Suuri kepeä ja vakava suoratoistojoulu: Vinkkilistalta löytyy joululeffa joka makuun

Elokuvateattereissa pyörii kotimainen Kulkuset, kulkuset (2022), ja televisiokanavien ohjelmakartat täyttyvät jouluaiheisista elokuvista. Todelliselle joulufriikille tämäkään ei riitä, vaan tarvitaan suoratoistopalveluiden pohjatonta tarjontaa.

Laajaa omaa elokuvatuotantoa pyörittävät palvelut, ennen kaikkea Netflix, ovat tänäkin jouluna tuoneet valikoimiinsa monta uutta kertakäyttöistä joululeffaa. Varmaan päälle pelaava valitsee aattoiltaa odotellessaan ja pitkiä pyhiä viettäessään koeteltuja klassikoita ja muuta vanhempaa tarjontaa sekä pari valikoitua uutuutta – mielialan mukaan joko vakavia tai vähemmän vakavia jouluelokuvia.

Vakavia tunnelmia

Perhesiteitä. Ruotsalainen jouluelokuva kuulostaa ajatuksena kepeältä kuin tuulihattuleivos, mutta Ella Lemhagenin ohjaama Jouluksi kotiin (2019) rakentuu vakavalle tematiikalle, jonka ympärille vain on kiedottu jouluiset lahjanarut. Lemhagen tutkii kahden hiukan erilleen kasvaneen veljeksen keskinäissuhdetta ja laajemmin perhesalaisuuksia taustanaan aattoillan odotus.

Toinen veljeksistä on maailmanluokan tähtilaulaja, toinen musiikkia rakastava harrastelija. Jälkimmäinen järjestää lapsuuden kotikaupunkiin joulukonserttia, jonka vetonaulaksi Peter Jöbackin esittämä velipoika suostuu. Tähtikimalteisen veljen varjosta on kuitenkin pitkä matka valoon. Elokuva perustuu Ruotsissa huomattavan suositun laulajan Peter Jöbackin omaan elämään. Jouluksi kotiin löytyy YLE Areenasta.

Puolalainen vaihtoehto. Pikatoimitus jouluksi (2022) hakee vaikutteensa brittiläisestä romanttisesta komediasta, mutta on esikuviaan totisempi ja vähemmän romanttinen – tai ainakin sen romantiikka on arkisempaa laatua. Tarina tiivistyy jouluaattoon, jolloin lähettipalvelussa työskentelevä yksinhuoltajaäiti joutuu palaamaan töihin, sillä paketit ovat päätyneet aivan vääriin osoitteisiin.

Joulunviettoa erilaisissa kodeissa seurataan viitteenomaisesti, painotus on epätoivoisen äidin pyrkimyksissä saada asiat järjestykseen ja pojalle joululahja. Puolalainen nykyelokuva alkaa näillä lakeuksilla olla melkoinen harvinaisuus, ja vaikkei Pikatoimitus jouluksi erityisen edustava näyte Puolan tarjonnasta olisikaan, on se oikein viehättävä vaihtoehto Hollywoodin kimalteisille joululeffoille. Pikatoimitus jouluksi löytyy Netflixin tarjonnasta.

Oikein surullista joulua. Joulunaluspäivien synkintä elokuvallista laitaa edustaa norjalainen Toivon aika (2019), jossa menestyksen syrjään kiinni päässyt koreografi saa joulun alla kuulla diagnoosin parantumattomasta syövästä. Musertava tieto päätetään salata lapsilta ja omilta vanhemmilta ja aattoiltaa vietetään kuin ei mitään.

Elokuva perustuu ohjaajansa Maria Södahlin omiin sairausajan kokemuksiin, mutta onnistuu välttämään pahimmat pateettisuuden karikot eikä vaikuta oikeastaan lainkaan itseterapoivalta taideteokselta. Merkittävä syy onnistumiseen on Toivon ajan keskeisillä näyttelijäsuorituksilla, joista etenkin Stellan Skarsgårdin tulkinta sairastuneen naisen aviomiehenä on yksiselitteisen upea. Toivon aika löytyy YLE Areenasta.

Kuinka pukista tuli pukki. Juha Wuolijoen ohjaama, yllättävänkin niukkaa arvostusta nauttiva Joulutarina (2007) kertoo joulupukin henkilöhistorian tuntemattomat alkuvaiheet ja kuinka pukista oikein tulikaan pukki. Lähtökohta on luonnollisesti pohjattoman surullinen pikkupojan menettäessä perheensä.

Loppu on puolestaan historiaa ja nykyhetkeä, mutta Joulutarina osoittaa miten pitkä matka on kuljettu legendan harmailta alkulähteiltä kirkuvan värikylläiseen Coca-Cola-pukkiin. Lievä melankolisuus leijailee koko jutun yllä, mitä viitekehys huomioon ottaen voi pitää yllättävänä joskin draamallisesti oikein toimivana ratkaisuna. Wuolijoen elokuvaa voisi kuvailla aikuisten saduksi, mutta Joulutarina sopii erinomaisesti myös koko perheen tv-viihteeksi. Joulutarina on Ruutu+:n valikoimassa.

Kevyttä katsottavaa

Pukki on totta. Ehtaa ysärinostalgiaa tihkuva Mutta mitä tapahtui joulupukille (1994) yhdistää totiseen pohjavireeseensä komediallisia aineksia eikä vähiten siksi, että pääosaa vastentahtoisena joulupukkina tulkitsee Tim Allen. Hän on eroperheen isä, jonka luona poika ei aattoiltana viihdy mutta jonka elämä ja isäsuhde kääntyvät nurinniskoin kun eteen työnnetään joulupukin pesti – eikä mikä tahansa ostoskeskuksen pukin virka vaan ihan oikean Santa Clausin vastuut ja velvoitteet.

Liikemaailman kovanaama pehmenee kaikkien maailman lasten ystäväksi ja siinä sivussa korjaantuvat myös välit poikaan ja ex-vaimoon. John Pasquinin ohjaama kevytdraama on hyvällä tahdolla ja joulumielellä täytetty, ja ennen kaikkea todistelee että pukki on sittenkin totta. Mutta mitä tapahtui joulupukille on Disney+:n valikoimassa.

Joulusotaa. Naapurusten välinen jouluinen kilpavarustelu karkaa käsistä sympaattisessa pikkukomediassa, jonka tähtenä tuikkii Danny DeVito. Hänen esittämällään perheenisällä on kunnianhimoinen tavoite ladata talo niin täyteen jouluvaloja, että tölli näkyy avaruuteen saakka.

Koominen törmäys luodaan kadun toisella puolella asuvan silmälääkärin kanssa. Tämä kun kuvittelee olevansa pikkukaupungin virallinen joulunvieton erikoisasiamies, joka ei sulata naapurinsa valo-orgioita eikä varsinkaan tämän pyrkimyksiä ylentyä kylän johtavaksi jouluasiantuntijaksi.

Mitään sen kummempia elokuvallisia arvoja Loistavista naapureista (2009) ei löydä tikulla kaivelemallakaan, mutta tarjolla on sitäkin viihdyttävämpi puolitoistatuntinen joulunodotuksen taikaa. Loistavat naapurit on Disney+:n valikoimassa.

Pukki löyhkää viinalle. Bad Santa (2003) on sukua parhaillaan elokuvateattereissa pyörivälle Violent Nightille. Kumpikin solahtaa niin kutsuttuun toimintakomedian laariin ja molemmat laventavat vakiintuneita käsityksiämme joulupukista.

Bad Santassa tavaratalon joulupukki löyhkää vanhalle ja vähän tuoreemmallekin viinalle ja latelee syliinsä istutetuille lapsille turhan suoria totuuksia. Siinä sivussa suunnitellaan rötöksiä. Höpötason ryöstöjuoni jää väistämättä revisionistisen joulupukkikuvan alle ja roisia kokonaisvaikutelmaa vain lisää sänkileukaisen Billy Bob Thorntonin loistava roolisuoritus reissussa rähjääntyneenä pukkina. Bad Santa on Sky Showtime -palvelussa.

Salaisuus paljastuu. Ei, höyhenenkevyt A Hollywood Christmas (2022) ei paljasta joulun salaisuutta mutta kylläkin jouluelokuvien menestysreseptin. Hiukan postmodernilla tavalla se sekoittaa elokuvantekemisen todellisuuden ja kuvaamansa reaalimaailman. Kummassakin ylitsekäymättömät ongelmat ratkeavat totta kai rakkauden voimalla.

Juttu kertoo jouluelokuvia tekevästä ohjaajasta, jonka tuotannot studio on lopettamassa. Kulissien takainen elämä alkaa taianomaisesti noudattaa kuvattavan elokuvan käsikirjoitusta, joka puolestaan toistaa kaikki jouluelokuvien rakastetuimmat kliseet. Joululeffojen perimmäiseksi salaisuudeksi paljastuu lohtu, jota myös A Hollywood Christmas roiskii ympärilleen isolla kädellä. Ihanaa ja harmitonta adventtiviihdettä vailla vertaa. A Hollywood Christmas on HBO Max -palvelussa.