Kadonneiden naisten tapoista epäiltyä viisikymppistä miestä epäillään myös raiskauksista ja vapaudenriistoista – miehellä mittava rikoshistoria naisiin kohdistuvasta väkivallasta

Poliisi toimitti torstaina Helsingin käräjäoikeuteen ennakkoilmoituksen siitä, että aikoo vaatia kadonneiden naisten tapoista epäiltyä viisikymppistä miestä vangittavaksi uusista rikoksista. Ennakkoilmoituksen perusteena on neljä raiskausta, kaksi vapaudenriistoa ja pahoinpitely.

Kahden raiskauksen tekoaika on vuoden 2016 alkupuoliskolla. Kolmannen raiskauksen, vapaudenriiston ja pahoinpitelyn epäillään tapahtuneen viime vuoden jouluaattona. Tuorein epäilty raiskaus ja vapaudenriisto on merkitty tapahtuneeksi tämän vuoden marraskuun lopulla.

Poliisi julkaisi aiemmin tässä kuussa Mika Moringin, 51, nimen ja kuvan ja pyysi tämän kanssa liikkuneita ottamaan yhteyttä poliisiin. Poliisi kertoi epäilevänsä Moringia kahden kadonneen naisen taposta sekä mahdollisesti useisiin naisiin kohdistuneesta fyysisestä ja seksuaalisesta väkivallasta.

Hänet vangittiin kuun alkupuolella Helsingin käräjäoikeudessa epäiltynä Salossa elokuussa kadonneen 28-vuotiaan Katja Miinalaisen taposta. Nainen nähtiin poliisin mukaan viimeksi Salon Kiikalassa 14. elokuuta. Moring otti tällöin naisen kyytiin, minkä jälkeen he poliisin mukaan liikkuivat syrjäisillä paikoilla eri puolilla Suomea. Miinalaisen tapon lisäksi miestä epäillään syksyllä 2019 Vesannolla Pohjois-Savossa kadonneen 35-vuotiaan helsinkiläisen Saara Arvan taposta.

Moring vapautettiin maanantaina tutkintavankeudesta, minkä jälkeen poliisi pidätti hänet. STT ei torstaina tavoittanut Moringin asianajajaa kommentoimaan, myöntääkö vai kiistääkö tämä häneen kohdistuvat rikosepäilyt.

”Lähdet täältä Medihelillä ja niskatuessa”

Moringia vastaan on nostettu aiemmin Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa syytteet kahdesta raiskauksesta. Tekoaika niissä on viime vuoden joulukuussa.

Aiemmin hänet on tuomittu lainvoimaisesti useisiin naisiin kohdistuneesta väkivallasta, minkä lisäksi hänet on määrätty useaan lähestymiskieltoon, joilla on suojattu hänen naisystäviään tai läheisiään. Hän on aiemmin käyttänyt toista nimeä.

Vuonna 2008 Moring tuomittiin vuosina 2006 ja 2007 tapahtuneista kuudesta pahoinpitelystä, pakottamisesta ja laittomasta uhkauksesta. Rikosten uhrina oli kolme eri naista.

Yksi naisista kertoi oikeudessa, että vankilalomalla ollut Moring oli pakottanut hänet uhkailemalla kanssaan metsään Helsingissä toukokuussa 2006. Naisen mukaan he viettivät metsässä noin kaksi viikkoa. Tuona aikana Moring pahoinpiteli naista kolmesti ja uhkaili tätä. Naisen kertoman mukaan Moring sanoi hänelle ”lähdet täältä Medihelillä ja niskatuessa”. Nainen pääsi lopulta pakenemaan ja soitettua poliisin.

Toinen nainen kertoi lähteneensä Moringin kanssa Savonlinnaan mökille syyskuussa 2006. Mökillä riidan yhteydessä Moring otti naisen mukaan häntä rinnuksista kiinni, paiskasi päin puuta ja heitti maahan. Nainen kertoi, että he lähtivät ajamaan mökiltä kohti Helsinkiä. Matkalla Moring uhkasi laittaa naisen autoon 30 kiloa dynamiittia.

Kaksikon päästyä Moringin asunnolle Itä-Helsingissä, tämä löi naisen mukaan häntä leukaan ja sanoi: ”Koska tämä suhde on nyt loppu, niin tehdään sille sitten lopullinen päätös”. Moring jatkoi naisen ajeluttamista, ja jossain vaiheessa he pysähtyivät huoltoasemalle, missä nainen pääsi hälyttämään apua henkilökunnalta.

Kolmas nainen kertoi toimineensa Moringille juoppokuskina maaliskuussa 2007. He menivät asuntoon hakemaan tavaroita, missä heille tulleen riidan yhteydessä Moring löi naista naamaan, kaatoi tämän lattialle ja hyppäsi tämän selän päälle. Jossain vaiheessa nainen pääsi asunnosta pois ja pyysi naapureita soittamaan ambulanssin.

Käräjäoikeus katsoi, että Moringin myöntämisen ja asiassa esitetyn todistelun perusteella Moring oli syyllistynyt tekoihin. Helsingin hovioikeus vahvisti tuomion vuonna 2008.

Tuomittiin vuonna 2009 raiskauksesta

Heinäkuussa 2009 Moring tuomittiin muun muassa raiskauksesta, kahdesta pahoinpitelystä ja kolmesta laittomasta uhkauksesta, joiden uhri oli yksi ja sama nainen. Oikeuden mukaan mies ja uhri tapasivat netissä ja uhri matkusti tapaamaan Moringia. Uhrin mukaan Moring piti häntä useita päiviä pelon vallassa niin, ettei hän pystynyt lähtemään. Hän myös raiskasi naisen asunnossaan, tuomiossa sanotaan.

Vuonna 2010 Moringia syytettiin naispuolisen tuttavansa parituksesta, mutta käräjäoikeus hylkäsi syytteen näytön puutteesta. Hänet tuomittiin kuitenkin naiseen kohdistuneesta laittomasta uhkauksesta hänen naiselle lähettämien viestien takia.

Vuonna 2017 Moring tuomittiin sakkoihin edeltävänä vuonna Helsingissä tapahtuneesta pahoinpitelystä. Tuomion mukaan hän löi naista kasvoihin avokämmenellä ja potki tätä jalkoihin. Moring ei saapunut oikeuden istuntoon, mutta oli esitutkinnassa tunnustanut teot.

Jecaterina Mantsinen, Maria Rosvall