Joulukukkien värit ovat yhä punainen ja valkoinen – Koivusen Puutarhan joulukukkamyymälä säästää sähköä lyhyemmällä myyntikaudella

Joulukukkien aika on nyt. Pertteliläinen Koivusen Puutarha on pitänyt joulukukkamyyntiä Somerontien varrella jo yli 20 vuoden ajan, niin myös tänä jouluna.

– Tämä on pitkä perinne ja sen takia päätimme tänäkin vuonna järjestää joulukukkamyynnin, vaikka sähkön hinta on niin korkea. Päätimme kuitenkin pitää myyntikauden mahdollisimman lyhyenä, jotta säästäisimme edes vähän sähköä, kertoo Heli Koivunen.

Yleensä myymälä on avattu kaksi viikkoa ennen jouluaattoa, mutta tänä vuonna avaus tehtiin neljä päivää myöhemmin. Myynti aloitettiin viime keskiviikkona, 14. joulukuuta.

– Viikonloppuna oli vilkasta, mutta arkipäivinä on ollut hiljaisempaa. Tänä jouluna asiakkaiden ostosten tekoa saattaa rajoittaa se, että väkisinkin tulee muuta rahanmenoa, Koivunen miettii.

Koivunen myöntää, että kohonnut sähkön hinta on vaikuttanut myös joulukukkien hintaan, sillä kasvihuoneiden lämmitys on kallista. Koivusen Puutarhan myymät kukat tulevat Turusta: Koroisten Puutarhasta ja Huiskulan Puutarhasta. Kukkien kasvattajat ovat joutuneet korottamaan hintojaan, joten niin joutuvat tekemään myös jälleenmyyjät.

– Olemme kuitenkin yrittäneet pitää hinnat kohtuullisina, Koivunen sanoo.

Joulukukkien kasvattaminen itse ei olisi Koivusen Puutarhalle kannattavaa.

– Ei niin pientä määrää, jota meidän kasvihuoneisiimme mahtuu, kannattaisi kasvattaa. Kesäkukkia kasvatamme itse, Koivunen toteaa.

Silmäys Koivusen Puutarhan joulukukkamereen kertoo heti, mitkä ovat tänä vuonna joulukukkien suosituimmat värit. Ne ovat edelleen punainen ja valkoinen.

– Suosituin on punainen joulutähti, mutta myös valkoinen joulutähti on yllättävän suosittu. Vanhemmat ihmiset ostavat pääasiassa punaisia ja nuoremmat suosivat valkoisia, Eila Keto-oja kertoo.

Jotkut kaipaavat myös jotakin erilaista, ja he saattavat ihastua pinkkiin, kirjavaan, hiirenkorvaiseen tai kerrottuun joulutähteen.

Joulutähtien lisäksi suositumpia joulukukkia ovat Keto-ojan mukaan hyasintit, amaryllikset, jouluruusut ja tulilatvat.

– Tänä vuonna on nähtävissä sama ilmiö kuin viime vuonna, eli jouluasetelmien tekeminen itse on lisääntynyt. Moni tulee ostamaan meiltä kasvit ja tykötarpeet ja haluaa sitten koota asetelman itse. Sammaltakin on tarjolla. Itse oli tänä syksynä aika viime tingassa hakemassa metsästä sammalta, mutta onneksi ehdin juuri ennen lumentuloa, Heli Koivunen mainitsee.

Koivusen Puutarha on perheyritys, jota näin joulun aikaan pyöritetään pelkästään omin voimin. Kun joulukukkamyymälä on auki joka päivä jouluaattoon saakka klo 9–20 paitsi aattona suljetaan klo 12, se tietää Eila Keto-ojalle ja hänen miniälleen Heli Koivuselle pitkiä päiviä.

– Me hoidamme kukkamyynnin, miehet hoitavat lämmityksen, lapset hoitavat joulusiivouksen ja jouluruoka haetaan kaupasta yöllä. Se on ollut meidän joulusuunnitelmamme jo monta vuotta, Heli Koivunen kuvailee.

– Aaton jälkeen on aika huokaista. Sitten huokaisemmekin aika syvään, hän naurahtaa.

NÄIN HOIDAT JOULUKUKKIA

Joulutähti pitää lämpimästä, jouluruusu viileästä

Joulutähti

Joulutähti on trooppinen kasvi, joka viihtyy lämpimässä ja valoisassa. Sijoita se mahdollisimman lähelle ikkunaa, mutta vältä kylmää vetoa. Kun tuuletat, kannattaa kasvi siirtää hetkeksi toisaalle.

Kastele huoneenlämpöisellä vedellä vähän kerrassaan joka toinen tai kolmas päivä. Jos huoneessa on todella lämmin tai kasvi on patterin läheisyydessä, on kasteltava päivittäin.

Kasteluntarvetta kannattaa testata välillä nostamalla ruukkua. Jos ruukku tuntuu kevyeltä, joulutähti kannattaa kastella. Mullan pinta saa kevyesti kuivahtaa kasteluiden välillä.

Kastelun on oltava säännöllistä, mutta liika märkyys on pahasta. Poista liika vesi alustalta 15 minuuttia kastelun jälkeen.

Hyasintti ja amaryllis

Hyasintti ja amaryllis eivät ole turhan tarkkoja lämpötilasta, eivätkä ne piittaa vedosta. Ne voi sijoittaa kotona lähes minne tahansa.

Ne kukkivat pidempään viileässä paikassa. Ne voi myös nostaa yöksi viileään paikkaan.

Molemmat kasvit saavat voimansa sipulista, joten ne eivät kaipaa juuri vettä. Erityisesti amaryllis pärjää ilman vettä. Hyasintti tarvitsee hieman vettä nuppuvaiheessa, jotta se jaksaa avata nuput.

Jos sipulikukkaa kastelee liikaa, se kasvattaa pitkän varren. Pitkäksi venähtäneet vanat voi leikata maljakkoon leikkokukiksi.

Jouluruusu

Jouluruusu pitää viileästä. Kukinta kestää sitä kauemmin, mitä viileämmässä paikassa jouluruusu on.

Täytyy muistaa kastella säännöllisesti, mutta ei liikaa. Ylimääräinen vesi kaadetaan aluslautaselta pois.

Viihtyy valoisassa.

Sekaistutukset

Hoidon sanelee istutuksen vaativin kasvi. Esimerkiksi koria, jossa on mukana joulutähti, ei saa laittaa viileään.

Usein istutuksissa käytetyt havukasvit viihtyvät sipulikukkien seurassa myös viileässä.

Lähde: Kauppapuutarhaliitto