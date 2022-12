Kauan eläköön uusi vertailu! Oliko MM-finalisteista Lionel Messi 24-vuotispäivänään parempi kuin Kylian Mbappé nyt?

Olisihan Kroatian ja Marokon välisessä jalkapallon miesten MM-loppuottelussa ollut oma hieno vivahteensa. Vaan eipä tässä toteutuvassakaan versiossa Ranska–Argentiina valittamista ole.

Urheilu elää parhaista parhaimpien välisestä spekulaatiosta. Kun Roger Federerin ja Rafael Nadalin välinen vääntö on jäänyt taakse, uhkaa tenniksessä joidenkin mielestä tyhjiö yksittäisen hallitsijan puuttuessa. Golf ammensi suurinta suosiotaan Tiger Woodsin superpäivinä, yleisurheilu hengitti Usain Boltilla.

Puntarointi Lionel Messin ja Cristiano Ronaldon välillä on jatkunut nelisentoista vuotta. Ronaldo voitti ensimmäisen maailman parhaan jalkapalloilijan tittelinsä 2008, runsaat kaksi vuotta häntä nuorempi Messi 2009.

Nyt tämä vertailu alkaa vedellä viimeisiään, eivätkä itse kunkin mielipiteet enää sunnuntain jälkeen suuremmin muutu. Kunhan MM-finaali saadaan pelattua, suuntaa Ronaldo Saudi-Arabiaan ja Messin osalta jännityksen kohteeksi jää pyrkimys vallata Mestarien liiga Paris Saint-Germainissa.

Mutta ei pienintäkään hätää. Uusi vertailu alkaa viimeistään sunnuntaina. Se koskee Messiä ja häntä 11,5 vuotta nuorempaa Kylian Mbappé Lottinia.

Lähtölaukaus ammuttiin jo viimeistään kesällä 2018 edellisten MM-kisojen yhteydessä. Mutta kun Ronaldo väistyy kirkkaimmilta areenoilta, on kirkkain estradi jatkossa yhä vahvemmin Mbappén.

Symbolisempaa kahden sukupolven kohtaamista ei voisi olla kuin Lusail-stadionilla pelattava MM-loppuottelu. Varsinkin kun nämä miehet ovat tehneet lopputurnauksessa viisi maalia. Eli hän, joka tekee finaalissa enemmän osumia, on mitä todennäköisimmin myös maalikuningas.

Todettakoon tässä vaiheessa kuriositeettina, että Mbappé on ilmaissut eri kanavissa pitävänsä Ronaldoa kaikkien aikojen mahtavimpana. Viimeisimpänä tämä kannanotto nähtiin sosiaalisen median kommentissa, jossa hän merkitsi Ronaldon päivityksen kommenttina vuohisymbolin (GOAT, suomeksi vuohi, englanniksi lyhenne luonnehdinnasta Greatest Of All Time).

Mbappé täyttää tiistaina 24 vuotta. Mielekkäin tapa on siis luoda silmäys siihen, missä Messi meni samanikäisenä.

Kumpi sitten on (ollut) tässä vaiheessa uraansa parempi? Täysin yksiselitteistä vastausta ei voi antaa, mutta Messi saanee enemmän kannatusta ilmankin, että aika kultaisi muistot.

Vankkumattomin perustelu argentiinalaisen eduksi löytyy Ballon d’Or -tilastosta. Messi oli voittanut tämän virallisimman valinnan vuoden parhaaksi jalkapalloilijaksi kahdesti ennen 24-vuotissyntymäpäiväänsä. Valintoja tuli heti perään kaksi lisää, eli hän vei tittelin neljästi peräkkäin.

Lisäksi Messi oli jo 21-vuotiaana äänestyksen kakkonen. Toistaiseksi häneltä löytyy seitsemän Ballon d’or -voittoa ja viisi kakkossijaa. Ilman Ronaldoa -spekulaatiossa Messin ykkössijasaldo olisi täysi tusina.

Mbappé ei ole vielä Ballon d’Or -mieheksi yltänyt eikä ole sijoittunut kertaakaan myöskään kolmen parhaan joukkoon.

– Ajattelen, että ikävuodet 18–21 mahdollistivat minun nousemiseni pysyvästi top-10-pelaajaksi. En ollut silloin tarpeeksi puhutteleva pelaaja, Mbappé totesi elokuussa.

– Viimeisimmän kahden vuoden aikana olen saavuttanut uuden tason. Olen itsevarmempi ja pelaan paremmin ratkaisuotteluissa. Siten olen vakavasti otettavampi kandidaatti Ballon d’Oriin, hän jatkoi.

Messi oli voittanut 24-vuotissyntymäpäiväänsä mennessä neljä Espanjan liigan mestaruutta ja kaksi Mestarien liigan titteliä.

Toki Mbappén puoltoääniäkin on mahdollista argumentoida. Hänellä on enemmän seurajoukkuemestaruuksia kuin Messillä oli samanikäisenä. MM-kisatilastoista puhumattakaan.

Ranskalainen pelaa toista MM-turnaustaan ja on tehnyt jo yhdeksän maalia. Messillä oli kaksien kisojen jälkeen yksi maali. Tämä 9–1-tilasto on tietysti omalla tavallaan epäoikeudenmukainen, kun Messi ei ollut ensimmäisissä kisoissaan vielä säännöllinen avauskokoonpanon pelaaja. Mutta hän joka arvostaa suurinta maajoukkuekilpailua yli muiden saavutusten, saa ison kannanottoedun Mbappén suuntaan.

Mbappé ehti hiljattain 250 tehdyn maalin lukemaan ammattilaisotteluissa. Hän tarvitsi siihen 360 ottelua, Messi omaan neljännestuhanteensa 379. Toki pitää muistaa seurajoukkuestatukset, jonka puitteissa Mbappén vastustajat ovat Ranskan liigassa olleet kevyempää kaliiberia kuin olivat Messillä Espanjassa.

Valioliigan takavuosikymmenten hyökkääjätähti Chris Sutton arvioi Daily Mailissa Messin ja Mbappén pelaajaominaisuuksia. Messi vei tässä vertailussa voiton pistein 57,5–55,5. Hänelle positiivisiksi ominaisuuksiksi laskettiin johtajuus, ”filmaamattomuus”, syöttötaito ja harhauttaminen.

Mbappén nopeutta ei kiistä kukaan, kun taas maalinteosta molemmat saivat – tietysti – 10/10.

Se jää sunnuntaina nähtäväksi, hyödyntääkö jompikumpi tämän täyden kympin ominaisuutensa.

Ainakin yhdessä asiassa Mbappé on 24-vuotiasta Messiä edellä. Mbappén viimeisimmästä Instagram-päivityksestä oli lauantaina alkuillasta tykännyt 11,5 miljoonaa käyttäjää, ja seuraajia on kaikkiaan 78,5 miljoonaa. Messin 24-vuotispäivänä kesäkuussa 2011 Instagram oli vielä alle 1-vuotias.

Lähteitä: footballtransfers.com, Ilta-Sanomat, Sportbible.com, Wikipedia

KYLIAN MBAPPÉ JA LIONEL MESSI 23 VUODEN JA 362 PÄIVÄN IKÄISINÄ

Ballon d’Or: Messi, muutamat muut tilastot: Mbappé

Miesten maailmanmestaruudet: 1–0 (Messillä yhteensä 0)

Voitetut Ballon d’Or-tittelit: 0–2 (Messillä yhteensä 7)

Tehdyt MM-kisamaalit: 9–1 (Messillä yhteensä 11)

MM-kisojen maalikuninkuudet: 0–0 (Messillä yhteensä 1)

Ammattilaisuran 250:s tehty maali: Mbappé 360. ottelussa, Messillä 379. ottelussa.

Voitetut pokaalit: 14–12

Seurajoukkueiden maan mestaruudet: 5–4 (Messillä yhteensä 11)

Mestarien liigan voitot: 0–2 (Messillä yhteensä 4)

Mestarien liigan maalikuninkuudet: 0–2 (Messillä yhteensä 6)

Tilanteet lauantaina 17.12.2022.