etukäteen laskeskeltiin, että realistinen määrä olisi yksittäisenä iltana 35 plusmiinus 15. Reippaasti sen yli mentiin useammassakin tapahtumassa, eli tämä meni vahvasti positiivisen puolelle, toteaa kolme tapahtumaa organisoineen Angelniemen Ankkurin edustaja Vesa Mäkinen.

Korona-aikana ja jo ennen sitä Salossa oli viitenä talvena katusuunnistusta eli Street-O:ta.

– Se alkoi vähitellen ikään kuin toistaa itseään, kun alueet olivat samoja kuin aiempina vuosina. Toisaalta Street-O:n vahvuus on se, että siihen oli helppo osallistua sellaistenkin, jotka eivät yleensä käy muissa suunnistuskilpailuissa, Mäkinen miettii.

Night-O on siinä mielessä toista ääripäätä, että harvempi lähtee niin sanotusti kylmiltään etsimään rasteja pimeässä. Salolaisseurojen järjestelykoneistoista ja toisaalta paikallisen lajiväen aktiivisuudesta kertoo se, että loppuvuoden kilpailusarjasta päätettiin vasta syksyllä.

– Kun tämä on nyt kertaalleen onnistuneesti koeponnistettu, niin tästä on helppoa lähteä kehittelemään jatkoa. Mitään päätöksiä ei sinänsä tapahtumien tulevaisuudesta ole vielä tehty, mutta tilausta tällaiseen on selvästi olemassa, Mäkinen sanoo.