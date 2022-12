Kemiönsaari kehittää lapsiystävällisyyttään Unicefin kanssa ensi vuoden alusta lähtien – Salossa yhteistyö käynnistettiin tänä vuonna

Suomen Unicef on valinnut Lapsiystävällinen kunta -malliinsa viisi uutta kuntaa, joista yksi on Kemiönsaari.

Malliin vastikään mukaan valitut kunnat käynnistävät lapsiystävällisyytensä kehittämisen yhdessä Unicefin kanssa ensi vuoden alusta. Ohjelmassa aloittavat Kemiönsaaren lisäksi Hattula, Kärkölä, Tuusula ja Vöyri.

Lapsiystävällinen kunta -malli on työväline, jonka avulla voidaan varmistaa, että lapsen oikeudet toteutuvat mahdollisimman hyvin kunnan jokaisen lapsen arjessa. Tavoitteena on pysyvät, rakenteelliset muutokset kunnan toiminnassa.

Malli on näkynyt mukana olevissa kunnissa monella tavalla, Unicefin tiedotteessa kerrotaan. Lapsen oikeudet sisällytetään yhä useammin kuntastrategiaan, ja ymmärrys lasten kuulemisen ja osallisuuden tärkeydestä on lisääntynyt. Malli on myös edistänyt lapsivaikutusten systemaattisen arvioinnin käyttöönottoa kuntien päätöksenteossa.

Lapsiystävällinen kunta -malli tavoittaa Unicefin mukaan ensi vuonna Suomessa noin 542 000 lasta, ja se toimii kaikkiaan 52 kunnassa eri puolilla Suomea. Salossa malli otettiin käyttöön tänä vuonna.

Malli perustuu Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien sopimukseen ja Unicefin kansainväliseen Child Friendly Cities -aloitteeseen.