Jussi Halla-aho uskoo Valko-Venäjän Lukashenkan yrittävän välttää kaikin keinoin osallistumista Ukrainan sotaan

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps.) arvioi Aljaksandr Lukashenkan pyrkivän yhä kaikin keinoin välttämään Valko-Venäjän suoran osallistumisen sotaan Ukrainassa. Halla-ahon mukaan Lukashenka ottaisi sotaan lähdöllä valtavan riskin, koska asevoimat ovat tällä hetkellä hänen ainoa turvansa kotimaassa – eikä asevoimienkaan uskollisuus ylipäällikölleen ole välttämättä kovin syvää.

– Mutta missä määrin Lukashenka on vallassa omassa maassaan ja missä määrin hän tekee vain sitä, mitä Putin käskee, on sitten toinen kysymys – siihen on mahdotonta vastata, Halla-aho kommentoi STT:lle maanantaina.

Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaa Valko-Venäjää johtavan Lukahsenkan myöhemmin maanantaina Minskissä.

Ukrainaa tukeneissa länsimaissa erityisesti Saksan liittokansleri Olaf Scholz ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron ovat toistuvasti pitäneet esillä tarvetta mahdollisiin neuvotteluihin Venäjän kanssa. Halla-ahon mukaan tällaiset puheet ovat vaarallisia, koska ne luetaan Moskovassa hiljaisina signaaleina lännen kestokyvyn loppumisesta.

– Se kannustaa Putinia ajattelemaan niin, että jos jaksetaan vielä vähän aikaa pommittaa (Ukrainaa), niin sitten selkäranka katkeaa. Luulen, että tällaiset puheenvuorot ovat omiaan vain pidentämään sotaa, Halla-aho sanoo.

Ukrainalle lännestä annettavan aseavun ja muun tuen jatkumisen osalta Halla-aho on kuitenkin jossain määrin toiveikas. Hänen mukaansa länsimaat ovat sijoittaneet Ukrainaan jo niin paljon poliittista ja muuta pääomaa, että niiden on enää hyvin vaikea sallia Venäjän voittoa.

– Luulen, että se on poliittisesti aika sietämätön ajatus, Halla-aho sanoo.

Putinin mahdollisesta kasvojen menetyksestä on puhuttu paljon, mutta Venäjän voittaessa myös länsi menettäisi kasvonsa.

– Se johtaisi paljon nykyistä vaarallisempaan maailmaan, Halla-aho ennustaa.

Niilo Simojoki